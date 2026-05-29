La reflexión de Maya Angelou sobre la resiliencia: “Puede que sufras muchas derrotas, pero no debes dejarte vencer”

La poetisa estadounidense Maya Angelou, en una fotografía de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo

Dicen que los gatos tienen siete vidas, pero parece que Maya Angelou (Misuri, 1928 - Carolina del Norte, 2014) tuvo muchas más. Escritora, poeta y activista estadounidense, fue una de las voces más influyentes del siglo XX, aunque a lo largo de su vida también trabajó como cantante, bailarina, actriz, periodista, conductora de tranvías y profesora universitaria. Durante toda su vida luchó por los derechos civiles y la igualdad y se convirtió en un icono de la cultura afroamericana.

Sin embargo, sus 86 años de vida estuvieron marcadis por los abusos sufridos durante su infancia por el novio de su madre, la discriminación y las dificultades económicas tras dar a luz a su primer hijo a los 16 años, pero también por una inagotable capacidad para reinventarse. De ahí surgió una de sus reflexiones más recordadas: “Puede que sufras muchas derrotas, pero no debes dejarte vencer”.

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Nacida como Marguerite Annie Johnson, pasó buena parte de su infancia en Arkansas junto a su abuela. Cuando tenía siete años sufrió abusos por parte de la pareja de su madre y, tras el asesinato del agresor, creyó que sus palabras habían provocado aquella muerte. El trauma fue tan profundo que pasó cinco años sin hablar. Así fue como descubrió la literatura.

Una infancia que marcó su vida y carrera

Décadas más tarde, esa experiencia quedó reflejada en Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, el primer volumen de la autobiografía que la hizo mundialmente famosa. Según recoge la web Quote Investigator, Angelou habló en varias ocasiones sobre la importancia de resistir ante la adversidad y de no permitir que las derrotas definan la vida de una persona.

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Maya Angelou (Imagen: Infobae)

En 1970, el diario Los Angeles Times publicó una entrevista en la que la autora explicaba las motivaciones que la llevaron a escribir aquella obra. En un principio, quería dirigirse a las jóvenes negras estadounidenses. “Quería escribirlo para las chicas negras, para decirles ‘vosotras podéis ganar’. Pero terminó reflejado en la chica china de Chinatown, la chica blanca de Texas, la chica de campo de Iowa, la debutante que vive en la colina. Todas las personas albergan los mismos miedos, sueños, esperanzas y metas”, aseguró.

Madre soltera desde los dieciséis años, trabajó como camarera, cocinera, actriz e incluso prostituta antes de convertirse en la primera mujer negra conductora de tranvías en San Francisco. Más tarde desarrolló una exitosa carrera artística como cantante y bailarina de calipso, recorrió Europa con la ópera Porgy and Bess y se implicó de lleno en el movimiento por los derechos civiles junto a figuras históricas como Martin Luther King y Malcolm X. En su currículum tiene hasta tres premios Grammy, más de medio centenar de títulos honoríficos, una nominación al premio Pulitzer y a un premio Tony por la obra de teatro de 1973 Look Away.

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En aquella misma entrevista, Angelou resumió la idea que acabaría convirtiéndose en una de sus frases más citadas. “Quieren amar. Esa es la condición humana. Quería decirles a todas las chicas: ‘Puede que sufran muchas derrotas, pero jamás deben darse por vencidas’”, afirmó. La autora y poeta falleció a los 86 años en su casa en Winston-Salem, Carolina del Norte, el 28 de mayo de 2014.