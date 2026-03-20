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Los mejores estrenos de la semana: de la ‘Amarga Navidad’ de Almodóvar a ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La nueva película del director manchego o el regreso de la icónica serie de Netflix en forma de largometraje protagonizan la semana

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Pedro Almodóvar en el rodaje
Pedro Almodóvar en el rodaje de 'Amarga Navidad'

Los Oscar han quedado atrás. Una batalla tras otra salió victoriosa, casi tanto como Sinners con Michael B. Jordan a la cabeza, y el pronosticado fracaso de Timothée Chalamet y Marty Supreme. Pero el cine no se mide solo en los premios y es por eso precisamente que esta semana deja de estar protagonizada por títulos asociados a los logros individuales. Esta es una semana de nuevos estrenos para pensar en el gran cine que está por venir este 2026.

Un cine que viene encabezado por una de las grandes mentes del cine español, Pedro Almodóvar. El cineasta manchego presenta su última película, Amarga navidad, un regreso al castellano después de su aventura anglófona con La habitación de al lado. No es el único regreso esperado, ya que también lo hacen los Peaky Blinders en forma de largometrajer o Mario Casas tras escurrirse el Goya. Pero bueno, ya hemos dicho que no era semana para hablar de premios.

Amarga navidad

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Tan solo dos años después de su gran aventura internacional de la mano de Julianne Moore y Tilda Swinton, Pedro Almodóvar regresa a la gran pantalla con esta Amarga Navidad, una vuelta a la senda autobiográfica de anteriores obras como La mala educación o Dolor y gloria. En ella se narran las historias cruzadas de varias personas. Entre ellas la de Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Una hija en Tokio

Imagen de 'Una hija en
Imagen de 'Una hija en Tokio

Romain Duris vuelve a unir fuerzas con el director con el que ya trabajó en Nuestras pequeñas batallas, Guillaume Senez, en este pequeño gran drama sobre la paternidad con viaje a Japón incluido. Todos los días, Jay conduce su taxi por Tokio en busca de su hija, Lily. Separado desde hace nueve años, nunca ha podido conseguir su custodia. Justo cuando ha perdido la esperanza de volver a verla y está a punto de regresar a Francia, Lily sube a su taxi... pero no le reconoce.

Zeta

Mario Casas encabeza el reparto
Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

Tras realizar una de sus mejores interpretaciones en Muy lejos, Mario Casas regresa al género que más alegrías le ha dado, el thriller. En Zeta, el actor se convierte en un espía profesional al mando de una investigación de alto secreto, la de encontrar al responsable de una serie de asesinatos con un patrón en común: todas las víctimas estaban involucradas en una antigua operación del CNI en Colombia. Pero en su camino se encontrará con otra agente especial que no es la única que anda detrás del responsable.

Whistle: El silbido del mal

Imagen de 'Whistle: el silbido
Imagen de 'Whistle: el silbido del mal'

Medio mundo la conoce por sus papeles en Logan o en la serie de Star Wars The Acolyte, pero no todo el mundo sabe que es del mismísimo barrio madrileño de Chamberí. Dafne Keen sigue cruzando fronteras y ahora pasa al cine de terror con esta Whistle: el silbido del mal. La película sigue a un grupo de estudiantes inadaptados que encuentra por accidente un objeto maldito: un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca a sus propias muertes futuras para perseguirlos. Mientras las víctimas aumentan, los amigos intentan descubrir el origen del artefacto y detener la terrible cadena de sucesos que han provocado.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Peaky Blinders: El hombre inmortal - Avance Oficial - Netflix

Thomas Shelby no murió, sino que esperó al momento adecuado para volver a lo grande. Más de cuatro años después del final del camino de Peaky Blinders, una de las series más emblemáticas de Netflix, el mafioso ide Birmingham retorna con su propia película. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresa a su natal Birmingham bombardeada y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país. Nuevos compañeros le acompañan en esta batalla, como Barry Keoghan, Rebecca Ferguson o Tim Roth.

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