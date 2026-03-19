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La novela de ciencia ficción que ha sido leída por más de 10 millones de personas y de la que ahora se estrena una película: “una obra maestra”

La editorial Nova, coincidiendo con el inminente estreno de ‘Proyecto Salvación’, con Ryan Gosling, ha sacado una edición especial de la novela en la que se basa

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Andy Weir y su novela
Andy Weir y su novela 'Proyecto Hail Mary' (editado por Nova), en la que se basa 'Proyecto Salvación', la nueva pelicula de Ryan Gosling

La última obra de Andy Weir, Proyecto Hail Mary, se recupera con una la edición ilustrada vinculada directamente a la adaptación cinematográfica protagonizada por Ryan Gosling, titulada Proyecto Salvación. El libro incluye dos ilustraciones de Marc Simonetti, realizadas originalmente para la edición de Subterranean Press, consolidando así su estatus dentro de la ciencia ficción contemporánea y su conexión directa con una de las películas más esperadas del año.

El protagonista, Ryland Grace, se enfrenta a una situación límite: es el único miembro superviviente de una misión espacial y la supervivencia de la humanidad depende de su éxito. Grace carece inicialmente de recuerdos sobre su propia identidad y el cometido de la misión, despertando en una nave alejada millones de kilómetros de la Tierra y acompañado únicamente por dos cadáveres.

El libro, que permaneció 28 semanas consecutivas en la lista de ‘best sellers’ del New York Times, ha recibido además elogios de escritores como Brandon Sanderson, George R. R. Martin y Ernest Cline, así como del New York Times Book Review, Newsweek y Kirkus Reviews.

De qué va ‘Proyecto Hail Mary’

La trama se desarrolla principalmente a bordo de la nave Hail Mary, alternando el presente del protagonista con sus recuerdos fragmentarios. Grace, en su calidad de ‘exbiólogo’ y antiguo maestro de escuela, debe descubrir el propósito de la expedición: resolver una crisis generada por una alga alienígena que amenaza con extinguir la vida en la Tierra al debilitar la energía solar. El fenómeno, denominado “línea de Petrova”, supone un riesgo inminente de una nueva edad de hielo en un plazo estimado de treinta años.

Portada de la novela de
Portada de la novela de ciencia ficción 'Proyecto Hail Mary', de Andy Weir (Edición ilustrada, Nova)

Eva Stratt, exdirectora de la Agencia Espacial Europea, asume el liderazgo del equipo internacional encargado de encontrar una solución. La sonda enviada a Venus revela la presencia de microbios alienígenas responsables de la crisis, situando la investigación y el destino del planeta en manos de Grace y sus capacidades.

El alcance global del libro se ha incrementado con su adaptación a la gran pantalla. La película, con guion de Drew Goddard (que ya adaptó Marte (The Martian), también de Weir) y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, cuenta con Ryan Gosling y Sandra Hüller en los papeles principales.

Una novela galardonada y muy leída

El estreno está previsto para el 19 de marzo de 2026 en Latinoamérica y el 27 de marzo en España. La noticia del rodaje y el lanzamiento del primer tráiler en julio de 2025 provocaron un repunte inmediato en la popularidad del libro, que ascendió al segundo puesto de la lista de ‘best sellers’ del New York Times y recuperó el liderazgo en la categoría de audiolibro de ficción durante el mes de agosto de 2025.

El audiolibro, narrado íntegramente por Ray Porter, obtuvo el Premio Audie 2022 al audiolibro del año y se situó en el número uno de la lista de audiolibros de ficción del New York Times durante varias semanas.

La versión original de Proyecto Hail Mary fue publicada el 4 de mayo de 2021 por Ballantine Books en Estados Unidos y, en su edición en castellano, por Nova en España, con 544 páginas. Además, la novela fue finalista al Premio Hugo 2022 a la mejor novela y recibió reconocimientos como el Premio Audie y el Premio Seiun en 2022.

El impacto de Proyecto Hail Mary se observa en su sólido recorrido en listas de ventas y en el respaldo de figuras públicas. Tras debutar en el puesto número 3 de la lista de ‘best sellers’ del New York Times para “ficción combinada” en mayo de 2021, permaneció nueve semanas seguidas en la clasificación.

Andy Weir en la premiere
Andy Weir en la premiere of 'Proyecto Salvación' en el Lincoln Center, en New York City, U.S., Marzo 18, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Además, el libro alcanzó el número 2 de la lista de Los Angeles Times SoCal en tapa dura y el número 6 entre los libros más vendidos de The Wall Street Journal en agosto de 2021. En la lista de Locus para libros de tapa dura, lideró el ranking en agosto de 2021 y se mantuvo once meses seguidos entre los más vendidos hasta junio de 2022.

Personalidades como Bill Gates y Barack Obama incluyeron la novela en sus recomendaciones de lectura en 2021, contribuyendo a la expansión de su popularidad. La edición ilustrada que se publica ahora ofrece las dos ilustraciones originales de Marc Simonetti para Subterranean Press. Estas ilustraciones refuerzan la conexión entre la novela y su universo gráfico, potenciando la experiencia visual para lectores y seguidores de la adaptación cinematográfica.

Ciencia ficción y rigor científico

La carrera de Andy Weir dio un salto tras el éxito de El marciano, novela que vendió más de cinco millones de ejemplares en cuarenta países y cuya adaptación fue dirigida por Ridley Scott. Antes de Proyecto Hail Mary, Weir escribió Artemisa y desarrolló conceptos que reutilizó tras abandonar el proyecto Zhek. En una entrevista concedida a The New York Times, Weir detalló cómo elementos de esa obra inédita, como una sustancia energética y un personaje burócrata, encontraron nueva vida en Proyecto Hail Mary.

'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling (Sony Pictures)

Los elogios literarios también han destacado los méritos de la obra: “La mejor obra de Andy Weir hasta la fecha”, ha valorado Brandon Sanderson; “Tiene todo lo que les gusta a los aficionados a la ciencia ficción”, opinó George R. R. Martin; “Una cautivadora odisea espacial”, reseñó el New York Times Book Review y “Una obra maestra de la ciencia ficción”, sentenció Kirkus Reviews.

A principios de 2026, Proyecto Hail Mary acumulaba más de diez millones de lectores, consolidando la trayectoria del autor dentro del género. Según los datos aportados en la entrevista de The New York Times, parte de su éxito reside en la combinación de componentes de ciencia ficción dura, altas dosis de rigor científico y un enfoque narrativo centrado en los desafíos de la supervivencia a escala interplanetaria.

La adaptación cinematográfica y la proyección internacional de la novela actualizan su relevancia, posicionando a Andy Weir como uno de los nombres de referencia en la literatura y el cine de ciencia ficción de las últimas décadas.

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