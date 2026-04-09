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La lista al completo de las grandes películas del Festival de Cannes 2026: de Pedro Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ al debut en la dirección de John Travolta

El director Thierry Frémaux ha anunciado esta mañana la selección para esta nueva edición, nuevamente con destacada presencia española

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El Festival de Cannes 2026 ha anunciado su programación. REUTERS/Benoit Tessier
El Festival de Cannes 2026 ha anunciado su programación. REUTERS/Benoit Tessier

El festival de cine más importante del mundo ya casi está aquí. Faltan apenas unas semanas para que dé comienzo el Festival de Cannes 2025, que celebrará su edición número 76 un año más con muchas novedades, grandes directores y espectaculares películas que presentar. Esta misma mañana ha tenido lugar el tradicional anuncio de la Sección Oficial, presidido por el director del certamen Thierry Fremaux, quien ha dado a conocer los nombres y títulos que desfilarán por la alfombra roja de la ciudad francesa entre el 12 y el 23 de mayo.

La película que inaugurará esta edición es La Venus électrique, de Pierre Salvadori. Aunque el certamen acostumbra a abrir con algún estreno comercial, como fue el caso el año pasado con la última entrega de la saga Misión Imposible de Tom Cruise, en esta ocasión apuesta por el producto nacional con nombres emblemáticos para los galos como Pio Marmaï. El músico británico John Lennon también será protagonista, con un documental en torno a su vida en los escenarios miembro de The Beatles bajo el título John Lennon: The Last Interview, dirigida por Steven Soderbergh, quien ya ha avisado que tirará de inteligencia artificial para determinados momentos. Además, Fremaux anunciaba la primera película de John Travolta como director, Propeller One-Way Night Coach.

El director y la presidente del Festival de Cannes anuncian la selección de la presente edición. REUTERS/Stephanie Lecocq
El director y la presidente del Festival de Cannes anuncian la selección de la presente edición. REUTERS/Stephanie Lecocq

La Competición oficial más allá de la presencia española

La Competición Oficial de este Festival de Cannes es histórica en tanto que contará con dos películas peleando por la Palma de Oro de nuestro país. Se trata de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, la cual está protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, y de Amarga navidad de Pedro Almodóvar, que ya se puede ver en cines en España pero que llegará en los próximos meses al resto del mundo, quien sabe si con una Palma de Oro bajo el brazo. Madrileño y manchego tendrán la oportunidad de traer premio a España, pero no serán los únicos destacados en una lista en la que están autores habituales del certamen como Andrey Zvyagintsev, Cristian Mungiu, Laszlo Nemes o Hirokazu Koreeda, quien ya ganó en su día la Palma con Shoplifters. A continuación te contamos todos los títulos al completo.

En competición

  • Minotaur, de Andrey Zvyagintsev
  • El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen
  • The man i love, de Ira Sachs
  • Fatherland (1949), de Pawel Pawlikowski
  • Moulin, de Laszlo Nemes
  • Fjord, de Cristian Mungiu
  • Moulin, de Laszlo Nemes
  • Histoire de la nuit, de Léa Mysius
  • Fjord, de Cristian Mungiu
  • Notre salut, de Emmanuel Marre
  • Gentle Monster, de Marie Kreutzer
  • Hope, de Na Hong-Jin
  • The Unknown, Arthur Harari
  • Sudden, de Ryusuke Hamaguchi
  • Sheep in the Box, de Hirokazu Koreeda
  • Coward, de Lukas Dhont
  • Nagi Notes, de Hiroshi Fukada
  • La bola negra, de los Javis
  • The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach
  • A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Taquet
  • Parallel Tales, de Asghar Farhadi
  • Amarga Navidad, de Pedro Almodovar
Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)
Bárbara Lennie y Victoria Luengo en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodovar (El Deseo)

Un Certain Regard

  • La más dulce de Laïla Marrakchi
  • Club Kid de Jordan Firstman
  • Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun
  • Everytime de Sandra Wollner
  • I’ll Be Gone in June de Katharina Rivilis
  • Yesterday the Eye Didn’t Sleep de Rakan Mayasi
  • The Meltdown de Manuela Martelli

Fuera de competición

  • Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn
  • Diamond, de Andy Garcia

Proyecciones especiales

  • John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh
  • Avedon de Ron Howard
  • Les Survivants du Che de Christophe Réveille
  • Les Matins Merveilleux de Avril Besson

Cannes Premiere

  • Propeller One-Way Night Coach de John Travolta
  • Kokurojo: The Samurai and the Prisoner de Kiyoshi Kurosawa
  • Heimsuchung, de Volker Schlöndorff
  • La troisième nuit de Daniel Auteuil

Midnight screenings

  • Roma Elastica, de Betrand Mandico
  • Sanguine, de Marion Le Coroller
  • Jim Queen, de Marco Nguyen and Nicolas Athane
  • Full Phil, de Quentin Dupieux
  • Colony, de Yeon Sang-ho
  • L’Abandon, de Vincent Garenq

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