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La Aemet alerta de una nueva jornada de lluvias y tormentas: avisos en seis comunidades autónomas

Este fin de semana estará marcado por las precipitaciones y la bajada de las temperaturas, que dejarán un ambiente fresco para la época del año

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Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Zaragoza. (Javier Belver/EFE)
Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Zaragoza. (Javier Belver/EFE)

Las fuertes precipitaciones obligaron ayer a activar avisos amarillos y naranjas en buena parte de la península Ibérica y el archipiélago balear, con solamente dos comunidades autónomas sin alertas. Las tormentas y el granizo dejaron en distintos puntos del país un manto blanco que podría hacerse pasar por una nevada.

Este viernes, de nuevo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que será una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Así, el posicionamiento de una borrasca al oeste de la península dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio.

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El tiempo será en general “revuelto”, según indicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que señaló que las lluvias y chubascos de la mitad norte se extenderán a áreas del este por la tarde. Estas precipitaciones, además, “podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes“.

Mientras tanto, en zonas como Extremadura y Andalucía, así como en los archipiélagos, podría producirse algún chubasco, aunque en general serán de carácter aislado.

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Varias personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)
Varias personas se protegen de la lluvia con un paraguas, a 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero/Europa Press)

Ante esta situación, el organismo meteorológico ha activado alerta amarillas en varias provincias: Zaragoza, Cantabria, Burgos, Palencia, Soria, Navarra, Álava, Bizkaia y La Rioja. No hay, por el momento, ningún aviso por riesgo importante (naranja), como sí ocurrió en el día de ayer.

Con respecto a las temperaturas, las nocturnas subirán este viernes, mientras que las diurnas no experimentarán grandes cambios. El ambiente, por tanto, será propio de la época del año en general.

Fin de semana pasado por agua

La inestabilidad atmosférica será la tónica general también el fin de semana, ya que se prevé que la influencia de bajas presiones deje tiempo lluvioso en buena parte del territorio. "El sábado habrá probabilidad de precipitaciones en casi cualquier punto de la península y Baleares, que localmente podrán ser fuertes y persistentes y serán especialmente abundantes en entornos montañosos como el Sistema Central y los Pirineos”, ha explicado el portavoz de la Aemet. Se espera que la zona en la que se cuente con una menor probabilidad e intensidad de las precipitaciones sea el sureste de la península. Con respecto al archipiélago de Canarias, "un día más volverá a haber probabilidad de chubascos aislados".

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El domingo, en general, las lluvias volverán a obligar a sacar el paraguas en amplias zonas del país, aunque serán menos probables en el tercio oriental peninsular. "Podrán ser abundantes en el entorno del Sistema Central, oeste de Galicia y puntos de los Pirineos".

Mientras que durante esta semana las temperaturas no han experimentado grandes cambios o incluso se ha producido un cierto aumento, este fin de semana se espera que los termómetros desciendan. La bajada del mercurio ya comenzará el sábado, continuando el domingo y dejando ambiente fresco para la época del año en la mitad oeste y zona centro. “Bilbao rondará los 25 grados de temperatura máxima, como Murcia o Palma, mientras que Madrid se quedará en unos 20 grados de temperatura máxima, al igual que la ciudad de Huelva".

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