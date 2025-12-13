España Cultura

Primer vistazo a la película de 'Peaky Blinders' con Rebecca Ferguson como gran novedad

Tras finalizar la serie de Netflix tendrá un epílogo en forma de largometraje que se estrenará en la plataforma el 20 de marzo

Trailer Peaky Blinders 6ta temporada

Cuando el universo de Peaky Blinders se expande al cine, una figura destaca por su inesperada llegada. Según la revista Empire, la actriz Rebecca Ferguson será la encargada de interpretar a Kaulo, un personaje inédito y enigmático dentro de la esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal, cuyo estreno en cines está marcado para el 6 de marzo de 2026 y su llegada a Netflix el 20 de marzo del mismo año.

Durante la producción, Ferguson compartió una de sus preocupaciones más curiosas: su incapacidad para imitar el acento de Birmingham. “Básicamente, dije: ‘No puedo hacer el puto acento Brummie, colega, ¿qué vamos a hacer con esto?’”, confiesa la actriz a Empire. Su solución fue proponer que su personaje tuviera raíces suecas, recalibrando así la construcción de Kaulo para adecuarla a sus propias fortalezas interpretativas. La revelación surge después de que Cillian Murphy, el icónico Tommy Shelby, propusiera su nombre para el papel, un gesto que acentúa el peso de la actriz dentro del elenco.

Este fichaje no es menor. La carrera de Ferguson incluye papeles en franquicias de primer nivel como Mission: Impossible y Dune, donde ha abordado personajes complejos y ha demostrado una versatilidad notable. Pero la dinámica en Peaky Blinders es distinta: la serie, situada en la Inglaterra de la posguerra y con una base de seguidores devotos, ha cultivado una atmósfera de culto. Entrar en esa esfera tiene implicaciones particulares para cualquier actor, algo que Ferguson reconoce: “Intento no pensar en toda la gente que la adora porque eso solo me pondría más nerviosa. Es suficiente saber que cuando Cillian está sobre un caballo, los paparazzi sacan fotos. Entiendes la magnitud que tiene.”

En ese contexto, Kaulo aparece como una adición cargada de misterio. Hasta ahora, la producción ha mantenido en secreto la función exacta de este personaje. Su vínculo con Tommy Shelby y las eventuales conexiones dentro del relato permanecen reservadas, alimentando la especulación entre los aficionados. Lo que sí adelanta Ferguson a Empire es el respeto con que ha asumido este desafío. “Era muy consciente de los personajes femeninos que han estado ahí y que ya no están, y de la necesidad de rendirles homenaje”, señala. Su interpretación busca sumarse a una genealogía de mujeres fuertes y decisivas, un sello propio de la trama construida por Steven Knight.

Imagen de 'Peaky Blinders: El
Imagen de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Un rodaje atípico

El rodaje de El hombre inmortal ha trascendido lo puramente cinematográfico. Desde la confirmación del elenco, la presencia de figuras como Barry Keoghan junto a Murphy y Ferguson ha generado una cobertura mediática persistente. Paparazzi y prensa especializada siguen cada uno de los pasos en Birmingham y otras localizaciones, indicio de la relevancia cultural alcanzada por la saga. El regreso de Peaky Blinders, ahora convertida en largometraje, intensifica el escrutinio y la expectativa por observar cómo la historia de los Shelby se transforma para la pantalla grande.

La producción convoca al mismo equipo creativo que impulsó la serie original, con Steven Knight como principal arquitecto narrativo. Su objetivo, según destaca Empire, es entregar una experiencia “como ninguna otra” dentro de la franquicia. La incorporación de Kaulo y su construcción fuera de los límites tradicionales —acentuada por la impronta de Ferguson— apunta a un giro distintivo en la narrativa de este universo.

A la espera de su estreno, El hombre inmortal capta la atención del público internacional y reaviva el debate sobre el destino de los Shelby. Los detalles sobre la verdadera naturaleza y alcance de Kaulo aguardan su revelación definitiva en marzo, en una cinta que ya se posiciona como uno de los hitos de la franquicia.

