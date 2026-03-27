España Cultura

La versión de acción real de ‘Enredados’ tendrá acento español: Disney rodará en la Comunidad Valenciana durante los próximos ocho meses

En esta nueva versión, la actriz Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida al carismático Flynn Rider

Guardar
Captura del tráiler oficial de Enredados (Disney)
Captura del tráiler oficial de Enredados (Disney)

La versión de acción real de Enredados, la película de animación producida por Disney en 2010, desembarcará en España a finales de junio para comenzar a rodar con sus actores en carne y hueso. El lugar escogido será la Comunidad Valenciana, como ha anunciado este viernes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El proyecto dirigido por Michael Gracey, responsable de El gran showman y de Better Man, la cinta autobiográfica sobre la vida del cantante Robbie Williams como un chimpancé, supondrá una nueva adaptación del clásico inspirado libremente en Rapunzel, el cuento de los hermanos Grimm, y que ya en 2011 le dio a la cinta animada en 3D una nominación al Oscar en la categoría de Mejor canción original.

En esta nueva versión, la actriz Teagan Croft (Titanes) será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim (Zombies) dará vida al carismático Flynn Rider. El reparto principal se completa con Kathryn Hahn, que asumirá el papel de la antagonista Madre Gothel.

Ocho meses en suelo valenciano

Según ha detallado el jefe del Consell, la multinacional The Walt Disney Company rodará la película en diversas localizaciones del territorio autonómico a lo largo de un periodo estimado de ocho meses, en un proyecto que actualmente se encuentra en fase de preproducción. Además, la Comunitat Valenciana funcionará como eje de coordinación nacional de la superproducción, lo que, en palabras del propio Pérez Llorca, supondrá “un impulso estratégico para la industria audiovisual valenciana”.

El anuncio se ha producido en Alicante, donde el president ha subrayado el impacto económico, laboral y social que conllevará la llegada de un rodaje de estas características. “Nuestro territorio refuerza su posición como referente internacional en la industria cinematográfica”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en el compromiso del Consell con el desarrollo de este sector como motor económico.

Por su parte, el director del filme, Michael Gracey, ha mostrado su entusiasmo por el proyecto: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”.

La película trasladará a imagen real la historia de Rapunzel, la joven princesa con una melena mágica que ha pasado toda su vida recluida en una torre. Su vida da un giro cuando el fugitivo Flynn Rider irrumpe en su escondite, dando inicio a una aventura que la llevará a descubrir el mundo exterior y su verdadera identidad.

El live-action de la entrañable historia infantil tendrá secuela.

La adaptación toma como referencia la exitosa cinta de animación Enredados, que en su versión original contó con las voces de Mandy Moore, Zachary Levi y Donna Murphy, y que se convirtió en uno de los títulos más destacados de Walt Disney Animation Studios en la década de 2010.

El rodaje en territorio valenciano se enmarca en la estrategia de Disney de continuar adaptando sus clásicos animados al formato de acción real como Lilo y Stitch, La bella y la bestia o Cenicienta. Al mismo tiempo, supone una oportunidad para proyectar internacionalmente los paisajes y la infraestructura audiovisual de la Comunitat Valenciana, consolidando su atractivo para futuras producciones.

Temas Relacionados

EnredadosTangledDisneyEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Te van a matar’: un divertido festival de sangre que emula a Tarantino y con ecos de ‘La semilla del diablo’ y la isla de Epstein

Apadrinada por Andy Muschietti (’It’), la película está protagonizada por un elenco que va de Zazie Beetz a Tom Felton, el Draco Malfoy de ‘Harry Potter’

‘Te van a matar’: un divertido festival de sangre que emula a Tarantino y con ecos de ‘La semilla del diablo’ y la isla de Epstein

La lucha entre el Estado y la principal fabricante de tabaco en España por dos cuadros de Goya: el Supremo confirma que pertenecen al Estado

Los retratos del rey Carlos IV y su esposa, la reina María Luisa de Parma, fueron un encargo de la Real Fábrica de Tabacos en 1789

La lucha entre el Estado y la principal fabricante de tabaco en España por dos cuadros de Goya: el Supremo confirma que pertenecen al Estado

Crítica de ‘Zeta’, la película con Mario Casas que es número uno internacional en Prime Video: un thriller modélico de espías ‘madre in Spain’

El director Dani de la Torre compone un thriller de espías que supera las expectativas gracias a una producción de lo más potente

Crítica de ‘Zeta’, la película con Mario Casas que es número uno internacional en Prime Video: un thriller modélico de espías ‘madre in Spain’

Shakira anuncia dos fechas más en Madrid: su residencia europea ya tiene once conciertos, superando el récord de Bad Bunny

La cantante colombiana bate récord de ventas al vender más de 450.000 entradas en pocas horas

Shakira anuncia dos fechas más en Madrid: su residencia europea ya tiene once conciertos, superando el récord de Bad Bunny

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga

Analizamos la obra de uno de los mejores autores clásicos del género ‘noir’, cuya obra sigue reivindicándose en nuestros días

George Simenon, el gran escritor francés de novela negra cuya obra nunca se agota: su personaje del comisario Maigret vuelve a la carga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”