Rodrigo Sorogoyen competirá en Cannes con ‘El ser querido’: “La inercia del cine español nos está llevando a donde estamos, tenemos que estar orgullosos”

Rodrigo Sorogoyen competirá en Cannes con 'El ser querido'

El día de ayer no fue uno cualquiera para el cine español. Cuando Thierry Fremaux salió a anunciar las películas que formarían parte de la Selección Oficial de Cannes, los espectadores se encontraron con una sorpresa mayúscula: hasta tres nombres españoles aparecieron entre la Competición Oficial. Tres películas españolas para disputarse la Palma de Oro, una participación casi histórica que bien merecía la pena celebrar.

Uno de esos nombres -el segundo que enunció Fremaux tras Minotaur de Andrey Zvyagintsev- fue nada menos que el de Rodrigo Sorogoyen. El director madrileño, conocido de sobra en nuestro país por películas como El reino o As bestas o series como Los años nuevos, atendía a Infobae nada más conocer la noticia de que su película participa en el prestigioso certamen de cine. Aunque admitía que sabía de ello desde hace meses, el cineasta se mostraba tan nervioso como emocionado al compartir sus primeras impresiones: “Nos enteramos muy pronto, la verdad. Hemos estado ahí guardando el secreto y fue sorprendente enterarse tan pronto, pero sobre todo fue una tranquilidad, porque con As bestas tardaron muchísimo y fue una tortura", reconocía entre risas el madrileño.

Su última película había estado dentro de la sección Cannes Premiere en la edición de 2022, pero esta supone la primera vez dentro de Competición, igual que para los Javis, los otros “novatos” que integran la representación española junto a Pedro Almodóvar y su Amarga Navidad. “Participar en cualquier año hubiera sido increíble, pero la buena noticia que tres películas en competición es histórico. Evidentemente, me siento más compañero de Pedro Almodóvar y los Javis que de Pawel Pawlikowski”, comentaba ya más tranquilo Sorogoyen, quien reflexionaba sobre el buen estado del cine español después de que otras dos películas como Romería y Sirat ya compitiesen el año pasado, esta última con el Gran Premio del Jurado y un reconocimiento que le llevó a estar en los Oscar: “Esto viene del año pasado, viene de Tardes de soledad, de Alauda (Ruiz de Azúa) y su Concha de Oro (en el Festival de San Sebastián por Los domingos)... Es un escalón más, la inercia nos está llevando ahí y es muy satisfactorio. Creo que tenemos que estar muy orgullosos“.

De izquierda a derecha: Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Javier Bardem y Victoria Luengo, en el making of de 'El ser querido'. (© Manolo Pavón/Movistar Plus)

Los ojos puestos en Bardem y Luengo

En El ser querido, Sorogoyen presenta una vez más una historia familiar, la de un veterano director de cine que se reencuentra con su hija para rodar una película después de años de distanciamiento. Una premisa que puede recordar un poco a Valor sentimental, la película de Joachim Trier que ya estuvo en Cannes el año pasado y que de hecho obtuvo premio tanto allí como posteriormente en toda la temporada de premios hasta los Oscar. ¿Un hándicap o una ayuda para El ser querido? “Nunca sabes. O sea, si me pongo en plan paranoico te diré: ‘Ah, pues seguro que no ayuda’. Pero luego dices: ‘Bueno, ha pasado toda la vida en la historia del cine que han surgido dos películas muy parecidas durante el mismo tiempo”, explica el cineasta.

“Yo creo que en el Festival de Cannes un jurado no se va a fijar tanto en eso, si la peli les gusta, les gustará. Otra cosa ya son los espectadores y cómo lo perciben... Quiero pensar en positivo y que digan: ‘Pues mira, esta película va un poco de lo mismo, pero voy a verla para descubrir lo distinta que es’. Valor sentimental gustó mucho y la gente querrá ver algo parecido. Ahí sí que tenemos activos, ¿no? A Javier Bardem. Creo que hay algo como que la gente querrá verle“, argumenta el director que comenzó su carrera en solitario con Stockholm, hace ya más de trece años, y que ahora ve los frutos de su gran trabajo todos estos años. “Han venido así las cosas, pero sí pienso que es un camino que vamos haciendo, que nos está saliendo muy bien con Caballo Films, una productora con la que empezamos haciendo Stockholm hace trece años sin dinero, rodada en doce días, una película sencilla. Es innegable que hemos ido desde entonces andando un camino cada vez más reconocido. Se han ido dando así las cosas, pero ya sabes que esto tiene mucho de azar".

Bardem y Victoria Luengo serán los dos principales activos de los que hablaba Sorogoyen de cara a aspirar a esa Palma de Oro. Y el primero sabe bien lo que es triunfar en Cannes, pues lo hizo en 2010 con Biutiful de Alejandro González Iñárritu. “Él es un tipo sencillo y que siempre está de buen rollo, centrado en la alegría del equipo. A él también le ha gustado mucho la película y está muy orgulloso del trabajo y de que vayamos a participar”, afirmaba Sorogoyen, quien se despedía con una gran sonrisa y una promesa. “Tendré que pedirle consejo (a Bardem) para afrontar todo esto, que va a ser mitad alegría mitad nervios”.