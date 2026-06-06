Este es el libro que Almeida le ha regalado al papa León XIV: casi mil páginas de la historia de Madrid

El alcalde José Luis Martínez Almeida recibe al papa León XIV, al que entregó un ejemplar de lo más especial del libro 'A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antiguedad, nobleza y grandeza'

La llegada del Papa León XIV a Madrid ha supuesto un acontecimiento de relevancia institucional y simbólica para la ciudad. Su visita, enmarcada en una serie de actos oficiales, incluyó un encuentro con el alcalde José Luis Martínez-Almeida y representantes de la Casa Real. La recepción se celebró este 6 de junio, ante la presencia de autoridades civiles y religiosas, que destacaron el carácter excepcional de la visita papal y el fortalecimiento de los lazos entre la Iglesia y la sociedad madrileña.

Durante el acto, Almeida hizo entrega al pontífice de un ejemplar único y artesanal de la obra ‘A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza’, escrita por el clérigo Jerónimo de Quintana y publicada originalmente en 1629. El libro, considerado uno de los más completos relatos históricos sobre la capital española, fue elaborado para la ocasión por el Taller de Encuadernación Artística de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, institución dedicada a la preservación de los oficios vinculados al patrimonio bibliográfico madrileño.

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La entrega del volumen a León XIV se produjo en un contexto de especial relevancia para la ciudad. Según el comunicado del Ayuntamiento, la visita del Papa representa “un acontecimiento de especial significado para Madrid”, y el obsequio busca convertirse en un símbolo de respeto y cercanía, así como de reconocimiento a los valores de diálogo, encuentro y esperanza que el pontífice representa a nivel mundial. En palabras de Almeida, el libro “recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos” y pretende ser también un testimonio del aprecio institucional hacia la figura del Papa.

El gesto fue acompañado por otros presentes protocolarios entregados al Pontífice y su comitiva: un rosario y treinta decenarios, elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze, y un libro de acuarelas con edificios y monumentos representativos de Madrid. Además, el Papa podrá degustar pastas de almendra confeccionadas por las monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, continuando la tradición de colaboración entre instituciones municipales y religiosas.

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Imagen del ejemplar dedicado al Papa de 'A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antiguedad, nobleza y grandeza'

Un libro de casi mil páginas sobre la historia de Madrid

El ejemplar entregado a León XIV se distingue tanto por su contenido como por su factura artesanal. ‘A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza’ es una obra monumental que reúne cerca de 950 páginas dedicadas íntegramente a la historia, el patrimonio y los protagonistas de la villa de Madrid. Su autor, Jerónimo de Quintana, inició la redacción hacia 1617 y empleó cerca de una década en completarla, recurriendo a fuentes como el ‘Teatro de las grandezas de la villa de Madrid’ de Gil González Dávila.

El libro se divide en tres partes. La primera aborda los orígenes y la evolución de Madrid como ciudad; la segunda está dedicada a los personajes históricos que marcaron la vida local; la tercera describe los edificios y monumentos notables de la villa. La portada, grabada por Robert Cordier, presenta una compleja estructura arquitectónica en forma de arco. En el centro destaca la Virgen de Atocha, flanqueada por el escudo de Madrid y alegorías de la Religión, así como figuras que representan a Grecia y Roma. Diversas inscripciones en latín y símbolos clásicos completan la iconografía, reflejando el espíritu barroco y el arraigo religioso de la obra.

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La primera edición se imprimió en el Hospital de la Latina bajo la dirección de Quintana, quien por entonces era rector del centro. La obra se vendía en ese mismo lugar, impulsando el acceso al conocimiento histórico de la ciudad por parte de sus habitantes. El ejemplar regalado al Papa corresponde a la edición publicada por el Ayuntamiento de Madrid en 1954, bajo la supervisión de Eulogio Varela Hervías, entonces director de la Hemeroteca Municipal. Esta edición fue realizada mediante tipos móviles en la Imprenta Municipal, consolidándose como uno de los principales proyectos editoriales destinados a recuperar el patrimonio escrito de Madrid.

La encuadernación, a cargo del Taller de Encuadernación Artística de la Imprenta Municipal, destaca por el uso de chagrín blanco, color asociado al Estado Vaticano y empleado tradicionalmente en volúmenes de representación para la Santa Sede. Los elementos decorativos exteriores, estampados en pan de oro, incluyen un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos y un grabado en bronce firmado por Olivares, destacado grabador español del siglo XX. Las guardas interiores están decoradas con motivos dorados y materiales seleccionados para asegurar la conservación del libro. La Imprenta Municipal-Artes del Libro mantiene desde hace siglos la tradición de realizar encuadernaciones artísticas para regalos protocolarios del Ayuntamiento. Con este obsequio, Madrid reitera su apuesta por la memoria histórica y el patrimonio cultural, entregando al Papa una obra que sintetiza la identidad y el legado de la capital.

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