Las oscuras noches sin luz de la ‘Ciudad sin sueño’: cómo es la vida de Toni, a solo 25 km de la Puerta del Sol en Madrid, pero en el asentamiento irregular más grande de Europa

La Cañada Real y la película 'Ciudad sin sueño'

En 2023, Guillermo Galoe se hizo con el Goya al mejor cortometraje documental por Aunque es de noche, un trabajo grabado en la Cañada Real con actores naturales que sirvió para poner de manifiesto los graves problemas que sufrían en el asentamiento por la falta de recursos y el corte de los suministros eléctricos.

Ese corto siempre fue el germen de un proyecto mayor, como el propio director contó en su momento a Infobae España. Ahora, ese proyecto se ha materializado en forma de largometraje y ha sido seleccionado para participar en la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes.

Por el momento, sería la tercera presencia española en el certamen francés tras confirmarse que Romería, de Carla Simón y Sirat, de Óliver Laxe, competirán por la Palma de Oro en la Sección Oficial.

El título de la película es Ciudad sin sueño y es el resultado de seis años de trabajo durante los que el director ha convivido con los habitantes de esta comunidad para poder entender sus miedos y sus frustraciones y cómo se sobrevive en esas condiciones de marginalidad y exclusión social.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, concluyó a finales de febrero en la condena a España por los cortes de luz en la Cañada Real que para que las personas disfruten de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación deben tener un “acceso estable, constante y seguro a energía adecuada”. Así lo constata en el fallo que ha hecho público contra España por vulnerar derechos de la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, situada a unos 25 kilómetros del centro de Madrid, donde unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz.

De qué va ‘Ciudad sin sueño’

El planteamiento es similar al que encontrábamos en el trabajo previo: un chico de 13 años verá cómo su mundo se desmorona cuando a su casa llegue una orden de desalojo inminente. En este contexto de desaparición (tanto física como casi existencial), también se enterará que su mejor amigo está a punto de abandonar La Cañada para migrar a otro lugar.

Los dos niños protagonistas de 'Aunque es de noche', de Guillermo García López

El director siempre ha querido, ante todo, dar dignidad a sus personajes, no juzgar su modo de vivir y plasmar sus tradiciones de una forma a medio camino entre el realismo y la poesía. Si hay algo que dejó claro en su anterior trabajo es que su planteamiento como cineasta lo aleja de paternalismos y de una mirada ‘miserabilista’. “No quiero hacer panfletos, ni siquiera mandar ningún tipo de mensaje, el cine no debe intentar respuestas”, dijo a este medio.

Narrar la periferia desde la mirada de un niño

Lo que sí pretende es mirar de frente a la intimidad de estas personas que no pertenecen a la ficción, sino a la realidad. Por eso, tanto en Aunque es de noche, como en Ciudad sin sueño, ha preferido que los protagonistas de la historia no sean los adultos, sino dos preadolescentes que todavía no tienen los ojos contaminados por la tristeza ni el cinismo.

“Pensé que, desde esa perspectiva, aún se conserva la capacidad de maravilla y de asombro, y podía construir unas imágenes distintas a las que estamos acostumbrados a ver de ese lugar, de la periferia y encontrar un espacio para demostrar que hay luz en la oscuridad”, afirma.

Recordemos que el director español Rodrigo Sorogoyen será el presidente del Jurado de la Semana de la Crítica en esta edición, que se celebrará entre el 14 y el 22 de mayo. El año pasado estuvo presente en esta sección Las novias del Sur, de Elena López Riera, que terminaría ganando el Cesar al mejor cortometraje documental.