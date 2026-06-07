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Mujeres católicas se manifiestan durante la misa del papa León XIV en la Plaza de Cibeles: quiénes son y qué reclaman

Miembros de la organización Revuelta de Mujeres en la Iglesia han reivindicado este domingo los derechos femeninos dentro de la comunidad cristiana

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Miembros del colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia en la misa que el papa León XIV ha ofrecido en la plaza de Cibeles (EFE/Sol Carreras)
Miembros del colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia en la misa que el papa León XIV ha ofrecido en la plaza de Cibeles (EFE/Sol Carreras)

Más de 20 miembros de la organización Revuelta de Mujeres en la Iglesia se han concentrado este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid durante la misa presidida por el papa León XIV para reclamar igualdad y ordenación femenina dentro del catolicismo, una reivindicación que mantienen desde hace años.

Estas mujeres han acudido con paraguas, camisetas y pañuelos morados al lugar de celebración de la misa, colocando por la zona una pancarta morada sobre el asfalto que rezaba ‘Hasta que la igualdad se haga costumbre’.

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Aunque la protesta no ha sido frenada por la policía, ha sido cuestionada por varios fieles antes del inicio de la ceremonia. Según recoge El País, una mujer ha pedido a un agente que impidiera desplegar la tela porque, según ha alegado, ocupaba “mucho espacio”, y un joven se ha encarado con una de las manifestantes para reprochar que la lona siguiera allí.

“Queremos una Iglesia de iguales, no queremos una Iglesia de poderosos”, ha reivindicado en declaraciones a EFE Teresa Casillas, miembro de Revuelta de Mujeres en la Iglesia.

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Las integrantes de la organización sostienen que su movilización no responde a una expectativa inmediata de cambio para ellas mismas, porque creen que “los cambios no son rápidos”, sino a una apuesta por las generaciones siguientes. Su mirada está ahora puesta en León XIV, de quien esperan algún movimiento tras el frenazo que, a su juicio, ha sufrido el impulso reformista después de la muerte de Francisco.

Sin embargo, las componentes de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia no han sido las únicas en acudir este domingo a la misa celebrada en la Plaza de Cibeles con una reivindicación. Colectivos de la comunidad LGTBIQ+ también han buscado reclamar su sitio dentro de la comunidad católica para pedir su inclusión “como cristianos de primera categoría” dentro de la Iglesia o que puedan recibir “sin distinción” sacramentos como el matrimonio.

Qué es la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia

La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, es una organización de mujeres católicas que reivindica la igualdad en la comunidad de fieles. Fue creada en 2019 y cuenta con representación en toda Europa, según El País.

Según explicó Teresa Casillas en una entrevista a RTVE, el movimiento es heredero de las “mujeres que ya en el año 2000 se encadenaron ante la catedral de la Almudena, en Madrid”, en referencia a una manifestación en el marco del llamado Jubileo de las Mujeres que hubo ante este templo.

Miembros de Revuelta de Mujeres en la Iglesia durante una concentración en Sevilla el pasado marzo (Rocío Ruz / Europa Press)
Miembros de Revuelta de Mujeres en la Iglesia durante una concentración en Sevilla el pasado marzo (Rocío Ruz / Europa Press)

Las mujeres creyentes agrupadas en esta organización denuncian la “discriminación sistemática” que sufren dentro de la Iglesia católica, una institución que, según recogen en su web, permanece al margen de los avances sociales en materia de igualdad.

Qué reclama esta organización

Su principal reivindicación es el acceso al diaconado y al presbiterado femenino, y denuncian la escasa presencia de teólogas en puestos docentes y de responsabilidad, pese a su formación. Además, exigen el reconocimiento de su trabajo voluntario y masivo en parroquias, catequesis, pastorales y acción social.

En el plano cultural y litúrgico, reclaman eliminar el lenguaje patriarcal y sexista en homilías, textos litúrgicos y documentos oficiales, así como renovar la moral sexual de la Iglesia que abandone la culpabilización de las mujeres. En este sentido, piden también que la institución dialogue con los movimientos de liberación femenina y reconozca la diversidad de familias, identidades y orientaciones sexuales.

A esto suman la exigencia de que la Iglesia condene el “sistema económico neoliberal”, por su papel en la feminización de la pobreza y en la explotación laboral y sexual de las mujeres.

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