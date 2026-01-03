Las 10 películas españolas más esperadas de 2026: lo nuevo de Almodóvar, Sorogoyen, Los Javis y Albert Serra

Algunos de los títulos más esperados del cine español de 2026: de 'Out of This World', de Albert Serra, a 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar

Comienza un año repleto de buenos propósitos, y esperemos que también de buen cine. La primera semana de 2026 nos ha traído ya lo nuevo de Daniel Sánchez Arévalo, Rondallas, en las próximas semanas llegará Aída y vuelta, de Paco León, con el elenco de la serie original y, a principios de marzo, Torrente presidente, en la que Santiago Segura recuperará a su célebre personaje.

Además, llegará la cuarta parte de la saga de animación Tadeo Jones y Javier Fesser estrenará el ‘spin-off’ de Perfectos desconocidos, titulada Perfectos conocidos, con un nuevo reparto (a excepción de Juana Acosta y Ernesto Alterio).

En el ámbito más ‘indie’, Ian de la Rosa presentará su ópera prima en la sección Panorama de Berlín, titulada Iván & Hadoum, la historia de amor entre un hombre transexual y una mujer marroquí que trabajan en unos almacenes. Además, Júlia de Paz Solva (Ama), convierte en largometraje La buena hija, la historia de una niña de 12 años que está obligada a ver a su padre el día de su cumpleaños, preso por violencia de género. A continuación, repasamos 10 de las películas más esperadas de los próximos meses.

‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar

Tráiler de 'Amarga Navidad', la próxima película de Pedro Almodóvar

La nueva película de Pedro Almodóvar llegará a los cines el 20 de marzo de 2026. En ella, la realidad y la ficción se funden y se confunden para contar una historia de duelo, pérdidas y heridas sin cicatrizar. De nuevo, encontramos a un director de cine que escribe, así como todo un universo femenino a su alrededor en el que hay crisis de ansiedad, pero también espacios de comprensión y ‘sororidad’.

En el reparto, Bárbara Lennie, Patrick Criado, Victoria Luengo, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen

Rodrigo Sorogoyen junto a Isabel Peña en una imagen promocional del rodaje de 'El ser querido', con Javier Bardem y Victoria Luengo.

Después de la serie de Movistar Plus+ Los años nuevos, Rodrigo Sorogoyen regresa al cine con la historia de un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, que rodarán juntos una película a pesar de su mala relación.

El guion vuelve a ser obra de Sorogoyen e Isabel Peña, y el reparto lo encabeza Javier Bardem y Victoria Luengo, acompañados de Raúl Arévalo, Marina Foïs o Mourad Ouani.

Se estrenará el 28 de agosto de 2026.

‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.

Los Javis se embarcaron en la adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca, que se ha convertido en una de las películas más esperadas de la temporada. Y es que, desde su unión como pareja artística, todo lo que han tocado se ha convertido en un acontecimiento, desde La llamada a Paquita Salas, pasando por La Mesías.

La bola negra se centraría en las vidas de tres hombres en etapas diferentes cuyas existencias se encuentran interconectadas ya sea por el deseo, el dolor o la muerte.

En el reparto, de lo más extenso, encontramos desde el debut en la pantalla de Guitarricadelafuente a Penélope Cruz o Glenn Close. Se estrenará el 2 de octubre.

‘Out of this World’, de Albert Serra

Riley Keough en 'Out of this World', de Albert Serra

Después del documental Tardes de soledad, Albert Serra regresa a la ficción con esa película internacional en la que una delegación estadounidense viajará a Rusia en plena guerra de Ucrania para intentar encontrar una solución económica relacionada con las sanciones. Sin embargo, nada saldrá como esperaban y se verán envueltos en una vorágine de paranoia, deseo y decadencia.

Se sabe que en el reparto está presente Riley Keough, F. Murray Abraham y Elizaveta Yankovskava.

