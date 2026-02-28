Ganadores de los Goya 2026: listado completo de todos los premiados

Actor Luis Tosar and singer Rigoberta Bandini perform during the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Barcelona, Spain February 28 2026. REUTERS/Nacho Doce

Tras 26 años de una gala de los Goya celebrada en Barcelona, este año, el cine español se ha reunido en la ciudad condal para celebrar un año marcado por el cine de autor, con grandes apuestas internacionales como Sirat, la que continúa en su camino hacia los Oscar. La familia, el intimismo, la búsqueda de identidad han sido temas culmen en la apuesta de los cineastas, quienes han llegado a los Goya 2026 con 13 nominaciones, como Los Domingos, o Maspalomas, con 9. A continuación, el listado completo de los premiados y premiadas en la gala de los Goya 2026.

Mejor Actriz de Reparto

La primera ganadora de la noche ha sido Nagore Aranburu, por Los domingos, con un personaje que marca el ritmo de la trama. En esta categoría, la galardonada competía por la estatuilla con Elvira Mínguez, por La cena; Myriam Gallego, por Romería; Elena Irureta, por Sorda; y la actriz portuguesa María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.

La actriz Nagore Aranburu gana el Goya a mejor actriz de reparto por su trabajo en ´Los domingos´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejores Efectos Especiales

Entre los mejores efectos especiales del cine español este 2026 se encuentra el equipo de Los tigres, compuesto por Paula Gallifa Rubia, Ana Rubio. El mayor reto del equipo ha sido grabar en una piscina secuencias de las dimensiones que aparecen en el filme. Al Goya también optaban las siguientes películas: Enemigos (César Moreno, Ana Rubio, Juanma Nogales), Gaua (Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras, Iñaki Gil “Ketxu”), , Sirat (Pep Claret, Benjamín Ageorges) y Un fantasma en la batalla (Jon Serrano, Mariano García Marty, Laura Pedro).

BARCELONA, 28/02/2026.- Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio reciben el galardón a los Mejores Efectos Especiales por la película 'Los Tigres', durante la ceremonia de entrea de la 40 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Película Documental

Y la ganadora como mejor película documental del 2025 es Tardes de soledad, de Albert Serra. Una cinta que retrata de manera hiperrealista la tauromaquia. A la par que la cinta de Serra, también estaban nominadas Eloy de la Iglesia. Adicto al cine (Gaizka Urresti, Julio Díez, Oihana Olea), Flores para Antonio (Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina, Isaki Lacuesta) y The Sleeper. El Caravaggio perdido (Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares, Ricardo Fernández-Deu).

BARCELONA, 28/02/2026.- El director Albert Serra gana el Goya a mejor película documental por ´Tardes de soledad´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Música Original

La primera estatuilla de la noche para Sirat llegaba de la mano de la Mejor música original, en este caso, creada por Kangding Ray. En la misma categoría, había sido nominadas El talento, de Carla F. Benedicto; Leo & Lou, de Iván Palomares de la Encina; Los tigres, de Julio de la Torre; y Maspalomas, de Aránzazu Calleja.

BARCELONA, 28/02/2026.- El productor y músico francés Kangding Ray tras recibir el goya a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´ durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Montaje

No ha tardado mucho en llegar el segundo Goya para Sirat. Por el mejor Montaje, Cristóbal Fernández ha subido al escenario a recoger la estatuilla. La película de Oliver Laxe competía contra Ciudad sin sueño, con el montaje de Victoria Lammers; Los domingos, con Andrés Gil; Los tigres, con José M. G. Moyano; y Un fantasma en la batalla, con Bernat Vilaplana.

BARCELONA, 28/02/2026.- Cristóbal Fernández posa con el Goya a mejor montaje por su trabajo en ´Sirat´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Quique García.

