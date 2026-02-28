Ganadores de los Goya 2026: listado completo de todos los premiados

Tras 26 años de una gala de los Goya celebrada en Barcelona, este año, el cine español se ha reunido en la ciudad condal para celebrar un año marcado por el cine de autor, con grandes apuestas internacionales como Sirat, la que continúa en su camino hacia los Oscar. La familia, el intimismo, la búsqueda de identidad han sido temas culmen en la apuesta de los cineastas, quienes han llegado a los Goya 2026 con 13 nominaciones, como Los Domingos, o Maspalomas, con 9. A continuación, el listado completo de los premiados y premiadas en la gala de los Goya 2026.
Mejor Actriz de Reparto
La primera ganadora de la noche ha sido Nagore Aranburu, por Los domingos, con un personaje que marca el ritmo de la trama. En esta categoría, la galardonada competía por la estatuilla con Elvira Mínguez, por La cena; Myriam Gallego, por Romería; Elena Irureta, por Sorda; y la actriz portuguesa María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.
Mejores Efectos Especiales
Entre los mejores efectos especiales del cine español este 2026 se encuentra el equipo de Los tigres, compuesto por Paula Gallifa Rubia, Ana Rubio. El mayor reto del equipo ha sido grabar en una piscina secuencias de las dimensiones que aparecen en el filme. Al Goya también optaban las siguientes películas: Enemigos (César Moreno, Ana Rubio, Juanma Nogales), Gaua (Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras, Iñaki Gil “Ketxu”), , Sirat (Pep Claret, Benjamín Ageorges) y Un fantasma en la batalla (Jon Serrano, Mariano García Marty, Laura Pedro).
Mejor Película Documental
Y la ganadora como mejor película documental del 2025 es Tardes de soledad, de Albert Serra. Una cinta que retrata de manera hiperrealista la tauromaquia. A la par que la cinta de Serra, también estaban nominadas Eloy de la Iglesia. Adicto al cine (Gaizka Urresti, Julio Díez, Oihana Olea), Flores para Antonio (Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina, Isaki Lacuesta) y The Sleeper. El Caravaggio perdido (Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares, Ricardo Fernández-Deu).
Mejor Música Original
La primera estatuilla de la noche para Sirat llegaba de la mano de la Mejor música original, en este caso, creada por Kangding Ray. En la misma categoría, había sido nominadas El talento, de Carla F. Benedicto; Leo & Lou, de Iván Palomares de la Encina; Los tigres, de Julio de la Torre; y Maspalomas, de Aránzazu Calleja.
Mejor Montaje
No ha tardado mucho en llegar el segundo Goya para Sirat. Por el mejor Montaje, Cristóbal Fernández ha subido al escenario a recoger la estatuilla. La película de Oliver Laxe competía contra Ciudad sin sueño, con el montaje de Victoria Lammers; Los domingos, con Andrés Gil; Los tigres, con José M. G. Moyano; y Un fantasma en la batalla, con Bernat Vilaplana.
Mejor Actor de Reparto
El actor catalán Álvaro Cervantes ha recogido el Goya a Mejor actor de reparto por su papel en Sorda, donde hace de marido de una mujer con discapacidad auditiva y con una hija en común que puede escuchar. En la misma categoría, también optaban al Goya Miguel Rellán, por El cautivo; Juan Minujín, por Los domingos; Kandido Uranga, por Maspalomas; y Tamar Novas, por Rondallas.
Goya internacional 2026
El Goya de Honor en 2026 se lo ha llevado la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien durante su discurso ha hecho un alegato a la esperanza y la paz.
Mejor Actor Revelación
De entre los actores y actrices principiantes en el mundo del cine, se ha llevado el galardón Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño. El actor vive sin luz en la Cañada Real, de Madrid, y ha decidido dedicarle el premio a su familia, quienes se encuentran en su misma situación. También optaban al Goya Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería.
Mejor Película Iberoamericana
La mejor película iberoamericana, según los académicos, ha sido la argentina Belén. También optaban al Goya la chilena La misteriosa mirada del flamenco, la película de Costa Rica La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta.
Mejor Maquillaje y Peluquería
El equipo de El cautivo, compuesto por Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz, se ha llevado el galardón al mejor maquillaje y peluquería, el primero de la noche de la película de Alejandro Amenábar. En la misma categoría, también competían Patricia López, Paco Rodríguez H., Nacho Díaz, por Gaua; Sarai Rodríguez, David Moreno, Óscar del Monte, por La tregua; Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas; y Zaira Eva Adén, por Sirat.
Mejor Canción Original
El documental dedicado a la vida y recuerdo de Antonio Flores, Flores para Antonio, se ha llevado la primera estatuilla de las dos nominaciones que tenía en la categoría de Mejor canción original. Quien ha subido al escenario a recoger el Goya ha sido su hija, Alba Flores, quien, junto a Sílvia Pérez Cruz ha compuesto la letra.
En la misma categoría, también optaban a la estatuilla Albertina Carri, Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!; Leiva, por Hasta que me quede sin voz; Víctor Manuel, por La cena; y Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars por Parecido a un asesinato.
Mejor Sonido
El Mejor sonido ha ido a parar al primer equipo compuesto íntegramente por mujeres que recibe el Goya. Laia Casanovas, Yasmina Praderas han recogido el galardón por Sirat, que a estas horas de la noche, ya sumaba cuatro estatuillas. A este equipo, faltaba Amanda Villavieja, quien no ha podido acudir a la gala.
También optaban al Goya a Mejor sonido los siguientes creadores: Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por El cautivo; Andrea Sáenz Pereiro, Mayte Cabrera por Los domingos; Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por Los tigres; y Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo, por Sorda.
Mejor Dirección de Producción
La mejor dirección de producción ha ido a parar para Sirat, Goya recibido en manos de Oiol Maymó. También estaban nominados en la misma categoría Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño; Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo; Itziar García Zubiri, por Los domingos; y Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres.
