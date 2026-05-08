Marco Aurelio, filósofo estoico: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza”

'Marco Aurelio distribuyendo pan a la gente', cuadro de Joseph-Marie Vien

Las Meditaciones de Marco Aurelio son un claro ejemplo de cómo la filosofía, aun con el paso de los siglos e incluso de los milenios, está llena de ideas que sobreviven al paso del tiempo. En el caso de esta obra, hay que decir que ni siquiera fue escrita para ser publicada, sino que se trata del diario personal de quien fuera emperador de Roma. A través de las reflexiones morales que nos dejó, todavía hoy podemos incorporar algunas de las herramientas prácticas que ofrece, ya sea para combatir el estrés o la incertidumbre, o para conquistar esa serenidad interna que tantas veces nos falta.

Entre las muchas anotaciones de Marco Aurelio, el filósofo-emperador plasmó la siguiente frase: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza”. Esta breve frase resume la esencia del estoicismo, corriente en la que él figura como uno de sus miembros más destacados, y funciona como un ancla psicológica para quienes se sienten desbordados por las circunstancias externas. Marco Aurelio nos invita a trazar una línea divisoria clara entre lo que podemos controlar y lo que no.

PUBLICIDAD

Así, para él el sufrimiento no nacía de los hechos en sí, sino de la interpretación que podemos hacer de los mismos. Mientras perdemos energía intentando cambiar el clima, la economía o la opinión ajena, descuidamos el único territorio donde somos soberanos: nuestro juicio. Al aceptar que los eventos externos son indiferentes, liberamos una fuerza interior inmensa. En vez de ser víctimas de la fortuna, Marco Aurelio conmina a hacernos arquitectos de nuestra calma y respuesta ante las adversidades que puedan presentarse.

Estatua de Marco Aurelio ubicada en Roma (Italia).

“No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre”

Esta no fue la única recomendación de Marco Aurelio para tener una vida tranquila. Una de sus mayores preocupaciones filosóficas era la brevedad de la vida y cómo esta debería hacernos enfocar toda nuestra atención en el presente. Marco Aurelio insistía en que no debemos actuar como si fuéramos a vivir 10.000 años, pues la muerte pende sobre nosotros en todo momento, lo que, lejos de ser deprimente, actúa como un potente catalizador para vivir con integridad y propósito hoy mismo, recordándonos que cada minuto es un regalo valioso que no debe desperdiciarse en trivialidades.

PUBLICIDAD

“No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno”, sentenciaba el emperador. “No es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar nunca a vivir”. Para ello, Marco Aurelio estaba firmemente convencido de que podíamos entrenar nuestro interior para encontrar la paz y desarrolló una fórmula personal de autodisciplina mental para mantener la rectitud ética incluso en entornos corruptos o difíciles.

'Meditaciones', de Marco Aurelio. (Editorial Edaf)

No todo estaba, sin embargo, centrado en el Yo. Marco Aurelio enfatizaba la interconexión entre todos los seres humanos como parte de un todo cosmopolita. Creía firmemente que hemos nacido para colaborar, como lo hacen los pies, las manos o los párpados. Esta perspectiva social del estoicismo (muchas veces descuidada por las lecturas actuales) nos impulsa a actuar con justicia y benevolencia, siendo conscientes de que lo que ocurre a quien está a nuestro lado es, también, lo que nos ocurre a nosotros.

PUBLICIDAD

El último ‘Buen Emperador’

Aunque las Meditaciones son el único libro que se conserva de Marco Aurelio, su biografía fue también un testimonio de coherencia entre pensamiento y acción. Con un gobierno marcado por las guerras fronterizas y varias calamidades, desde inundaciones a epidemias. Sus pensamientos, de hecho, fueron muchas veces escritos en los campamentos militares, donde, a pesar de tener el poder total para sucumbir a los excesos, optó por la austeridad y el sentido de justicia.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Considerado como el último de los Cinco Emperadores Buenos, la muerte de Marco Aurelio supondría el fin de la llamada Pax Romana, un periodo de estabilidad que no volvería a vivirse en el Imperio romano, especialmente con la Crisis del siglo III, que casi supuso la desintegración total del imperio. Sus escritos, así como su ejemplo, enseñaron que el mundo puede ser caótico e injusto, pero que siempre conservaremos la libertad última de elegir qué hacemos a continuación.

PUBLICIDAD