Dani de la Torre, director de ‘Zeta’, con Mario Casas como agente secreto: “En España podemos hacer películas muy potentes, solo falta que nos lo creamos”

El director Dani de la Torre revela los secretos de 'Zeta', su nuevo proyecto de espías. Inspirado en sagas como 'Jason Bourne' o 'Misión Imposible'.

Este mismo año Dani de la Torre estrenó la serie Marbella: Expediente judicial en Movistar Plus+ y ahora desembarca en Prime Video la película Zeta.

En estos momentos, es uno de los directores que mejor ruedan acción en nuestro país y sus películas o series siempre se caracterizan no solo por la pirotecnia visual, sino por su capacidad para escarbar en las miserias de la sociedad a través de temas como la corrupción, tanto política como moral.

Con Zeta da un paso más allá en su trayectoria (que incluye títulos como El desconocido o La sombra de la ley, además de la serie La Unidad) a través de una producción a gran escala dispuesta a convertirse en un Jason Bourne a la española y con Mario Casas de protagonista.

“Es la primera película que estreno para plataformas y que se va a ver en todos los territorios del mundo. Eso impresiona un poco. Es un proyecto del que estoy muy contento, porque he podido trabajar con la gente que quería y porque siempre soñé como director hacer una película de un agente secreto”, cuenta Dani de la Torre a Infobae.

Una película basada en el género de espías

El director cuenta que su intención era sentar las bases de una franquicia de espías española. Sus referentes, como hemos comentados, desde Jason Bourne a Jack Reacher, pasando por la saga de Misión Imposible. El reto a nivel de producción era importante, por eso resultó fundamental la entrada de una plataforma con músculo como Prime Video. “Están apostando por talento local y por historias arriesgadas hechas desde aquí con un toque comercial”, continúa.

El guion está escrito junto a Oriol Paulo y su colaborador habitual, Jordi Vallejo. A Oriol Paulo lo conocemos por películas como Contratiempo o Los renglones torcidos de Dios y por series como El inocente.

Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

“Llevaba persiguiéndolo mucho tiempo y a los dos nos ponía un poco cachondos la idea de darle vida al primer agente español. Y la cabeza de Uri es privilegiada para este tipo de historias de suspense, de cajas rusas, de giros”.

Aunque los dos cineastas tienen universos bastante diferentes, lo cierto es que su unión ha sido de lo más satisfactoria, de forma que sus identidades han encajado a la perfección. “A mí siempre me han fascinado los guiones que escribe, los personajes, el juego de identidades que propone, que en este caso resultaba muy importante Tiene la capacidad de llevar al espectador por una montaña rusa que no sabes dónde va a acabar”, cuenta. “Creo que es un director que hace cosas muy diferentes al resto de cosas que se hacen en nuestro país. Por eso en China, funciona todo lo que hace, porque siempre hay algo que genera sorpresa”. Así, por una parte, de la Torre intenta apegar la película a la realidad a través de un anclaje social y político y, Paulo proporciona muchas dosis de juego.

Lo cierto es que en Zeta no paran de pasar cosas durante el metraje: persecuciones, muchas peleas a nivel físico, ataques, operaciones militares... todo a un ritmo trepidante.

De qué va ‘Zeta’

Para poner en contexto, Zeta (Mario Casas) es un agente que ha pedido retirarse para cuidar a su madre (Nieve de Medina), enferma de una dolencia degenerativa. Sin embargo, su jefa del servicio de inteligencia (Nora Navas) le pedirá que vuelva después de que hayan matado a todos los implicados en una operación clandestina que tuvo lugar en el pasado. Su misión, encontrar al único que se encuentra en paradero desconocido, su padre (Luis Zahera), al que él creía muerto. Junto a él se unirá una agente internacional, Alfa, interpretada por Mariela Garriga.

“Se convierte también en una misión personal. El espectador descubre las cosas al mismo tiempo que las descubre él y eso hace que se empatice más con el personaje. Además, la historia también nos ancla mucho en nuestro país, en el terrorismo, pero también con nuestra relación con Latinoamérica. Hay como una cosa que viene del pasado para descruzar el presente. Por eso, es una historia de venganzas, de daños, de heridas que no se han curado”, cuenta Dani de la Torre.

El director Dani de la Torre presenta su nueva película 'Zeta'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentó el director?

