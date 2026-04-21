Rosalía pone acento español en ‘Euphoria’: así fue la aparición de la cantante en la serie de HBO Max

Rosalía, en la tercera temporada de 'Euphoria'. (HBO Max)

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Euphoria, la aparición de Rosalía ha marcado un momento singular para la representación hispana en la televisión internacional. La artista barcelonesa, que interpreta a Magick, irrumpió en la trama con un papel breve pero cargado de significado, imponiendo el acento español en una de las producciones estrella de HBO Max, que acaba de arrancar su tercera y última entrega.

Su personaje, Magick, es una de las strippers que trabajan en el club regentado por el proxeneta Álamo Brown. Desde su primera escena, la cantante deja claro que no renuncia a su identidad: mantiene un collarín ortopédico y se expresa en español, incluso cuando su jefe la presiona para que no lo haga. La joven lleva el collarín tras haber presentado una demanda, lo que le permite percibir una compensación del seguro, aunque esto genera el rechazo de Álamo Brown, quien busca que sus empleadas sigan las reglas del local y se comuniquen exclusivamente en inglés. En una secuencia que ya circula ampliamente en redes sociales, Magick se cruza con Rue (Zendaya) por un pasillo y le suelta un “¡Mira por donde vas, coño!”. La frase, breve y directa, ha sido celebrada por quienes valoran la autenticidad de escuchar español en una serie estadounidense. Esta intervención, aunque limitada en tiempo, ha servido para destacar a la artista en un nuevo registro y abrir la puerta a un posible desarrollo mayor del personaje.

Junto a Rosalía, la actriz Priscila Delgado también ha brillado en el capítulo al interpretar a Angel, otra bailarina del club de striptease. Su participación refuerza la visibilidad de intérpretes españolas en una ficción internacional y suma una capa de diversidad a la narrativa del episodio. Ambas figuras comparten escenario, mostrando distintos matices de la vida en el entorno del club y contribuyendo a la construcción de un espacio donde conviven varias identidades culturales. La irrupción de Delgado, aunque con un papel secundario, ha sido señalada por la crítica y el público como un ejemplo de la apertura de la serie a nuevos talentos europeos y latinos. Su personaje, Angel, aparece en escenas clave en torno a la dinámica del club, consolidando la atmósfera de desesperanza y supervivencia que caracteriza a la temporada.

Rosalía en 'Euphoria'

Aún falta Rosalía por ver

La intervención de Rosalía en español ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales. Para muchos espectadores, escuchar el idioma en una producción global como Euphoria representa un hito cultural. En plataformas como X, los usuarios han subrayado la relevancia de que una figura pública internacional como la cantante catalana utilice el español en una serie líder de audiencia. La breve aparición de la artista ha sido celebrada como un guiño a la comunidad latina en un momento en el que la política estadounidense se caracteriza por un endurecimiento de las políticas migratorias y un clima social tenso para los migrantes. En las horas posteriores a la emisión del capítulo, las primeras imágenes de Rosalía caracterizada como Magick, con su collarín cubierto de brillantes, se hicieron virales. Los fans compartieron capturas y comentarios acerca de la peculiaridad y el carisma del personaje, lo que contribuyó a posicionar su cameo como uno de los temas más comentados de la jornada.

La expectación ante la participación de Rosalía se suma a una tendencia reciente de celebraciones públicas en torno a artistas latinos en espacios de gran visibilidad. El caso más citado por los usuarios ha sido el de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, interpretado por muchos como una victoria simbólica para la cultura latina en Estados Unidos. En este sentido, la presencia de Rosalía y Priscila Delgado en Euphoria se lee como un paso más hacia la normalización de la diversidad en la ficción estadounidense, donde el español y las historias de personajes hispanos ganan terreno en las narrativas principales.

Pese a que la aparición de Magick ha sido breve, las fuentes cercanas a la producción indican que el personaje podría tener un mayor protagonismo en los próximos episodios, y de hecho según IMDB aparecerá en el resto de la temporada. Se anticipa que en el tercer capítulo habrá una escena de baile centrada en Magick, lo que podría consolidar la posición de Rosalía como un nuevo rostro recurrente en la serie. Hasta el momento, la participación de la cantante se limita a dos escenas en este segundo capítulo, pero la respuesta del público y la repercusión mediática sugieren que su presencia podría crecer. Para quienes siguen la trayectoria de la artista, este debut actoral representa una faceta novedosa y una oportunidad para ampliar el alcance de su influencia cultural en el audiovisual internacional.