Luis de la Fuente ya tiene a toda la plantilla al completo para el debut en el Mundial 2026: Víctor Muñoz también se suma a los entrenamientos con el grupo

Los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz durante el entrenamiento de la selección española (REUTERS/Kacper Pempel)

La selección española ya está al 100%. O, al menos, es lo que se concluye tras observar el último entrenamiento que ha llevado a cabo la Selección española con todos los convocados al completo, incluido Víctor Muñoz. Durante la jornada del jueves fueron Nico Williams y Lamine Yamal lo que se sumaron al resto del grupo para llevar a cabo la sesión y este viernes lo que ha hecho el joven jugador del Osasuna.

El extremo ha sido el último en unirse al grupo debido a molestias musculares en el gemelo. A su llegada al grupo, Víctor Muñoz fue recibido con el tradicional pasillo y collejas, un gesto simbólico que los jugadores realizan como bienvenida cuando un compañero deja atrás una lesión. Desde el entorno de la selección, las impresiones fueron positivas tras la vuelta del futbolista.

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A ello se suma que Lamine y Nico Williams ya habían regresado al trabajo grupal un día antes, dado que su evolución estaba más adelantada. Por este motivo, las opciones de Víctor Muñoz para disputar minutos en el primer partido ante Cabo Verde, programado para el lunes 15 a las 18:00 horas, son menores que las de sus compañeros. Aunque todo está en el aire y solo Luis de la Fuente sabe el equipo con el saltará al terreno de juego para debutar en el Mundial 2026 ante Cabo Verde.

Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento de la selección española (Reuters/Brett Davis)

A lo largo de la concentración, Lamine, Nico y Víctor han seguido un plan individualizado de trabajo, diseñado por los servicios médicos y coordinado con el cuerpo técnico. La idea era clara: priorizar la puesta a punto física sin prisas y garantizando que todos lleguen al debut mundialista en plenitud de condiciones. De la Fuente ha insistido en la importancia de evitar cualquier riesgo, incluso ante un rival como Cabo Verde, y ha señalado que solo alineará a los futbolistas que ofrezcan garantías absolutas desde el punto de vista físico.

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El vendaje de Mikel Oyarzabal

La sesión de entrenamiento también dejó como novedad la presencia de Mikel Oyarzabal con un vendaje en la rodilla derecha. Desde la RFEF se transmitió absoluta tranquilidad respecto a su estado físico: “Nada, nada, total normalidad”, explicaron para despejar cualquier preocupación. El delantero, que ha marcado en seis encuentros consecutivos con la selección, podría convertirse en el primer español en anotar en siete partidos seguidos. El vendaje en su rodilla responde solo a una medida de precaución y no a una lesión de consideración, por lo que no se espera que afecte su disponibilidad.

Descubre el itinerario completo de la selección española de fútbol en los días previos a su primer partido en el Mundial. Te contamos todos los detalles de sus entrenamientos, conferencias y viaje a Atlanta.

A medida que avanza la concentración, la planificación de la selección contempla dos entrenamientos más antes del debut. La próxima sesión de entrenamiento se llevará a cabo a puerta cerrada en la Baylor School (17:00 hora española, 11:00 hora local). Una vez finalizada, el equipo viajará a Atlanta a las 00:00 hora española (18:00 hora local). El domingo, los jugadores entrenarán en la Universidad de Kennesaw State y la rueda de prensa del seleccionador De la Fuente se celebrará en el Estadio de Atlanta a las 21:45 hora española.

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La cuenta atrás para el partido ante Cabo Verde continúa, y la selección española sigue ultimando detalles. Con la plantilla al completo y la reincorporación de los jugadores tocados, el grupo mantiene la concentración y la intensidad de cara a su estreno en la competición. El ambiente en la delegación refleja la importancia de estos días previos al debut, donde cada sesión suma en la preparación y en la cohesión del equipo nacional.