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La película ganadora de un Goya basada en la vida de la Cañada Real acaba de llegar a Movistar Plus+

El debut de Toni Fernández, premiado en los Goya, llega por fin a plataformas

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Tráiler de 'Ciudad sin sueño'

El cineasta Guillermo Galoe se ha pasado más de un lustro retratando la vida de la Cañada Real, el asentamiento irregular ubicado a tan solo 14 kilómetros del corazón Madrid.

Primero, en 2023, estrenó el cortometraje documental Aunque es de noche, galardonado con el Goya en dicha categoría, una pieza rodada en la propia Cañada Real con actores no profesionales que sirvió para visibilizar los graves problemas derivados de la falta de recursos y los cortes de luz que afectan a los habitantes del asentamiento. Hace unos meses llegó el germen de lo que sería una obra mayor que empezó con un corto: Ciudad sin sueño. Y ahora, por fin, ha llegado a plataformas. Desde este 20 de marzo, la cinta puede verse tanto en Movistar Plus+ como en Filmin.

Protagonizada por el joven Antonio ‘Toni’ Fernández, el filme aborda la historia de Toni, un niño gitano de 15 años, orgulloso de su familia de chatarreros, que debe enfrentarse a la demolición de su barrio y a la división familiar que esto provoca. Mientras algunos optan por abandonar la zona y buscar un futuro en la ciudad, el abuelo de Toni se resiste a dejar su tierra, lo que obliga al joven a decidir entre saltar hacia un futuro incierto o aferrarse a su infancia y sus raíces.

Nominado a cinco premios Goya y ganador de uno

Precisamente, la obra escrita por el propio Galoe y el guionista y también director Víctor Alonso-Berbel, le dio a Toni su primera nominación en esta pasada edición de los Premios Goya como Mejor actor novel, cuyo galardón se llevó finalmente a casa imponiéndose a Julio Peña (El cautivo), Hugo Weizel (Enemigos), Jan Monter Palau (Estrany riu) y Mitch (Romería). La película estuvo nominada además a Mejor guion adaptado, Mejor fotografía, Mejor montaje y Mejor dirección de producción, aunque finalmente solo consiguió alzarse con el premio para el joven debutante.

Visiblemente emocionado, el joven recogió el premio con el discurso más breve de la noche, con una duración total de 25.05 segundos: “Yo le quería dar las gracias a la Academia de Cine. Yo se lo quiero dedicar a Guillermo, Marina, David Casa, que han sido unas personas para mí flipante. A mis compañeros de nominaciones, que son unos cracks. Bueno, y yo se lo quiero dedicar especialmente a mi familia, que la tengo en Cañada y ¡que vivan los Fernández!”.

Con este largometraje estrenada en el pasado Festival de Cannes, en la sección paralela Semana de la Crítica -que resultó ganadora-, Toni Fernández debutó como actor en un proyecto que abrió las puertas a varios actores no profesionales. Pese a su poca experiencia, recibió numerosos elogios por su trabajo, donde destacaba la fuerza de su presencia en pantalla y su autenticidad. Por ello, ha sido considerada como una de las grandes sorpresas del año en el panorama interpretativo español, algo que su Goya corrobora.

Antonio Fernández Gabarre en la
Antonio Fernández Gabarre en la 'Ciudad sin sueño' (SINTAGMA FILMS).

De la misma manera, la película se llevó también el premio especial Feroz Arrebato de ficción, y también se alzó vencedora como Mejor película en el Doha Film Festival 2025.

Así, Ciudad sin sueño destaca por su forma de narrar desde dentro una realidad pocas veces representada con matices en el cine español. La película evita el sensacionalismo y apuesta por una mirada cercana, casi documental, que acompaña a sus personajes.

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