El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela por ‘El ejército ciego’

El escritor mexicano David Toscana. (Tomado de: Zenda Libros).

El novelista mexicano David Toscana ha sido el ganador del Premio Alfaguara de Novela en la vigesimonovena edición del galardón. El jurado, presidido por el escritor también mexicano Jorge Volpi, quien ha leído el acta que anunciaba al vencedor, ha decidido que sean él y su novela, El ejército ciego, quienes se lleven esta distinción dotada con 175.000 dólares, además de una escultura de Martín Chirino y la publicación del libro en todos los territorios de habla hispana.

La novela se ambienta en el siglo XI d. C, cuando el emperador bizantino Basilio II mandó cegar a 15.000 prisioneros búlgaros tras la batalla de Kleidon. A partir de este hecho, Toscana ofrece “una lectura histórica, casi mítica, sobre la guerra, el poder, y la resistencia”, según el acta del jurado, acudiendo a los relatos personales de muchos de estos soldados a quienes les han privado del sentido de la vista. Con esta trama, Toscana se impondría entre los 1.140 manuscritos recibidos en esta edición del Alfaguara, de entre las que se escogieron cinco novelas finalistas.

Tras el anuncio del premio, Volpi ha querido destacar el hecho de que la novela “refleja muchas metáforas de nuestro tiempo”, ya que elementos como la ceguera o la luz ofrecen una visión “profundamente actual sobre esta época con otros conflictos bélicos y lo que ocurre con otras víctimas anónimas del poder autoritario”. El escritor, que reside en Madrid desde hace unos años y ha podido asistir a la gala, confesó que, en este sentido, no había pensado demasiado en nuestra época por un motivo: “Porque sé que las novelas piensan por sí solas”. Al contrario, la idea que quiso abordar en su escritura fue sumergirse en “qué vemos cuando no vemos”.

La alabanza de Vargas Llosa a una de las novelas de David Toscana

Junto a Volpi, también han formado parte del jurado la escritora argentina Agustina Bazterrica, la escritora mexicana Brenda Navarro; la scout y programadora cultural Camila Enrich; el periodista y director del programa Página Dos, de La 2 de RTVE, ÓScar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto). Todos ellos han destacado también el “tono oral y poético” de la novela, en la que se mezclan “testimonio, leyendo y humor negro. Una gran épica de los vencidos”.

“Cuando me puse a escribir esta novela traté mil veces de huir del título (tiene una novela titulada El ejército iluminado”, contestaba entre risas el escritor. En el mismo tono, bromeaba con el hecho de que pensaba aprovechar la existencia de las trilogías para pensar en otra novela con un título similar. Sin embargo, probablemente el libro más conocido de Toscana hasta la fecha fuera El peso de vivir en la tierra, obra merecedora del premio de la V Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, de la que el ganador del Nobel Literatura llegó a asegurar en la gala que era “una de las mejores novelas en el idioma español”.

Sergio del Molino, ganador del Premio Alfaguara 2024

Con este premio (“el principal”, aseguraba el propio Toscana), el novelista suma otro reconocimiento más a una obra traducida en más de una decena de idiomas, y se suma a la lista de otros ganadores del Alfaguara de Novela, como el argentino Guillermo Saccomanno (Arderá el viento), Sergio del Molino (Los alemanes), Gustavo Rodríguez (Cien Cuyes), Cristina Alarcón (El tercer paraíso) y Pilar Quintana (Los abismos). El ejército ciego llegará a las librerías el próximo 26 de marzo.