El concierto gratuito de Rosalía este sábado 9 de mayo en Sevilla desde el Guadalquivir: salda su deuda con la ciudad tras olvidarla en su ‘LUX Tour’

Rosalía durante su gira 'LUX Tour' (Instagram)

Se ha confirmado el regreso de Rosalía a Sevilla este sábado 9 de mayo para ofrecer un concierto gratuito sobre una plataforma flotante instalada en el centro del río Guadalquivir, en el marco de la presentación de la segunda temporada de la serie Berlín, precuela de La casa de papel, de Netflix. La actuación en ‘La Jarana del Guadalquivir’ contará, adelantaba El Economista, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Sevilla, en una cita que se prevé multitudinaria y cuyo acceso será libre hasta completar aforo.

El recital de Rosalía y la sinfónica sevillana supondrá un punto de inflexión en la relación artística entre la cantante catalana y la capital andaluza. La actuación se celebrará sobre un escenario flotante en el Guadalquivir y coincidirá con la presentación de Berlín, lo que otorga a la capital hispalense una doble relevancia como epicentro cultural y mediático. El evento prolonga la línea de los grandes espectáculos urbanos que Sevilla ha acogido en enclaves singulares, con precedentes como Icónica Santa Lucía Festival en la Plaza de España.

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Las redes sociales ya especulaban con el regreso de Rosalía a la ciudad tras su histórica actuación de 2022, cuando la gira Motomami reunió a miles de personas en el Estadio de La Cartuja. En aquella ocasión, la artista fusionó flamenco, cultura pop y vanguardia visual, consolidándose como una creadora capaz de dialogar entre la tradición local y las tendencias internacionales. Según Diario de Sevilla, la cantante ya ha llegado a la ciudad en un avión privado tras sus conciertos en Londres.

Aitana desveló en el escenario aspectos desconocidos de su relación y ruptura con Sebastián Yatra durante el concierto de Rosalía en Madrid

Rosalía regresa a Sevilla

Para este nuevo encuentro, el formato difiere radicalmente: el componente sinfónico y la presencia de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, identificada también como la Filarmónica en varios perfiles, aportan un aire ceremonial y contemplativo, además de subrayar la apuesta de Rosalía por reinterpretar códigos musicales desde una mirada contemporánea. Eso sí, se desconoce si en su repertorio habrá cabida para los temas de Lux.

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El concierto ha despertado un interés singular por parte del público debido tanto al escenario flotante como al momento actual de la carrera de Rosalía. Desde la publicación de Motomami, disco que la ha convertido en una de las artistas españolas de mayor proyección fuera de nuestras fronteras, la cantante ha reducido su exposición mediática y cada aparición pública se sigue masivamente en plataformas y redes sociales digitales.

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

Los detalles del concierto gratuito de Rosalía

La actuación de este sábado está concebida como una velada de acceso libre, aunque el aforo estará limitado y se prevé que espectadores se congreguen en los márgenes del río y en puntos elevados próximos al centro histórico de Sevilla. El concierto propone un diálogo entre la música de Rosalía y la tradición sinfónica andaluza, con la participación, en principio, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

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La iniciativa refuerza la imagen de Sevilla como gran escaparate musical del sur de Europa y marca un nuevo hito en la estrategia de la ciudad de aprovechar su patrimonio monumental para acoger eventos de proyección internacional. La plataforma flotante instalada sobre el río apunta a convertir el concierto en uno de los acontecimientos musicales más singulares de la primavera. Además, le sirve a Rosalía para saldar su deuda con la ciudad andaluza, ya que en España el LUX Tour solo hizo parada en Madrid y Barcelona.