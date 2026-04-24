Así es como viven las mascotas la muerte de un ser querido, según una veterinaria

Los perros también tienen su propio duelo (Freepik)

La muerte de un ser querido impacta no solo a las personas, sino también a perros y gatos que conviven en el mismo hogar. Estos animales experimentan un proceso de duelo propio, con manifestaciones emocionales y conductuales que pueden ser difíciles de detectar para quienes los rodean. “Son seres sociales y forman vínculos con sus compañeros de vida, tanto de la misma especie como de otras”, explica la veterinaria Sandra Borrás en El País. Cuando pierden a alguien importante, atraviesan un período de adaptación que puede durar desde semanas hasta varios meses, dependiendo del vínculo y la personalidad de cada animal.

Durante el duelo, perros y gatos pueden mostrar signos de estrés, apatía o perder el interés por actividades que antes disfrutaban junto al ser querido ausente. “Se sienten tristes y desganados a la hora de hacer cosas que antes les motivaban”, indica Borrás. Es habitual que cambien sus rutinas, se vuelvan más sedentarios o incluso reduzcan su apetito hasta niveles preocupantes. En algunos casos, la pérdida del compañero genera inseguridad, especialmente si ese vínculo aportaba respaldo y confianza en el grupo social.

El proceso de duelo animal se refleja en conductas como la disminución del juego, una mayor búsqueda de atención, miedo, ladridos excesivos y alteraciones en el sueño o el apetito. “El riesgo de ansiedad es frecuente cuando se producen cambios en la vida que se sienten como incontrolables”, señala la etóloga y psicóloga animal Helena Bat. Algunos animales pueden requerir tratamiento farmacológico bajo supervisión veterinaria, como ansiolíticos o antidepresivos, si los síntomas afectan gravemente su bienestar. La clave es observar atentamente los cambios y ajustar el entorno o las rutinas para ayudarles a sobrellevar la ausencia.

El duelo animal: manifestaciones y tiempos de recuperación

Cada animal experimenta el duelo de forma única. El carácter, la edad, la experiencia previa y la intensidad del vínculo influyen en cómo afrontan la pérdida. “Algunos pueden no querer salir o jugar, otros ladran más o se muestran miedosos al quedarse solos”, describe Bat. La duración del proceso depende del grado de dolor sentimental y del tipo de relación que tenían con el ser querido fallecido. Hay animales que se recuperan en poco tiempo, mientras otros necesitan meses para volver a confiar o retomar su comportamiento habitual.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Es importante no forzar la incorporación inmediata de un nuevo animal como solución para llenar el vacío. “No se puede sustituir a alguien que ya no va a estar en nuestra vida”, advierte Borrás. Lo recomendable es dejar pasar un tiempo y considerar, si se desea, la posibilidad de una acogida temporal antes de adoptar, para valorar la convivencia y el impacto emocional en el animal. En algunos casos, la llegada de un nuevo miembro puede ser contraproducente, especialmente si el animal está mayor o emocionalmente afectado, ya que la energía de un cachorro o de un animal diferente puede aumentar el estrés y el malestar.

Cómo ayudar a perros y gatos a superar el duelo

El apoyo durante el duelo requiere distinguir entre el comportamiento habitual del animal y los cambios asociados a la pérdida. Para los gatos, es fundamental ofrecerles un ambiente seguro y acorde a su naturaleza, con espacios donde puedan refugiarse o con feromonas que les ayuden a calmarse. No conviene agobiarles ni forzar la interacción, sino motivarles a través de juegos que estimulen su instinto, como los que simulan la caza.

La forma correcta de ayudar a tu perro o gato después de la muerte de un familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los perros, el acompañamiento humano y el refuerzo positivo son esenciales. Proporcionarles comidas que disfruten y resulten energéticas, aumentar la actividad física con juegos y paseos adicionales y mostrarles respaldo emocional contribuye a que recuperen la seguridad y la estabilidad. “Conviene que se sientan respaldados y confiados para superar la inestabilidad emocional”, señala la especialista Stefania Pineda.

El duelo en animales domésticos es un proceso natural que refleja la profundidad de sus lazos afectivos. Reconocer sus necesidades, observar los cambios y darles tiempo para adaptarse es fundamental para ayudarlos a superar la pérdida y evitar que el estrés o el sedentarismo deriven en problemas de salud más graves.