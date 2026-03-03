España Cultura

La novela que habla del rechazo y la frustración en la era digital: “El resentimiento masculino es el gran tema de la generación millennial”

El escritor Tony Tulathimutte compone en ‘Rechazo’ un mosaico de historias implacables alrededor de la crisis de identidad que han generado las nuevas tecnologías

Guardar
El autor Tony Tulathimutte posa
El autor Tony Tulathimutte posa junto a la portada de su novela 'Rechazo', un retrato vibrante de la literatura contemporánea.

En un momento en el que los efectos de la ‘hiperconexión’ han dado lugar a nuevas formas de soledad y alienación, el escritor estadounidense Tony Tulathimutte ha presentado una obra que se adentra en ese panorama de manera implacable.

Su novela Rechazo, traducida recientemente al castellano y publicada por AdN, ha logrado situarse como un audaz retrato generacional, gracias a su exploración de los complejos afectivos y sociales que afectan a los denominados ‘millennials’.

El propio Tulathimutte, que ha desarrollado su carrera tanto impartiendo talleres de escritura como evaluando manuscritos para el prestigioso Iowa Writers’ Workshop, ha manifestado en una rueda de prensa virtual para los medios españoles, que su experiencia le permite anticipar con claridad las tendencias que dominarán próximamente el panorama literario.

Esta capacidad de observación y análisis se hace evidente en Rechazo, donde el autor disecciona, a través de siete relatos interconectados, las emociones y carencias de personajes que no encajan, individuos marcados por el resentimiento y la frustración en ámbitos personales y digitales. “Creo que el resentimiento es el gran tema millennial. En Estados Unidos es una generación que, sin duda, vive peor que las anteriores. Además, existe una obsesión por la imagen y cierta neurosis derivada de nuestra relación con internet”, ha argumentado Tulathimutte.

Su mirada combina el humor negro con la crudeza, situando al lector frente a una galería de “protagonistas ineptos, solitarios, egocéntricos, santurrones y autoencarcelados”, según la crítica de Jia Tolentino en The New Yorker.

Radiografía de una generación frente al precipicio

La estructura formal de Rechazo responde a una tradición que encuentra paralelismos en obras de Winesburg o Steinbeck, donde relatos autónomos se cohesionan en un conjunto narrativo.

Así, cada sección del libro puede leerse de forma independiente, aunque es el conjunto el que aporta un sentido profundo a la obra. Rechazo arrastra al lector por verse reflejado en la absurda realidad en la que vividos dominada por las redes sociales que condicionan la forma en la que los más jóvenes se ven a sí mismos.

Tulathimutte explora las paradojas de la ‘autopercepción’ en la era digital, permitiendo que sus personajes oscilen entre la inseguridad y la arrogancia, el retraimiento y el narcisismo, a menudo arrastrados hacia el ‘autoescarnio’ colectivo.

El relato El feminista ejemplifica este abordaje, al describir el itinerario de un hombre que, tras ser rechazado reiteradamente, termina desenmascarando su impostura como aliado feminista en pleno auge del movimiento #MeToo.

'Rechazo' de Tony Tulathimutte (AdN)
'Rechazo' de Tony Tulathimutte (AdN)

El autor ha señalado que la elección de este asunto no fue casual, puesto que la historia comenzó a germinar antes de que se hiciera pública la noticia de Harvey Weinstein, reflejando el ambiente de cambio que ya se respiraba.

Este relato se convirtió en el más leído en la historia de la revista n+1 y ha sido calificado por su colega Carmen María Machado como “una de las cosas más horribles” que ha leído.

El propio Tulathimutte sostiene que “el humor y el horror funcionan de manera similar: ambos implican incomodidad y tensión que se liberan”.

La lógica de internet y el trauma del rechazo

El abanico de personajes que despliega Tulathimutte incluye adictos al porno, zombis digitales y supuestos aliados feministas corroídos por el rencor, todos expuestos a una soledad amplificada por la tecnología.

