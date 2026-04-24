Los grandes apoyos de Roca Rey en su momento más duro tras sufrir una cornada: de sus padres a su novia, Tana Rivera

Roca Rey, trasladado al hospital con pronóstico muy grave tras ser operado de urgencia en La Maestranza (Imagen de Joaquín Corchero / Europa Press)

La tarde de este jueves, 23 de abril, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla estaba destinada a ser una de las grandes citas de la Feria de Abril, pero la realidad se vio empañada por un trágico accidente. Andrés Roca Rey sufrió una gravísima cornada en la parte interna superior del muslo derecho que le llevó directo a la enfermería en medio de un silencio sepulcral. El diestro peruano, que sangraba de forma evidente sobre el albero, se encuentra en estado muy grave, dejando un vacío de angustia en una plaza que ayer fue, más que nunca, su casa.

Sin embargo, el drama no solo se vivió en el ruedo. En las gradas, el corazón de Tana Rivera se paralizaba al ver cómo su pareja era prendida por el astado. La joven, que accedió a la plaza de forma discreta para evitar el acoso de los paparazzi huyendo de la puerta principal, se encuentra ahora pendiente en todo momento de la evolución del torero. No estaba sola en este trance: el tendido era un fiel reflejo de la expectación que genera esta relación, con la presencia de su padre, Francisco Rivera, su tío Cayetano Martínez de Irujo, sus primos los Duques de Huéscar y los padres del diestro, Fernando y María Mercedes.

Tana Rivera y Roca Rey en un montaje fotográfico con imágenes de Europa Press

Roca Rey y la hija de Eugenia Martínez de Irujo protagonizan, sin duda, una de las historias de amor más mediáticas del momento. Aunque ambos se conocían desde hace años y compartían grupo de amigos, la chispa prendió recientemente. Tana acababa de romper su relación con el empresario sevillano Manuel Vega, mientras que Andrés ponía fin a su historia con la mexicana Marina Díaz.

Desde entonces, Tana se ha convertido en su apoyo habitual en las plazas, una relación que ambos viven con una naturalidad que el propio Andrés confirmó con una sonrisa ante la prensa hace apenas unos días. Lo que nadie esperaba es que esa naturalidad se viera truncada por el drama de la sangre en una tarde de máxima tensión.

Una pasión que corre por los genes

Detrás de la figura del torero implacable se esconde una biografía fascinante. Criado en el exclusivo distrito de Miraflores, en Lima, y formado en el prestigioso Colegio Carmelitas, Roca Rey pertenece a una estirpe que es, en sí misma, una hoja de ruta del toreo en Perú. Es bisnieto del ganadero Bernardo Roca, nieto de Juan Roca Rey (administrador de la mítica plaza de Acho) y sobrino de figuras clave como el rejoneador José Antonio Roca Rey.

Tana Rivera vive su primer susto como pareja de Roca Rey, su grave cogida en La Maestranza (Europa Press)

Sin embargo, su origen acaudalado no le eximió del sacrificio. Su madre, María Mercedes Valdez, asesora financiera en fondos de pensiones, intentó por todos los medios distraerlo del peligro de los ruedos apuntándolo a clases de tenis y golf. Pero el veneno del toro ya estaba inoculado. Con su padre, Fernando Roca Rey Müller, empresario del algodón, lo tuvo más fácil: a los 7 años ya toreaba su primera becerra y a los 11 lidiaba su primer novillo.

A los 14 años, Andrés decidió cruzar el charco para inscribirse en la Escuela Taurina de Badajoz. Fue un cambio radical: mientras sus amigos en Lima salían de fiesta, él estudiaba entre semana y pasaba los sábados en los tentaderos. A los 16 años se instaló definitivamente en Sevilla en casa de la familia de picadores Quinta, con quienes, por pura lealtad, sigue conviviendo hoy a pesar de poseer una fortuna considerable.

El limeño Andrés Roca Rey alcanzó fama mundial con su estilo audaz y técnico, consolidándose como uno de los toreros más importantes de su generación. (GEC)

El hermano que ha seguido sus pasos

Esa complicidad familiar es el motor de su carrera. Sus hermanos son sus pilares: Fernando, matador de toros, ha sido pieza clave en su estructura profesional y apoderado en su exitosa temporada de 2025; mientras que Juan José, apodado ‘el finanzas’, aporta el contrapunto académico como ingeniero industrial y experto en marketing, blindando el futuro económico del diestro.

Más allá de la arena, Roca Rey es un gestor astuto. Junto a su padre, administra la sociedad Inversiones Chacrasana S.L., con activos superiores a los 6,2 millones de euros. Su joya de la corona es su refugio en Gerena, la finca ‘La Consentida’, una propiedad de seis hectáreas que perteneció a la nieta del magnate William Randolph Hearst y que fue diseñada bajo la influencia del arquitecto Aníbal González. Hoy, ese refugio parece más lejano que nunca mientras el torero lucha en el hospital y Tana Rivera espera, entre lágrimas, noticias que devuelvan la luz a su mirada.