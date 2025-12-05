Primeros detalles de la película que Woody Allen rodará en Madrid: “Mostrará el singular paisaje cultural, histórico y cosmopolita”

Woody Allen en el set de 'Vicky Christina Barcelona'

Amanecer en la Gran Vía, operarios descargan equipos y cámaras cerca de la Plaza Mayor. Los murmullos crecen entre transeúntes y curiosos: Woody Allen rodará una nueva comedia en Madrid. “Para contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita”, señaló el Gobierno regional a Europa Press en un comunicado.

El anuncio confirma que la capital española será el próximo escenario de la filmografía del cineasta estadounidense. La película, que llevará la palabra "Madrid" en su título oficial, presentará la ciudad mediante imágenes fácilmente identificables, poniendo en foco la mezcla entre tradición y modernidad que define a la región. El propio Ejecutivo autonómico patrocinará el filme, con el objetivo de promover el turismo cinematográfico y consolidar a Madrid como uno de los principales destinos fílmicos a nivel internacional.

La estrategia institucional parte de un dato comprobable: el cine transforma la percepción global de los lugares y sirve para atraer visitantes deseosos de explorar escenarios que reconocen en la pantalla grande. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes remarcaron la eficacia histórica del cine como vehículo para reforzar la imagen y la identidad de un territorio, subrayando la conocida habilidad de Allen para dotar a sus ciudades de un estatus de personaje principal: “Las películas de Woody Allen destacan por el papel protagonista que otorgan al lugar donde transcurre la acción, lo que convierte sus proyectos en un vehículo especialmente valioso para proyectar la identidad de una ciudad o una región”.

Será la tercera película que Allen ruede en España tras 'Vicky Christina Barcelona' y 'Rifkin's Festival'

Una inversión millonaria

El largometraje, denominado provisionalmente “WASP 2026”, implica una inversión pública de 1,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 26 meses. La producción contará con estreno global, presentación en un festival internacional de prestigio y preestrenos en tres capitales extranjeras, según detalla la documentación oficial. La apuesta se complementa con el impulso a campañas de proyección global y desarrollo de alianzas en mercados prioritarios, como Europa e Hispanoamérica.

La experiencia madrileña en el sector audiovisual respalda la magnitud del proyecto: hasta agosto de 2025 se han contabilizado cerca de 500 rodajes entre largometrajes, series, cortometrajes y publicidad. El año anterior, la industria generó más de 7.200 millones de euros y aportó un 2,6% al PIB de la región, el doble de la media nacional. El Ejecutivo regional apuntala este crecimiento con el incremento de ayudas destinadas a cortometrajes y videojuegos, y mediante la creación de un programa específico de captación de inversiones internacionales.

En este contexto, la llegada del ganador de cuatro Oscar, conocido por títulos como Annie Hall, Hannah y sus hermanas o Medianoche en París, supone la continuidad de una trayectoria marcada por el protagonismo de las ciudades en la narrativa cinematográfica. Allen vuelve tras su último largometraje, Golpe de suerte, que inauguró en el Festival de Venecia con actores internacionales y escenarios parisinos. Madrid, capturada por la lente de Allen, buscará situarse ante una audiencia global como un destino imprescindible para cinéfilos y turistas, utilizando el lenguaje universal del cine para consolidar su imagen y dinamizar el flujo de visitantes atraídos por la cultura y el relato visual.