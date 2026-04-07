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‘The Smashing Machine’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Dwayne Johnson sobre lucha libre

El actor y exluchador profesional encarna a Mark Kerr, encargado de poner las artes marciales mixtas en el mapa a principios de siglo

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Tráiler de 'The Smashing Machine', el biopic de Mark Kerr protagonizado por Dwayne Johnson. (A24)

Prometía ser uno de los grandes títulos del 2025, y sin embargo pasó sin pena ni gloria por cartelera. Después de ser unas películas más comentadas en festivales, especialmente tras su paso por el Festival de Venecia, The Smashing Machine aterrizó en nuestras salas en octubre, con un gran cartel y sobre todo una cabeza visible al frente: Dwayne Johnson. Todo ello en una película inspiradora y dramática basada en una historia de lo más real, la de uno de los luchadores que puso las Artes Marciales Mixtas en el mapa mucho antes que Ilia Topuria.

The Smashing Machine cuenta la historia de Mark Kerr, histórico luchador profesional que destacó en los años noventa, y que fue una de las caras visibles de los orígenes de la UFC. No obstante, la película se centra no solo en el ascenso a la fama de Kerr, sino también en su descenso a los infiernos, especialmente tras volverse adicto a los opiáceos para mantener a raya sus dolores fruto del esfuerzo físico, y su complicada relación con su Dawn Staples (Emily Blunt), mientras su carrera comienza a truncarse.

Dirigida por Benny Safdie, hermano de Josh Safdie junto al que firmó películas como Good Time o Uncut Gems, la película apuesta por un ritmo narrativo mucho más pausado que sus anteriores películas junto a su hermano, encargado de dirigir en solitario Marty Supreme. La película se recrea en el dolor interno y externo de Kerr, inspirándose en gran medida en el testimonio de este dentro del documental homónimo. El propio Kerr tiene un cameo al final de una película que podrá podrá verse desde el próximo jueves 9 de abril en HBO Max.

Para Emily Blunt, interpretar a Dawn en "The Smashing Machine" fue liberador. (Captura de video)
Para Emily Blunt, interpretar a Dawn en "The Smashing Machine" fue liberador. (Captura de video)

De más a menos

Como comentábamos al principio, la película tuvo un inicio fulgurante tras su estreno en el Festival de Venecia, donde cosechó grandes elogios y se llevó el León de Plata a mejor director. Sin embargo, su carrera desde ese momento fue de más a menos, con Dwayne Johnson pasando de ser un claro candidato a todos los premios para quedarse fuera de las nominaciones. The Smashing Machine solo recibió una candidatura para los pasados premios de la Academia de Hollywood, y no fue otra que el Oscar a Mejor maquillaje y peluquería, otro aspecto en el que sin duda destaca el filme. Si contó con algo más de reconocimiento en los Globos de Oro, en los que sí estuvieron nominados tanto Dwayne Johnson como Emily Blunt, pero ambos se marcharon de la gala sin premio.

Sea como fuere, con su estreno en HBO Max Kerr y su historia obtienen una segunda oportunidad, tal y como sucede con no pocos títulos desde la llegada del streaming. La actuación de Johnson buscará conectar ahora con una nueva audiencia que será en última instancia la que dictamine el éxito de esta película, cuya particular sensibilidad podría encontrar su hueco en los próximos meses, y quizá poner en valor el trabajo del actor y la contribución de Kerr al mundo de la lucha profesional, al que desde luego España e Ilia Topuria deben mucho.

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