Mejor Actor de Reparto

El actor catalán Álvaro Cervantes ha recogido el Goya a Mejor actor de reparto por su papel en Sorda, donde hace de marido de una mujer con discapacidad auditiva y con una hija en común que puede escuchar. En la misma categoría, también optaban al Goya Miguel Rellán, por El cautivo; Juan Minujín, por Los domingos; Kandido Uranga, por Maspalomas; y Tamar Novas, por Rondallas.

Alvaro de Cervantes recibe la estatuilla por su papel en Sorda, durante la gala de los Goya 2026, en Barcelona. / REUTERS - Nacho Doce

Goya internacional 2026

El Goya de Honor en 2026 se lo ha llevado la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien durante su discurso ha hecho un alegato a la esperanza y la paz.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Mendez-Leite, quien ha presentado a Susan Sarandon, Goya internacional 2026. Durante la gala celebrada en Barcelona. / REUTERS - Nacho Doce

Mejor Actor Revelación

De entre los actores y actrices principiantes en el mundo del cine, se ha llevado el galardón Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño. El actor vive sin luz en la Cañada Real, de Madrid, y ha decidido dedicarle el premio a su familia, quienes se encuentran en su misma situación. También optaban al Goya Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería.

El joven actor español Antonio "Toni" Fernandez Gabarre recibe el Goya a Mejor actor revelación, por su actuación en 'Ciudad sin sueño'. / Lluis GENE / AFP

Mejor Película Iberoamericana

La mejor película iberoamericana, según los académicos, ha sido la argentina Belén. También optaban al Goya la chilena La misteriosa mirada del flamenco, la película de Costa Rica La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta.

La Mejor película iberoamericana ha sido Belén, durante la gala de los Goya 2026. / EFE

Mejor Maquillaje y Peluquería

El equipo de El cautivo, compuesto por Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz, se ha llevado el galardón al mejor maquillaje y peluquería, el primero de la noche de la película de Alejandro Amenábar. En la misma categoría, también competían Patricia López, Paco Rodríguez H., Nacho Díaz, por Gaua; Sarai Rodríguez, David Moreno, Óscar del Monte, por La tregua; Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas; y Zaira Eva Adén, por Sirat.

El equipo de maquillaje y peluquería de 'El cautivo', compuesto por Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz. / EFE

Mejor Canción Original

El documental dedicado a la vida y recuerdo de Antonio Flores, Flores para Antonio, se ha llevado la primera estatuilla de las dos nominaciones que tenía en la categoría de Mejor canción original. Quien ha subido al escenario a recoger el Goya ha sido su hija, Alba Flores, quien, junto a Sílvia Pérez Cruz ha compuesto la letra.

En la misma categoría, también optaban a la estatuilla Albertina Carri, Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!; Leiva, por Hasta que me quede sin voz; Víctor Manuel, por La cena; y Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars por Parecido a un asesinato.

La actriz Alba Flores tras recibir el Goya a mejor canción original por ´Flores para Antonio´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona.

Mejor Sonido

El Mejor sonido ha ido a parar al primer equipo compuesto íntegramente por mujeres que recibe el Goya. Laia Casanovas, Yasmina Praderas han recogido el galardón por Sirat, que a estas horas de la noche, ya sumaba cuatro estatuillas. A este equipo, faltaba Amanda Villavieja, quien no ha podido acudir a la gala.

También optaban al Goya a Mejor sonido los siguientes creadores: Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por El cautivo; Andrea Sáenz Pereiro, Mayte Cabrera por Los domingos; Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por Los tigres; y Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo, por Sorda.

BARCELONA, 28/02/2026.- Las técnicos de sonido Laia Casanova y Yasmina Praderas tras recibir el Goya a mejor sonido por su trabajo en ´Sirat´ durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Dirección de Producción

La mejor dirección de producción ha ido a parar para Sirat, Goya recibido en manos de Oiol Maymó. También estaban nominados en la misma categoría Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño; Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo; Itziar García Zubiri, por Los domingos; y Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres.

Oiol Maymó, ganador del Goya a Mejor dirección de producción, durante la 40ª edición, celebrada en Barcelona. / EFE

Noticia en ampliación.