‘Tres adioses’, de Isabel Coixet

Alba Rohrwacher y Elio Germano en 'Tres adioses', de Isabel Coixet

Después de pasar por Toronto e inaugurar el pasado Festival de Valladolid, llegará a las salas en febrero la película italiana de Isabel Coixet, que adapta la novela de Michaela Murgia, de estirpe autobiográfica, en la que la autora relató su experiencia con el cáncer antes de fallecer.

Lejos de ser una película lacrimógena, Tres adioses es quizás la obra más luminosa y esperanzadora de la autora, repleta de delicadeza y protagonizada por la siempre maravillosa Alba Rohrwacher. Se estrena el 6 de febrero.

‘Búnker’, de Florian Zeller

El dramaturgo francés, después de adaptar sus obras El padre y El hijo al cine, se pasa al thriller psicológico en esta co-producción con España protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem junto a Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger y Paul Dano.

En ella, un arquitecto aceptará construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico, al mismo tiempo que su esposa comienza a cuestionar su matrimonio.

‘Ruega por nosotras’, de Daniel Monzón

Una imagen de 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón

El director de Celda 211, El niño o Las leyes de la frontera cambia de registro en esta película ambientada en los años 70 que aborda lo que supuso el Patronato de Protección para la Mujer, una institución especializada en “mujeres caídas o en riesgo de caer”.

En ella, una joven de 19 años será internada en uno de esos reformatorios regentados por monjas, en el que será sometida a un brutal régimen disciplinario. Una película repleta de rostros jóvenes protagonizada por Zoe Bonafonte (El 47) y en la que también se encuentran presentes María Cerezuela, Manuela Calle, Shiara Fernandez y Adelfa Calvo.

‘Mi querida señorita’, de Fernando F. Molina

Adaptación del clásico de Jaime de Armiñán de 1972 que abordaba la transexualidad desde una óptica de lo más moderna para la época y que estuvo protagonizada por José Luis López Vázquez. Ahora, la productora de los Javis, con la escritora Alana S. Portero en el guion y la dirección de Fernando Fernández Molina, se adentra en esta obra de culto para traerla a nuestro tiempo desde una óptica libre y diferente.

En el reparto, en esta ocasión, encontramos a la debutante Elizabeth Martínez junto a Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos o Eneko Sagardoy.

‘Esta soledad’, de Javier Giner

Oriol Pla y Javier Giner se vuelven a encontrar en 'Esta soledad'

Después de la aclamada ficción autobiográfica Yo, adicto (Disney+), por la que Oriol Pla fue reconocido en los Premios Emmy como el mejor actor internacional, el director firma su ópera prima, de nuevo acompañado por Oriol Pla y Marina Salas.

Un drama rodado en el País Vasco que sigue los pasos de Leo y Lorea, una pareja que ha roto e intenta reconstruir su vida de manera independiente. Cada uno tendrá que asumir sus propias cargas, sus problemas y frustraciones y, por el camino, tendrán que enfrentarse a algunos fantasmas del pasado.

Una historia de seres solos que cuenta con el telón de fondo de la crisis económica, la falta de oportunidades laborales, la precariedad emocional y la búsqueda de la identidad.

‘Sacamantecas’, de David Pérez Sañudo

Después de sorprender con Ane y Los últimos románticos, el director vasco David P. Sañudo aborda su producción más ambiciosa, la historia del primer asesino en serie dentro de la historia de nuestro país, que recibió el nombre de ‘Sacamantecas’.

A finales de siglo XIX, en Álava, varias mujeres serán encontradas muertas en las afueras de Vitoria. La hermana de una de las víctimas está dispuesta a demostrar que el asesino es Juan Díaz de Garayo, un hombre analfabeto. Sin embargo, el jefe de los alguaciles se enfrenta a la escasez de recursos a la hora de investigar el caso. Estos tres personajes tejerán una historia de muerte dentro de una época marcada por la violencia. Los protagonistas son Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre y Josean Bengoetxea.