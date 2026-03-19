Llega a plataformas el homenaje de Alba Flores a su padre: “Gracias a haber hecho esta película, yo he podido cantar”

Tráiler 'Flores para Antonio'

Treinta años después de la muerte de Antonio Flores, Alba Flores ha conseguido cerrar una herida que le ha acompañado desde su infancia. El músico tenía 33 años cuando falleció el 30 de mayo de 1995; su hija, solo 8. La pérdida del segundo hijo de Lola Flores supuso un antes y un después para todo el clan artístico, especialmente para Alba.

Bajo este contexto, la actriz de La Casa de Papel decidió abrir los cajones de su memoria familiar para reconciliarse con su ausencia. Así nació Flores para Antonio, una película documental original de Movistar Plus+ que tras su paso en septiembre por el Festival de Cine de San Sebastián y llegar a los cines en noviembre, este jueves 19 de marzo por fin aterriza en Movistar Plus+. Y lo hace con un premio bajo el brazo: el pasado 28 de febrero ganó un premio Goya a Mejor Canción Original junto a Silvia Pérez Cruz y optó también a la estatuilla de Mejor Película Documental.

Dirigida por Isaki Lacuesta (Segundo premio) y Elena Molina (Remember my name), el origen de la cinta vino cuando Alba se dio cuenta de que iba a ser mayor que su padre, por lo que hizo un ritual para pedirle permiso para envejecer.

Así es como nace la obra que cuenta con imágenes familiares, vídeos inéditos y entrevistas a sus más allegados, donde el espectador conoce y reconoce las luces y sombras de Antonio, entre ellas su camino en la música, su etapa como actor o su batalla con las drogas. “Nos preguntábamos con Alba de qué forma abordar esa parte. Y el ejemplo fue él mismo, que en las entrevistas siempre contaba realmente lo que le ocurría”, explicó el propio Lacuesta en su entrevista con Infobae.

Alba Flores con su padre, Antonio Flores en 'Flores para Antonio'

Pero uno de los puntos más fuertes por el que navega la cinta es la relación de Alba con su propia voz. “A raíz de la muerte de Antonio, deja de cantar porque le pesa demasiado y hay demasiada expectativa. A medida que va encontrando a su padre, ella va recuperando su capacidad de cantar”, añadió el director. De hecho, la cinta arranca con Alba intentando entonar Una espina, una de las canciones más famosas de su progenitor.

Una reconciliación también con su propia voz

Sin embargo, con ayuda de Silvia Pérez Cruz, amiga de la familia Flores, la artista se atrevió a volver a hacerlo. El tema, ahora ganador del Goya a Mejor canción original en esta última edición, narra el duelo que implicó su pérdida: "De una flor nace la otra / No se muere, sigue ahí / Pasa el tiempo, luego brota / La vida vuelve a salir“, dice el estribillo, que cuenta con los coros de su primo Guillermo Furiase, y sus tías, Lolita y Rosario.

“Si yo no hubiese hecho la película, nunca me habría atrevido a hacer esta canción, por mucho que hubiese venido Silvia a ayudarme. Pero gracias a haber pasado por el proceso de la película, yo he podido cantar. Si no, creo que no habría podido”, dijo Alba en declaraciones a este medio tras ganar el galardón, donde además se arrancó a cantar No dudaría, uno de los temas más famosos de su padre.

Las primeras palabras de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz después de ganar el Goya. Un premio cargado de significado y una dedicatoria muy especial a la memoria de Antonio Flores.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración estrecha del entorno más cercano de Alaba: su madre, Ana Villa; sus tías Lolita y Rosario; sus primos, como Elena Furiase, y un grupo de amigos incondicionales de su padre, como Joaquín Sabina, la propia Cruz o Antonio Carmona, que arrojan su mirada sobre el artista y el hombre detrás del mito.

La producción de Flores para Antonio corre a cargo de Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films, Boomerang TV y Flores para Antonio AIE, con la dirección de Lacuesta y Molina.