“Cumplimos un poco con lo que se puede esperar de una película de este estilo para los fans. Y, por otro lado, el reto era poder rodar todo esto en diez semanas, que es muy complicado. Estamos estado en Río de Janeiro en Brasil, en Tallin en Estonia. Hemos rodado en Galicia, hemos recreado Colombia en España. Y dos épocas, dos líneas temporales diferentes: los ochenta, ahora. Es decir, era muy ambiciosa. De hecho, nunca teníamos un día tranquilo en el rodaje. Como decía Zahera, cada día teníamos un ‘maracumbé’ importante. Que si la Colombia de los ochenta, que si ahora tenemos que hacer una persecución en el medio de Tallin, que si rodamos a cuarenta grados en Brasil, en las favelas. Y luego hay una parte ya no solo de personajes y de emociones, que también, sino física. Hay una parte física de todo equipo viajando de un lado para otro y al final haces un despliegue físico importante”.

Cuenta el director que los actores estaban muy comprometidos con hacer ellos mismos las escenas de acción y las coreografías. Pudieron ensayar con soldados profesionales para que supieran coger un arma. En concreto, se refiere a una de las escenas más impactantes, cuando Zeta y Alfa entran en la finca de un narcotraficante.

“Tenía una planificación muy estricta, con asesoramiento militar, con gente que había hecho ese tipo de operaciones. Entran como fantasmas en la noche y saben cuándo tienen que disparar. Es impresionante verlos trabajar”.

Trabajar con Mario Casas y Mariela Garriga

Siempre tuvieron a Mario Casas en la cabeza para el papel de Zeta. Querían trabajar juntos desde hacía tiempo, pero no se había dado la oportunidad hasta el momento. “Mario está increíble y a nivel físico tiene una exigencia enorme. Tiene músculos que yo desconocía que existían”, dice riendo. “Es como si el traje de Batman estuviera sacado de su cuerpo, es una pasada”.

En cuanto a Mariela Garriga, venía de trabajar en la saga de Misión Imposible junto a Tom Cruise. “Es una máquina. Decía que en Zeta había rodado más acción que en Misión Imposible (ríe) pero yo creo que porque ahí todo lo hace Tom Cruise. Pero es una chica que está preparada en todos los sentidos, una actriz fantástica y luego muy obsesiva con el trabajo. Se lo preparó todo, entrenaba, hacía las coreografías ella. De hecho, cuando la vimos correr por las favelas, flipábamos. Nos llevamos a un especialista con una mochila con una cámara hacia atrás e iba corriendo delante de ella y me decía: “Es que me pilla todo el rato”, (risas) “es que es rapidísima”. Y yo le preguntaba: “¿Tú eres olímpica o algo? Y me decía: “No soy olímpica, soy cubana”.

El cineasta Dani De La Torre cuenta los secretos del rodaje de 'Zeta', destacando la preparación de sus protagonistas, Mario Casas y Mariela Garriga, y sus espectaculares despliegues físicos para la película de acción.

Nora Navas interpreta a una ‘jefaza’ del CNI (con una buena peluca que nos lleva al universo ‘Oriol Paulo’ con el que ya trabajó en La última noche en Tremor). “Es espléndida y la admiro mucho. Pero claro, cuando yo le hablaba de James Bond me miraba como diciendo, ¿perdona? Yo le dije que su papel estaba basado en M. el personaje de Jude Dench y le dije que le echara un ojo a Skyfall. Y me dijo: “Pues está de puta madre la peli (ríe). Yo creo que como no está acostumbrada a hacer personajes así, se lo ha pasado muy bien. Y ella le da otra dimensión a la película”.

A Dani de la Torre le podrían fichar en Estados Unidos perfectamente, como ha ocurrido con otros directores españoles, pero él se conforma con seguir haciendo cine en España. “A mí, sinceramente, de corazón te lo digo, me encanta trabajar aquí, me encanta trabajar con actores españoles, con equipo aquí. Creo que desde España se pueden hacer apuestas muy potentes, y nos falta un poco de confianza en nosotros mismos para decir, podemos hacer lo que queremos, acción, ciencia ficción”. Porque hay géneros que no se están tocando y aquí tenemos el talento suficiente para ir rompiendo moldes y que las nuevas generaciones se atrevan a abrir nuevos caminos. Pero para eso hay que apoyar a la industria. Si Sirat no hubiera tenido el presupuesto necesario, quizás no hubiera llegado tan lejos. Nosotros vemos cine de todas las latitudes y a nosotros también nos ven desde fuera”.