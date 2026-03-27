La versión de acción real de ‘Enredados’ tendrá acento español: Disney rodará en la Comunidad Valenciana durante los próximos ocho meses

Captura del tráiler oficial de Enredados (Disney)

La versión de acción real de Enredados, la película de animación producida por Disney en 2010, desembarcará en España a finales de junio para comenzar a rodar con sus actores en carne y hueso. El lugar escogido será la Comunidad Valenciana, como ha anunciado este viernes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El proyecto dirigido por Michael Gracey, responsable de El gran showman y de Better Man, la cinta autobiográfica sobre la vida del cantante Robbie Williams como un chimpancé, supondrá una nueva adaptación del clásico inspirado libremente en Rapunzel, el cuento de los hermanos Grimm, y que ya en 2011 le dio a la cinta animada en 3D una nominación al Oscar en la categoría de Mejor canción original.

En esta nueva versión, la actriz Teagan Croft (Titanes) será la encargada de interpretar a Rapunzel, mientras que Milo Manheim (Zombies) dará vida al carismático Flynn Rider. El reparto principal se completa con Kathryn Hahn, que asumirá el papel de la antagonista Madre Gothel.

Ocho meses en suelo valenciano

Según ha detallado el jefe del Consell, la multinacional The Walt Disney Company rodará la película en diversas localizaciones del territorio autonómico a lo largo de un periodo estimado de ocho meses, en un proyecto que actualmente se encuentra en fase de preproducción. Además, la Comunitat Valenciana funcionará como eje de coordinación nacional de la superproducción, lo que, en palabras del propio Pérez Llorca, supondrá “un impulso estratégico para la industria audiovisual valenciana”.

El anuncio se ha producido en Alicante, donde el president ha subrayado el impacto económico, laboral y social que conllevará la llegada de un rodaje de estas características. “Nuestro territorio refuerza su posición como referente internacional en la industria cinematográfica”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en el compromiso del Consell con el desarrollo de este sector como motor económico.

Por su parte, el director del filme, Michael Gracey, ha mostrado su entusiasmo por el proyecto: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”.

La película trasladará a imagen real la historia de Rapunzel, la joven princesa con una melena mágica que ha pasado toda su vida recluida en una torre. Su vida da un giro cuando el fugitivo Flynn Rider irrumpe en su escondite, dando inicio a una aventura que la llevará a descubrir el mundo exterior y su verdadera identidad.

El live-action de la entrañable historia infantil tendrá secuela.

La adaptación toma como referencia la exitosa cinta de animación Enredados, que en su versión original contó con las voces de Mandy Moore, Zachary Levi y Donna Murphy, y que se convirtió en uno de los títulos más destacados de Walt Disney Animation Studios en la década de 2010.

El rodaje en territorio valenciano se enmarca en la estrategia de Disney de continuar adaptando sus clásicos animados al formato de acción real como Lilo y Stitch, La bella y la bestia o Cenicienta. Al mismo tiempo, supone una oportunidad para proyectar internacionalmente los paisajes y la infraestructura audiovisual de la Comunitat Valenciana, consolidando su atractivo para futuras producciones.