La lista al completo de las grandes películas del Festival de Cannes 2026: de Pedro Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ al debut en la dirección de John Travolta

El Festival de Cannes 2026 ha anunciado su programación. REUTERS/Benoit Tessier

El festival de cine más importante del mundo ya casi está aquí. Faltan apenas unas semanas para que dé comienzo el Festival de Cannes 2025, que celebrará su edición número 76 un año más con muchas novedades, grandes directores y espectaculares películas que presentar. Esta misma mañana ha tenido lugar el tradicional anuncio de la Sección Oficial, presidido por el director del certamen Thierry Fremaux, quien ha dado a conocer los nombres y títulos que desfilarán por la alfombra roja de la ciudad francesa entre el 12 y el 23 de mayo.

La película que inaugurará esta edición es La Venus électrique, de Pierre Salvadori. Aunque el certamen acostumbra a abrir con algún estreno comercial, como fue el caso el año pasado con la última entrega de la saga Misión Imposible de Tom Cruise, en esta ocasión apuesta por el producto nacional con nombres emblemáticos para los galos como Pio Marmaï. El músico británico John Lennon también será protagonista, con un documental en torno a su vida en los escenarios miembro de The Beatles bajo el título John Lennon: The Last Interview, dirigida por Steven Soderbergh, quien ya ha avisado que tirará de inteligencia artificial para determinados momentos. Además, Fremaux anunciaba la primera película de John Travolta como director, Propeller One-Way Night Coach.

El director y la presidente del Festival de Cannes anuncian la selección de la presente edición. REUTERS/Stephanie Lecocq

La Competición oficial más allá de la presencia española

La Competición Oficial de este Festival de Cannes es histórica en tanto que contará con dos películas peleando por la Palma de Oro de nuestro país. Se trata de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, la cual está protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, y de Amarga navidad de Pedro Almodóvar, que ya se puede ver en cines en España pero que llegará en los próximos meses al resto del mundo, quien sabe si con una Palma de Oro bajo el brazo. Madrileño y manchego tendrán la oportunidad de traer premio a España, pero no serán los únicos destacados en una lista en la que están autores habituales del certamen como Andrey Zvyagintsev, Cristian Mungiu, Laszlo Nemes o Hirokazu Koreeda, quien ya ganó en su día la Palma con Shoplifters. A continuación te contamos todos los títulos al completo.

En competición

Minotaur , de Andrey Zvyagintsev

El ser querido , de Rodrigo Sorogoyen

The man i love , de Ira Sachs

Fatherland (1949) , de Pawel Pawlikowski

Moulin , de Laszlo Nemes

Fjord , de Cristian Mungiu

Moulin, de Laszlo Nemes

Histoire de la nuit , de Léa Mysius

Fjord, de Cristian Mungiu

Notre salut , de Emmanuel Marre

Gentle Monster , de Marie Kreutzer

Hope, de Na Hong-Jin

The Unknown , Arthur Harari

Sudden , de Ryusuke Hamaguchi

Sheep in the Box , de Hirokazu Koreeda

Coward , de Lukas Dhont

Nagi Notes , de Hiroshi Fukada

La bola negra, de los Javis

The Dreamed Adventure , de Valeska Grisebach

A Woman’s Life , de Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales , de Asghar Farhadi

Amarga Navidad, de Pedro Almodovar

Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)

Un Certain Regard

La más dulce de Laïla Marrakchi

Club Kid de Jordan Firstman

Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun

Everytime de Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June de Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep de Rakan Mayasi

The Meltdown de Manuela Martelli

Fuera de competición

Her Private Hell , de Nicolas Winding Refn

Diamond, de Andy Garcia

Proyecciones especiales

John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh

Avedon de Ron Howard

Les Survivants du Che de Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux de Avril Besson

Cannes Premiere

Propeller One-Way Night Coach de John Travolta

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner de Kiyoshi Kurosawa

Heimsuchung , de Volker Schlöndorff

La troisième nuit de Daniel Auteuil

Midnight screenings

Roma Elastica , de Betrand Mandico

Sanguine , de Marion Le Coroller

Jim Queen, de Marco Nguyen and Nicolas Athane

Full Phil , de Quentin Dupieux

Colony , de Yeon Sang-ho

L’Abandon, de Vincent Garenq