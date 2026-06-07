‘Scary Movie’ vuelve a sus orígenes con una nueva entrega que demuestra más el buen momento del terror que de la comedia

Scary Movie 6 presenta un nuevo tráiler.

En el cine pocos géneros hay tan poco reconocidos y valorados como la comedia y el terror, cuando los sentimientos que producen sean probablemente dos de los más difíciles de conseguir en el mundo. En los últimos años el terror ha ido ganando músculo a través de la llegada de nuevos y grandes cineastas, del apoyo de los estudios y, sobre todo, de los fans incondicionales que nunca dejaron de creer el poder del miedo. Sin embargo, la otra parte continuaba algo huérfana, especialmente viendo cómo la comedia ha sido incapaz de reinventarse en los últimos años y se ha ido degradando hasta perder su sitio entre los títulos más taquilleros. Y cuando uno no es capaz de reinventarse, nunca es mala idea volver a lo que dio resultado en su momento.

Hace exactamente 26 años, unos hermanos tuvieron la brillante idea de llevar al cine una película que parodiase el terror. Una idea loca y que ya nacía en gran medida muerta, pues Scream había hecho a su manera cuatro años antes y ya iba por su tercera entrega. Pero daba igual, porque la verdadera intención de estos hermanos, los Wayans, no era otra que pasárselo bien y hacer reír al público sin una gran reflexión detrás. “Nunca pensamos en el impacto que tendría la película mientras la hacíamos. Solo queríamos hacer ruido. Queríamos hacer reír a la gente. Al principio algunos no lo entendieron, pero sabíamos que estábamos en algo. Sabíamos la verdad, la cultura y el humor que teníamos y nos mantuvimos firmes“, reconoce Marlon Wayans, una de las mentes detrás de ese éxito que irónicamente llevaría el título original de Scream: Scary Movie.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que las dos primeras entregas de Scary Movie fueron un auténtico éxito, recaudando casi 500 millones de dólares en todo el mundo, siendo la primera entrega una modesta producción de 19 millones a cargo de Miramax, la productora de otros hermanos, los Weinstein. El enfrentamiento de estos con los Wayans, que reclamaron una mayor compensación y control creativo, llevó a que a partir de la tercera entrega no hubiese rastro de ellos, lo cual podría explicar que esta nueva película, la sexta cronológicamente, recuperé el título original. “Scary Movie era un gigante dormido en la biblioteca de Miramax, y no había forma de traerlo de vuelta sin la familia Wayans. Tienen una voz única, intrépida y original que sigue conectando con el público de todo el mundo", explicaba el actual director del estudio tras la salida de los Weinstein.

Imagen de 'Scary Movie'

Más ‘Scream’ que ‘Scary’

El otro motivo, mucho más lógico, podría ser el hecho de parodiar de nuevo la saga en la que Scary Movie siempre se miró, al menos en sus dos primeras entregas hasta el cambio de manos. Scream “reinició” en gran medida su saga en 2022 con una quinta entrega que eliminaba el 5 del título, y esta ha hecho lo propio. No es la única idea que ha tomado de ese reboot a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett que entre asesinato y asesinato hacía un concienzudo análisis de la cultura popular en general y del estado del cine de terror en particular. Esta Scary Movie no tiene tanto esa pretensión pero no por ello renuncia a hacer más de un comentario sobre el “terror elevado” y alguna que otra cuestión relativa al género. A su manera, por supuesto, siempre la más burda, ruidosa y chabacana posible, en el mejor sentido posible de la palabra.

PUBLICIDAD

Scary Movie recupera al núcleo duro de esas dos primeras entregas, a saber, Cindy (Anna Faris), Brenda (Regina Hall), Ray (Shawn Wayans) y Shorty (Marlon Wayans), aprovechándose en gran medida del hilo argumental de los dos grandes reboots de los últimos años, Halloween y Scream. Lo que siempre diferenció a los Wayans de las posteriores entregas fue esa apuesta genuina por darle un sentido cinematográfico en vez de una retahíla de sketches sin orden ni concierto, y eso es algo que aquí se recupera, aunque sea en detrimento de parodiar otras películas -todo el fragmento de Longlegs se siente demasiado inconexo, a pesar de la poscréditos- o aportar nuevas bromas fuera del imaginario Scream.

Anna Faris y Regina Hall en 'Scary Movie'

Inspirada en su locura, irregular en su final

No en vano los mejores momentos de la película funcionan, como ya sucediera en Scary Movie 1 y 2, por subvertir más que acumular. El prólogo de la película, con el cameo de toda una estrella de Hollywood y de una vieja conocida de la saga, es paradójicamente uno de los momentos más desternillantes de la película, al igual que lo es una secuencia animada que referencia a Kpop: Demon Hunters o toda la secuencia en la Shorty, ahora convertido en streamer, se reúne con el streamer Kai Cenat y el mismísimo asesino Ghostface, buscando emular el ya icónico momento Wazzup!.

PUBLICIDAD

Hay que hablar también de la delicia que es recuperar la química y comicidad que respiran Anna Faris y Regina Hall, probablemente una de las grandes parejas femeninas que ha dado el cine cómico en este siglo. También de los certeros momentos de inspiración en su caos, con alusiones a Kanye West, los archivos de Epstein, Chat GPT o las redadas de ICE. Se acostumbra a decir que las películas que buscan hacer comentarios sobre su tiempo están condenadas a tener fecha de caducidad, pero tan cierto es eso como que pasado un tiempo son un documento irrefutable de su tiempo. Y si Scary Movie ya asume que va a pasar de moda, que sea al menos haciendo algunos chistes al respecto.

En definitiva, esta Scary Movie vuelve a los orígenes y da cuenta de que, en todo este tiempo que ha pasado desde Scary Movie 5 (2013, la única que no contaba con ningún miembro del elenco original) ha habido una hilera de grandes películas de terror que merecían ser parodiadas, desde Déjame salir hasta Weapons pasando por La sustancia, Terrifier o It follows. Puede que sean todas las que están ni estén todas las que son, pero es una buena demostración del gran momento ha vivido y está viviendo el cine de terror actual. El propio Marlon Wayans ya ha hablado de una siguiente Scary Movie dirigiendo su mirada hacia los recientes fenómenos de Backrooms y Obsession: “Como dicen, la risa es la mejor medicina. Cuando puedes encontrar humor en situaciones inesperadas, es cuando de verdad eres gracioso. Nos reímos del mundo que nos rodea y a veces es oscuro, pero sabemos cómo traer la luz. La tensión, la comedia y el terror tienen un ritmo parecido”. De momento tendrán que esperar a la recepción de esta, y tomar ejemplo de terror para mejorar en lo que debe y afianzarse en lo que ya brilla.

PUBLICIDAD