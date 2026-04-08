Woody Allen no es el primero ni será el último: los rodajes en Madrid generan más de 1.500 millones y 10.000 empleos

Los rodajes en Madrid generan más de 1.500 millones y 10.000 empleos en cuatro años, con las series como motor

Los rodajes de largometrajes y series en Madrid han generado más de 1.500 millones de euros y más de 10.000 empleos entre 2021 y 2024. Las series han actuado como principal motor de crecimiento, representando el 65% de la facturación del sector audiovisual, según el estudio presentado por Madrid Film Office y la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio, titulado Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series en Madrid, analizó 415 producciones filmadas en la capital. El documento señala que la actividad audiovisual alcanzó una facturación directa de 988,7 millones de euros, con un valor añadido bruto (VAB) de casi 596 millones y una recaudación fiscal de 247,3 millones. Además, se generaron 6.039 empleos equivalentes a tiempo completo.

La presentación del informe tuvo lugar en la Casa de la Panadería. Allí se detalló que, solo en el periodo 2021-2024, los rodajes han impulsado la economía local y han contribuido a consolidar a Madrid como referente internacional en el sector audiovisual. Las series han concentrado la mayor parte de la actividad económica. El informe revela que generaron 621 millones de euros de ingresos y cerca de 4.000 empleos, lo que representa el 65% del total del sector. En contraste, los largometrajes sumaron 367,7 millones de euros y algo más de 2.000 empleos en el mismo periodo.

En el impacto global, las producciones de series alcanzaron los 999,1 millones de euros, cifra que duplica prácticamente la aportación del cine. Estas cifras evidencian el cambio de tendencia en la industria, donde las series se han consolidado como el segmento más dinámico y rentable. Uno de los largometrajes que destaca en el estudio es Todos los nombres de Dios (2023), del que se proyectó una escena con Luis Tosar en la Gran Vía, ilustrando la capacidad de Madrid para atraer grandes producciones nacionales.

Rodaje en la Gran Vía de la película 'Todos los nombres de Dios'

Atomización empresarial y empleo temporal

El sector audiovisual madrileño presenta una estructura marcada por la atomización empresarial. Predominan las microempresas y pequeñas productoras, lo que, según el documento, ha favorecido el dinamismo pero también algunos retos en términos de estabilidad laboral. El empleo temporal es una característica central: el 92,9% de los puestos generados por los rodajes corresponde a empleos temporales. Esta realidad responde a la propia naturaleza de los proyectos audiovisuales, que dependen de la duración limitada de los rodajes y la producción.

El informe también detalla que la inversión media en largometrajes de ficción es de 3,6 millones de euros, mientras que en series internacionales la cifra asciende a 26,2 millones por temporada. El impacto de los rodajes no se limita al entorno audiovisual. El estudio identifica 393 millones de euros en consumos intermedios que han beneficiado a sectores como el transporte, la hostelería, el alojamiento y los servicios técnicos. A esto se suman más de 553 millones de euros adicionales y más de 4.000 empleos resultantes de los efectos indirectos e inducidos.

Representantes institucionales han subrayado este efecto de arrastre. Milagros Donés, directora del Instituto L.R. Klein, afirmó que el audiovisual “tiene capacidad de crear empleo y generar actividad económica más allá del propio sector”. Por su parte, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, destacó la repercusión en áreas como la restauración, la hostelería y el turismo, que se ven impulsadas por la actividad de los rodajes. La ciudad de Madrid cuenta con una larga tradición cinematográfica. El 14 de mayo de 1896, en el antiguo Hotel Rusia de la Carrera de San Jerónimo, se celebró la primera exhibición pública en España del cinematógrafo de los hermanos Lumière, apenas cinco meses después de su debut en París. Más de un siglo después, Madrid ha reforzado su imagen como gran plató a nivel internacional. Producciones exitosas como La Casa de Papel, Élite o Velvet han contribuido a esta proyección, consolidando a la ciudad como escenario habitual para series reconocidas.

El estudio también menciona el próximo rodaje de una película de Woody Allen en la capital, previsto para esta primavera. El proyecto se desarrollará íntegramente en Madrid durante la preproducción y el rodaje, y la postproducción se repartirá entre Madrid y Nueva York. El crecimiento del sector audiovisual en Madrid se ha acentuado desde la pandemia. Entre 2021 y 2024, el número de proyectos ha experimentado un aumento sostenido y una mayor presencia de producciones internacionales. Madrid se consolida así como un polo atractivo para la industria audiovisual global, impulsando su economía y empleo, y ampliando su proyección internacional a través de las producciones que elige rodar en sus calles.