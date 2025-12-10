Cultura

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias

La serie de Rodrigo Sorogoyen, estreno en Mubi, explora a lo largo de una década las transformaciones vitales y emocionales de personajes enfrentados a decisiones vitales cada noche de 31 de diciembre

Tráiler de la serie española "Los años nuevos", de Rodrigo Sorogoyen

El estreno de Los años nuevos, la serie creada por Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano y Paula Fabra, es una buena noticia a fin de año, no solo por su propuesta narrativa sino por la manera en que explora la transformación vital de sus protagonistas a lo largo de una década. Presentada en la Mostra de Venecia 2024, la coproducción de Movistar+ y la cadena francesa Arte cuyos primeros dos capítulos Mubi estrenó la semana pasada (luego sigue un episodio estreno por semana), sigue a Ana Varela (Iria del Río) y Óscar (Francesco Carril), dos treintañeros que se encuentran en el umbral de un año nuevo, en un momento en que las decisiones personales y profesionales marcan el rumbo de sus vidas.

Un encuentro casual en un bar durante la transición del 31 de diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016, marca el inicio del relato. Ana, que estudió periodismo pero nunca ejerció, se encuentra en un momento de incertidumbre laboral y personal, mientras planea mudarse a Vancouver. Óscar, médico en la sanidad pública, atraviesa el duelo por una ruptura reciente. La química entre ambos se manifiesta de inmediato, y tras una noche juntos, Ana finalmente compra el pasaje aéreo a Canadá que había postergado, apostando por un cambio radical en su vida. La serie explora así los sueños de transformación, algunos cumplidos y otros no, que acompañan el paso de los años.

Óscar y Ana se enfrentan a esas bifurcaciones vitales —formar una familia, casarse, elegir o renunciar a la propia vocación—, en una narración que no disimula el paso de la juventud al umbral de los cuarenta. La trama incluye diálogos espontáneos y situaciones cotidianas que viran entre lo humorístico y el drama —incluida la muerte—, además de secuencias de sexo donde se observa un tipo de química que combina intensidad y ternura. La banda sonora —con especial protagonismo del lánguido cantautor asturiano Nacho Vegas, quien aporta canciones como “La noche más larga del año” y el tema compuesto especialmente para el proyecto— refuerza el vínculo emocional del relato para una astuta comedia agridulce.

En el desenlace de cada episodio, la serie retoma a los personajes en la misma fecha: la noche del 31 de diciembre, año tras año, hasta que ambos cumplen cuarenta. Este recurso permite observar cómo evolucionan sus relaciones, aspiraciones y frustraciones, en un retrato generacional que abarca desde la efervescencia de la juventud hasta la madurez, con sus inevitables pérdidas y encrucijadas. A lo largo de los diez capítulos, de unos cincuenta minutos cada uno, el espectador presencia tanto la convivencia de Ana y Óscar como sus separaciones o nuevas parejas. Las dinámicas oscilan entre celebraciones de amigos, extensas comidas familiares y momentos de alta intimidad, pero todos mantienen la premisa de regresar una y otra vez al punto de partida temporal, usando la festividad como pretexto para confrontar lo que se tuvo, lo que se desea y lo que se perdió.

La serie, según lo visto en los dos primeros episodios, mantiene el sello autoral de Sorogoyen, quien dirigió los cuatro primeros y el último capítulo. El cineasta, que ya había destacado con títulos como As Bestas -multiganadora de Goyas, César y en el festival de San Sebastián-, Que Dios nos perdone y El reino, reafirma aquí su capacidad para conectar con el público sin renunciar a una mirada personal. De 44 años y con una formación en Historia, el guionista y realizador madrileño es una figura clave del audiovisual español contemporáneo, en la estela de referencias audiovisuales como J.A. Bayona o Pedro Almodóvar, de mayor recorrido internacional. Se oirá hablar de Sorogoyen en las próximas décadas y esta serie es un paso más en su proyección global.

A medida que avanza Los años nuevos, el tono de las celebraciones cambia: del frenesí y los gin tonics en bares ruidosos, a las conversaciones en casa, vino de por medio con la presencia de hijos o nuevos amigos. Las ilusiones persisten, pero van acompañadas de arrepentimientos, frustraciones y rencores. El tiempo, maldita daga, hace el resto.

[Fotos: prensa Mubi]

