España

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Los monarcas quieren comprar este material especial hecho de un papel de gran calidad para decorar los retratos con los que obsequian a determinadas personas e instituciones

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Una mesa de madera con papelería oficial de la Casa Real española (sobres, papel, pluma, cuaderno) y un retrato enmarcado del Rey Felipe VI.
Elementos de la papelería oficial de la Casa de S.M. el Rey, como sobres sellados, papel con escudo, pluma estilográfica y cuaderno, junto a un retrato enmarcado de Felipe VI con paspartú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los reyes de España, Felipe VI y Letizia, les gusta cuidar los objetos físicos que representan a la institución en un ámbito más privado. Por eso, la Casa del Rey acaba de licitar un nuevo contrato para adquirir los paspartús oficiales, las orlas de cartón, tela u otro material que se pone entre un dibujo, pintura, fotografía y su marco. Documentos que los monarcas entregan como detalle en sus compromisos nacionales e internacionales. Las empresas interesadas tuvieron hasta el lunes para presentar sus ofertas, teniendo en cuenta que la institución está dispuesta a pagar un máximo de 34.000 euros para comprar 117 paspartús.

Cada uno de ellos, en función de su calidad, está valorado entre 45 y 92 euros. En algunas webs especializadas se venden actualmente póster enmarcados con paspartú del rey Felipe VI por 124 euros. Para que los paspartús estén a la altura del prestigio de la Corona española, el pliego de condiciones del contrato exige que el soporte elegido sea el papel Prisma Silk de 350 gramos, una cartulina estucada de gran consistencia. No obstante, el detalle más distintivo es el grabado de la corona real mediante la técnica de ‘stamping’ en oro, un proceso de alta precisión técnica que se aplica rigurosamente en diversos formatos, tanto verticales como horizontales.

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Los monarcas quieren diversos tipos de paspartús: de 24 por 30 centímetros en blanco y blanco corona oro, algunas sin firmas y otras con firmas y dedicatoria. Estas últimas son las más caras: 92 euros por unidad. Luego hay otro tamaño de 19,5 por 27 centímetros. La empresa que gane el contrato estará obligada a la compra de las diversas planchas requeridas para la elaboración del paspartús, en concreto tres planchas, que corresponden a las coronas necesarias y exclusivas para los trabajos encargados por la Casa del Rey. El licitador se compromete, además, a no ceder ni difundir a terceros dichos troqueles y planchas por motivos de seguridad y confidencialidad. “Además, se comprometerá a garantizar en todo momento la adecuada custodia de los elementos utilizados para la elaboración de los artículos que se le soliciten”, reza el pliego del contrato.

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press
La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

Y es que estas piezas son utilizadas cuando los reyes Felipe VI y Letizia firman sus retratos oficiales para, por ejemplo, otras casas reales, mandatarios extranjeros o instituciones de prestigio, convirtiendo un simple marco de papel en un objeto de Estado. El pliego también revela que incluso el procedimiento de entrega ha sido diseñado para no dejar nada al azar. El suministro se establece en un máximo de 15 días laborales, aunque el protocolo prevé situaciones críticas con entregas urgentes en apenas cinco días sin coste adicional. Además, el control de calidad es inflexible, ya que cualquier artículo que presente un embalaje defectuoso o el más mínimo golpe es rechazado de inmediato por Zarzuela.

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Este es el primer contrato específico de paspartús que aparece en el perfil del contratante de la Casa del Rey. Antes este material estaba incluido en un contrato global para adquisición de productos de papelería impresa que abarcaba, además de los paspartús, felicitaciones de Navidad, papel para cartas, sobres y tarjetas, entre otros. De hecho, la Casa del Rey está licitando actualmente otro contrato valorado en 30.000 euros para adquirir todo este tipo de material.

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