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El pan es el alimento fresco peor valorado del supermercado: más de la mitad aún prefiere comprarlo en panaderías

La carne y el pescado son los alimentos frescos mejor valorados por los clientes habituales de los supermercados, según el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios

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Panadería en un supermercado (Freepik)
Panadería en un supermercado (Freepik)

La alimentación es uno de los grandes pilares que sustenta el bienestar de una persona, también uno de los mayores gastos que atañen a nuestro bolsillo. Especialmente si hablamos de productos frescos, frutas, verduras, panes artesanos, carnes, huevos o pescados que deberían ser la base de nuestra alimentación y que, sin embargo, pierden potencia paulatinamente frente a los cada vez más accesibles ultraprocesados.

Sin embargo, los alimentos frescos aún mantienen su reinado en nuestra cesta de la compra: de hecho, según la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de ALDI, las familias españolas destinan una media de 2.223 euros al año, unos 42 euros a la semana, en tener a mano estos alimentos. Dónde nos gastamos este dinero, si en negocios locales, mercados o supermercados, es la pregunta que hoy buscamos contestar.

Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido analizar nuestra percepción ante estos productos, preguntando a más de 7.600 consumidores y analizando la percepción de los clientes sobre los alimentos frescos de 48 cadenas de supermercados e hipermercados. El estudio pone de relieve una valoración positiva de algunos productos, mientras que otros siguen generando un alto grado de insatisfacción entre la mayoría.

La carne es la mejor valorada y el pan, el peor

Según las opiniones de los consultados, la carne es el mejor valorado de los alimentos frescos del súper, con una puntuación media de 76 sobre 100. El ranking lo encabeza Costco, seguido de El Corte Inglés, Hipercor y Plus Fresc. También obtienen buenas valoraciones BM Complet, Esclat, Froiz, Covirán y Unide. A pesar de esta percepción favorable, la encuesta revela que aproximadamente la mitad de los consumidores opta por comprar la carne fuera de su supermercado habitual, principalmente en carnicerías tradicionales o en los mercados.

Pescado fresco en una pescadería (Adobe Stock)
Pescado fresco en una pescadería (Adobe Stock)

El pescado es otro alimento fresco que obtiene una buena valoración general por parte de los encuestados: un 72 sobre 100, de media. En este caso, la lista de los supermercados con una valoración superior a 80 es más reducida: El Corte Inglés, Hipercor, Costco, Plus Fresc, Esclat y Gadis, por este orden.

Ligeramente inferior es la satisfacción con las frutas y verduras del supermercado: un 69 sobre 100, de media. De hecho, solo hay cuatro cadenas con una valoración superior a 80 entre sus usuarios, como son Ametller Origen, Costco, El Corte Inglés e Hipercor. Eso sí, las frutas y verduras son, entre los alimentos frescos, los que más habitualmente entran en la cesta cotidiana del súper; al menos dos de cada tres consumidores priorizan este formato sobre otros como las fruterías, verdulerías y mercados.

El pan fresco, pese a su presencia creciente en los lineales, es el alimento fresco peor valorado por los usuarios. La puntuación media se sitúa en 63 sobre 100 y ninguna cadena supera los 80 puntos. Una de ellas, Mi Alcampo, no alcanza siquiera los 50. Además, se trata del producto fresco menos adquirido en el supermercado: solo el 41% de los consumidores lo compra allí, mientras que la mayoría prefiere panaderías o tahonas, donde perciben una mayor calidad y elaboración tradicional.

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Más allá de los alimentos frescos, la encuesta también revela que los productos que más se compran en el súper son los lácteos, el aceite, la pasta, el arroz, los congelados, los detergentes y los productos de higiene. Y que el principal criterio a la hora de elegir una cadena frente a otra sigue siendo la proximidad, seguida del precio, la calidad de los productos y su variedad.

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