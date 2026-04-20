La película más infravalorada de la carrera de Anne Hathaway es española: “Estoy muy, muy orgullosa de ella”

Anne Hathaway attends the 12th Breakthrough Prize ceremony gala in Santa Monica, California, U.S., April 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La filmografía de Anne Hathaway es de infarto. A sus 43 años, la actriz estadounidense puede presumir de títulos como Interstellar, Los miserables (por el que ganó, entre otros, un Oscar y un Globo de Oro), Princesa por sorpresa o El diablo viste de Prada, cuya segunda parte llegará a los cines este 30 de abril, dos décadas después de la cinta original. Sin embargo, entre grandes éxitos comerciales y reconocimientos de la industria, también hay espacio para títulos menos visibles que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor especial para la propia intérprete.

Ese es el caso de Colossal, una película que Hathaway ha reivindicado, además, como la más infravalorada de su filmografía. Lo hizo durante una entrevista con el periodista Jonathan Sim para Yahoo Entertainment en diciembre de 2023, con motivo de la promoción de Eileen, uno de sus últimos trabajos. Uno de los datos más curiosos y relevantes es que su director es español.

Anne Hathaway en 'Colossal'.

Estrenada en 2016 en el Toronto International Film Festival y dirigida por el cineasta Nacho Vigalondo (Cantabria, 1977) —fue su cuarto largometraje—, Colossal es una película de ciencia ficción y drama que sigue al personaje de Hathaway, Gloria, una escritora en paro que lucha contra su alcoholismo. Tras perder su trabajo y a su novio Tim, decide abandonar Nueva York y regresar a su ciudad natal. Poco a poco, tras sus borracheras matinales, irá descubriendo que está conectada con la aparición de una criatura gigante que arrasa la ciudad de Seúl -un kaiju coreano-, que está matando a centenares de civiles.

El reparto lo completan Jason Sudeikis (Ted Lasso) en el papel de Oscar, un viejo amigo de la infancia que se reencuentra con Gloria; Dan Stevens como Tim, su exnovio; Austin Stowell en el papel de Joel; y Tim Blake Nelson como Garth, uno de los amigos del grupo.

Una película sobre el “abuso y la opresión”

En la entrevista con el citado medio, la actriz quiso mencionar esta cinta como “infravalorada”. “Hice una película llamada Colossal de la que estoy muy, muy orgullosa”, explicó la actriz al periodista. “La dirigió un director maravilloso llamado Nacho Vigalondo”, añadió sobre el realizador de series como Superestar, producida por Los Javis y estrenada el año pasado en Netflix sobre la vida de Yunera. En palabras de su autor, la cinta va sobre el “abuso y la opresión”.

Anne Hathaway en 'Colossal'.

“La entrada de Anne Hathaway impulsó la financiación de Colossal. Lo mejor es que yo no fui a buscarla, sino que el guion se movió entre algunos agentes, ella lo leyó y quiso que fuera su siguiente proyecto”, dijo Vigalondo a El País en la fecha de su estreno.

Pese al respaldo de buena parte de la crítica especializada, la película tuvo un recorrido comercial discreto: apenas superó los cuatro millones y medio de euros en taquilla frente a un presupuesto cercano a los 15 millones. En Rotten Tomatoes, los críticos le concedieron un notable 82% de valoración —con predominio de reseñas positivas—, mientras que la puntuación del público fue más tibia, situándose en un 58%.