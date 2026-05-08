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Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

El expresidente valenciano mantiene que las encuestas le posicionan como el candidato favorito porque reúne el consenso del centro-derecha

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El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps. (Roberto Plaza/Europa Press)
El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps. (Roberto Plaza/Europa Press)

El presidente popular y dirigente valenciano, Pérez Llorca, evita hablar de congresos regionales en el PPCV. No quiere abrir ese cajón porque, insiste, como su predecesor Carlos Mazón, en que lo primero es finalizar las tareas de reconstrucción de Valencia tras la DANA. A Génova también le incomoda este asunto, pues quiere evitar distraer el foco mediático en plena ofensiva contra Sánchez y en medio de un ciclo electoral autonómico.

Pero el runrún es inevitable por la inminente candidatura del expresidente valenciano, Francisco Camps, quien lleva meses reclamando al partido una fecha con el apoyo de sus afines. Su intención, ha mantenido en reiteradas ocasiones, es optar por la presidencia del partido y del Consell. En una rueda de prensa convocada en un hotel de la capital valenciana, Camps se ha mostrado convencido de que el PP nacional convocará los congresos a partir del próximo 18 de mayo -tras las elecciones andaluzas- y vaticina que en septiembre u octubre podría celebrarse el del PP valenciano.

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Camps presidió la comunidad autónoma entre junio de 2003 y julio de 2011. Un largo mandato enturbiado por una lista interminable de casos de corrupción: el circuito de F1,la visita del Papa, la Gürtel o el caso Nóos. Pero el pasado 30 de mayo de 2024, Camps puso punto y final a 15 años de investigación, 10 acusaciones y dos juicios. Contra todo pronóstico, salió absuelto de todos los cargos.

300 avales en 48 horas y una encuesta que le favorece

Y ese es el motivo que ha justificado y empujado su regreso a la primera línea de la política. Camps asegura que ya ha logrado 300 avales de militantes que están al día en la cuota del partido —la misma cifra que se ha exigido en el congreso regional de Andalucía— “en solo 48 horas”. Un holgado colchón, añade, “por si hubiese algún tipo de problema con alguno”.

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El debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, ha comenzado este jueves en Les Corts Valencianes (Europa Press)

Como ya hizo el pasado mes de julio, Camps ha querido reforzar su candidatura apoyándose en otra encuesta en la que su nombre aparece por encima del del actual president y de la alcaldesa de València, María José Catalá, como político más conocido, y también como mejor candidato a la alcaldía de la capital valenciana y a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

En las últimas semanas, Camps ha presumido de llevar la delantera y ser la opción favorita para movilizar al electorado de centro-derecha. De hecho, la referida encuesta manifiesta que el 35 % de los votantes de Vox quiere una mayoría absoluta del PP en el parlamento regional. Cabe recordar que Juanfran Pérez Llorca asumió el mando tras el visto bueno del partido de Abascal, que nunca escondió que tenía una mejor sintonía.

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