La pulsión autodestructiva (identificada por Freud) atraviesa los siete relatos de la novela, desde El feminista hasta Re: Rechazo, pasando por Fotos, Ahegao o Blada de la represión sexual, Nuestro superfuturo, El personaje clave y Dieciséis metáforas.

Los protagonistas muestran un alejamiento respecto a los clásicos antihéroes modernistas o a los contestatarios ‘posmodernos’, hasta casi llegar a la ‘autohumillación’. La dimensión sexual vertebra buena parte de la obra, funcionando como vara de medir la validación social y detonante frecuente de escarnio colectivo en la red.

La propia novela culmina con la reinvención de una carta de rechazo editorial dirigida al autor, una despedida en la que Tulathimutte se autoinmola con mordacidad: “¿busca usted suscitar compasión? ¿le pone el fracaso?”.

Una progresión del resentimiento social

Con la experiencia de quien conoce de cerca tanto el rechazo literario como el profesional, Tulathimutte considera que, en estos momentos, “existe una progresión del resentimiento ‘millennial’ que tiene que ver con la codicia y el afán de usurpación”, ha comentado.

Gisèle Pelicot habla sobre su libro UN HIMNO A LA VIDA

La nueva novela de Tulathimutte convoca a los lectores a enfrentarse a un escaparate de debilidades, contradicciones y desengaños propios del siglo XXI. Rechazo se ha convertido así en un espejo incómodo, capaz de provocar tanto risa como desazón, y de traducir en claves literarias el pulso vital de una generación que se asoma al abismo de la ‘autopercepción’ y la angustia digital.

Temas Relacionados

EscritoresLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

ARCOmadrid 2026: el gran escaparate internacional del arte contemporáneo celebra una nueva edición marcada por los debates sobre el IVA cultural y el uso de la IA

Del miércoles 4 al 8 de marzo, el recinto de IFEMA acogerá una de las grandes citas del mercado artístico

ARCOmadrid 2026: el gran escaparate

Muere Fernando Ónega, cronista de la Transición y uno de los hombres de confianza de Adolfo Suárez

Al poco tiempo de llegar a Madrid, lograría ascender hasta conseguir ser el director de prensa de la Presidencia del primer gobierno democrático tras el franquismo

Muere Fernando Ónega, cronista de

Quedan dos días para ver en Netflix el desenlace de una de las mejores sagas de ciencia ficción de la historia, estrenado casi 20 años después de la última película

Actores como Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II o Jonathan Groff se unieron a la cuarta parte del clásico que abrió las puertas a las distopías digitales del siglo XXI

Quedan dos días para ver

Crítica de ‘Los Bridgerton 4. Parte 2′: La serie de Netflix se posiciona a favor del amor en tiempos de odio a través de tramas ‘sexys’ y comprometidas

La temporada culmina con un contundente mensaje en torno a la necesidad de romper con los códigos establecidos y luchar por la identidad alejada de los cánones puritanos

Crítica de ‘Los Bridgerton 4.

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett se encargaron de las dos anteriores entregas de la saga antes de salir de esta, para la que tenían planes muy distintos

Los directores originales de ‘Scream
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea defiende a

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

Irán comparte fotografías de sus líderes con todos los presidentes españoles, menos con Zapatero: cuatro décadas de relaciones históricas entre ambos países

Trump, a Pedro Sánchez: “España es un aliado terrible y ya he dicho que corten todas las negociaciones”

ECONOMÍA

La CEOE reprocha a Sánchez

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es ilegal que te pregunten si quieres tener hijos o si estas casado en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

Duro golpe para el FC

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé se retira lesionado del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

La hoja de ruta de Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells: debutará ante Atmane o Dimitrov y no se enfrentaría a Sinner hasta la final

Rodrygo se pierde el Mundial 2026: se rompe el cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha