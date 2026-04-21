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La actriz española Priscilla Delgado cuenta cómo logró su papel en la nueva temporada de ‘Euphoria’: “Solo vi un par de capítulos”

Tras participar en la serie de ‘Los Protegidos’ y actuar para varios de los mejores directores de nuestro país, dio el salto a Estados Unidos y estuvo a punto de participar en algunas de las producciones más sonadas de los últimos años

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Priscilla Delgado en 'Euphoria'. (HBO Max)
Priscilla Delgado en 'Euphoria'. (HBO Max)

El arranque de la tercera temporada de Euphoria ha sacudido el panorama audiovisual. La continuación de la serie de Sam Levinson está llamando la atención tanto por las expectativas de los fans como por las polémicas alrededor de algunas de sus nuevas tramas. Sin embargo, en España la atención que la producción de HBO Max ha recibido también llega por sus nuevas incorporaciones, entre ellas, la de la cantante Rosalía y la de la joven actriz Priscilla Delgado.

La intérprete, con nacionalidad española pero nacida en 2002 en la ciudad de San Juan (Puerto Rico), tiene un rostro más que reconocible para los espectadores españoles, que ya desde niña la vieron interpretando a la pequeña Lucía Expósito en Los protegidos (2010), una de las series para la pequeña pantalla más exitosas del siglo XXI a nivel nacional.

Ahora, el salto de la intérprete a Euphoria, otra ficción icónica para la Generación Z y uno de los grandes títulos de HBO Max, responde a una carrera que, tras encontrar su consolidación en el cine español (trabajó bajo la dirección de cineastas como Fernando León de Aranoa, Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia), dio el salto a Hollywood con un éxito notable que ahora se ha visto reconocido. A sus 24 años, Delgado se une a la tercera temporada de la serie, encarnando a Angel, una bailarina de club que conoce a Rue y se convierte en un inesperado apoyo para la protagonista.

Nuevo tráiler de 'Euphoria', con Rosalía interpretando a una bailarina de club nocturno. (HBO Max)

“Sam tenía claro que me quería dentro”

Con el estreno de los primeros episodios de la nueva temporada, Priscilla Delgado ya ha aparecido en escena y se ha convertido en uno de los personajes que más ha dado que hablar hasta ahora. Sin embargo, muchos se han preguntado cómo esta actriz consiguió un puesto en una serie que, a priori, ya tenía completo todo su cupón de estrellas, y que ella misma ha contado en entrevistas.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, la actriz relató no hace mucho cómo se produjo su llegada a la serie: “Mandé una prueba al cielo. Es raro no tener que repetirla, pero Sam tenía claro que me quería dentro. Me explicó que ya había visto todas mis escenas en la serie Ellas dan el golpe, donde interpreto a una chica naíf de 17 años, y que le parecía perfecta. Pensé en lo visionario que tiene que ser alguien para ser capaz de verme en esa faceta e imaginarme en otra tan diferente. Hizo lo mismo con Zendaya: de chica Disney al extremo contrario en Euphoria. Me parece una genialidad”.

Rosalía en 'Euphoria'
Rosalía en 'Euphoria'. (HBO Max)

La actriz estuvo cerca de formar parte de proyectos como la nueva West Side Story de Steven Spielberg y la popular Stranger Things, donde llegó a la audición final para interpretar a Max. Finalmente, fue el creador de Euphoria, Sam Levinson, quien apostó por su talento. “Percibo Euphoria como un relato filosófico de lo que supone ser joven en el mundo actual, pródigo en drogas y tecnología para aliviar las carencias”. Eso sí, para prepararse su papel, Delgado decidió no verse la serie entera. “Solo vi un par de capítulos para poder actuar desde la intuición, pero mi padre se vio las dos temporadas del tirón”.

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