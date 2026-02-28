España

Ganadores de los Goya 2026: listado completo de todos los premiados

El cine español se ha reunido en Barcelona 26 años después de unos premios celebrados en la ciudad condal

Guardar
Actor Luis Tosar and singer
Actor Luis Tosar and singer Rigoberta Bandini perform during the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Barcelona, Spain February 28 2026. REUTERS/Nacho Doce

Tras 26 años de una gala de los Goya celebrada en Barcelona, este año, el cine español se ha reunido en la ciudad condal para celebrar un año marcado por el cine de autor, con grandes apuestas internacionales como Sirat, la que continúa en su camino hacia los Oscar. La familia, el intimismo, la búsqueda de identidad han sido temas culmen en la apuesta de los cineastas, quienes han llegado a los Goya 2026 con 13 nominaciones, como Los Domingos, o Maspalomas, con 9. A continuación, el listado completo de los premiados y premiadas en la gala de los Goya 2026.

Mejor Actriz de Reparto

La primera ganadora de la noche ha sido Nagore Aranburu, por Los domingos, con un personaje que marca el ritmo de la trama. En esta categoría, la galardonada competía por la estatuilla con Elvira Mínguez, por La cena; Myriam Gallego, por Romería; Elena Irureta, por Sorda; y la actriz portuguesa María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.

La actriz Nagore Aranburu gana
La actriz Nagore Aranburu gana el Goya a mejor actriz de reparto por su trabajo en ´Los domingos´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejores Efectos Especiales

Entre los mejores efectos especiales del cine español este 2026 se encuentra el equipo de Los tigres, compuesto por Paula Gallifa Rubia, Ana Rubio. El mayor reto del equipo ha sido grabar en una piscina secuencias de las dimensiones que aparecen en el filme. Al Goya también optaban las siguientes películas: Enemigos (César Moreno, Ana Rubio, Juanma Nogales), Gaua (Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras, Iñaki Gil “Ketxu”), , Sirat (Pep Claret, Benjamín Ageorges) y Un fantasma en la batalla (Jon Serrano, Mariano García Marty, Laura Pedro).

BARCELONA, 28/02/2026.- Paula Gallifa Rubia
BARCELONA, 28/02/2026.- Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio reciben el galardón a los Mejores Efectos Especiales por la película 'Los Tigres', durante la ceremonia de entrea de la 40 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Película Documental

Y la ganadora como mejor película documental del 2025 es Tardes de soledad, de Albert Serra. Una cinta que retrata de manera hiperrealista la tauromaquia. A la par que la cinta de Serra, también estaban nominadas Eloy de la Iglesia. Adicto al cine (Gaizka Urresti, Julio Díez, Oihana Olea), Flores para Antonio (Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina, Isaki Lacuesta) y The Sleeper. El Caravaggio perdido (Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares, Ricardo Fernández-Deu).

BARCELONA, 28/02/2026.- El director Albert
BARCELONA, 28/02/2026.- El director Albert Serra gana el Goya a mejor película documental por ´Tardes de soledad´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Música Original

La primera estatuilla de la noche para Sirat llegaba de la mano de la Mejor música original, en este caso, creada por Kangding Ray. En la misma categoría, había sido nominadas El talento, de Carla F. Benedicto; Leo & Lou, de Iván Palomares de la Encina; Los tigres, de Julio de la Torre; y Maspalomas, de Aránzazu Calleja.

BARCELONA, 28/02/2026.- El productor y
BARCELONA, 28/02/2026.- El productor y músico francés Kangding Ray tras recibir el goya a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´ durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Montaje

No ha tardado mucho en llegar el segundo Goya para Sirat. Por el mejor Montaje, Cristóbal Fernández ha subido al escenario a recoger la estatuilla. La película de Oliver Laxe competía contra Ciudad sin sueño, con el montaje de Victoria Lammers; Los domingos, con Andrés Gil; Los tigres, con José M. G. Moyano; y Un fantasma en la batalla, con Bernat Vilaplana.

BARCELONA, 28/02/2026.- Cristóbal Fernández posa
BARCELONA, 28/02/2026.- Cristóbal Fernández posa con el Goya a mejor montaje por su trabajo en ´Sirat´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Quique García.

Mejor Actor de Reparto

El actor catalán Álvaro Cervantes ha recogido el Goya a Mejor actor de reparto por su papel en Sorda, donde hace de marido de una mujer con discapacidad auditiva y con una hija en común que puede escuchar. En la misma categoría, también optaban al Goya Miguel Rellán, por El cautivo; Juan Minujín, por Los domingos; Kandido Uranga, por Maspalomas; y Tamar Novas, por Rondallas.

Alvaro de Cervantes recibe la
Alvaro de Cervantes recibe la estatuilla por su papel en Sorda, durante la gala de los Goya 2026, en Barcelona. / REUTERS - Nacho Doce

Goya internacional 2026

El Goya de Honor en 2026 se lo ha llevado la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien durante su discurso ha hecho un alegato a la esperanza y la paz.

El presidente de la Academia
El presidente de la Academia de Cine, Fernando Mendez-Leite, quien ha presentado a Susan Sarandon, Goya internacional 2026. Durante la gala celebrada en Barcelona. / REUTERS - Nacho Doce

Mejor Actor Revelación

De entre los actores y actrices principiantes en el mundo del cine, se ha llevado el galardón Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño. El actor vive sin luz en la Cañada Real, de Madrid, y ha decidido dedicarle el premio a su familia, quienes se encuentran en su misma situación. También optaban al Goya Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería.

El joven actor español Antonio
El joven actor español Antonio "Toni" Fernandez Gabarre recibe el Goya a Mejor actor revelación, por su actuación en 'Ciudad sin sueño'. / Lluis GENE / AFP

Mejor Película Iberoamericana

La mejor película iberoamericana, según los académicos, ha sido la argentina Belén. También optaban al Goya la chilena La misteriosa mirada del flamenco, la película de Costa Rica La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta.

La Mejor película iberoamericana ha
La Mejor película iberoamericana ha sido Belén, durante la gala de los Goya 2026. / EFE

Mejor Maquillaje y Peluquería

El equipo de El cautivo, compuesto por Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz, se ha llevado el galardón al mejor maquillaje y peluquería, el primero de la noche de la película de Alejandro Amenábar. En la misma categoría, también competían Patricia López, Paco Rodríguez H., Nacho Díaz, por Gaua; Sarai Rodríguez, David Moreno, Óscar del Monte, por La tregua; Karmele Soler, Sergio Pérez Berbel, por Maspalomas; y Zaira Eva Adén, por Sirat.

El equipo de maquillaje y
El equipo de maquillaje y peluquería de 'El cautivo', compuesto por Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz. / EFE

Mejor Canción Original

El documental dedicado a la vida y recuerdo de Antonio Flores, Flores para Antonio, se ha llevado la primera estatuilla de las dos nominaciones que tenía en la categoría de Mejor canción original. Quien ha subido al escenario a recoger el Goya ha sido su hija, Alba Flores, quien, junto a Sílvia Pérez Cruz ha compuesto la letra.

En la misma categoría, también optaban a la estatuilla Albertina Carri, Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!; Leiva, por Hasta que me quede sin voz; Víctor Manuel, por La cena; y Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars por Parecido a un asesinato.

La actriz Alba Flores tras
La actriz Alba Flores tras recibir el Goya a mejor canción original por ´Flores para Antonio´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona.

Mejor Sonido

El Mejor sonido ha ido a parar al primer equipo compuesto íntegramente por mujeres que recibe el Goya. Laia Casanovas, Yasmina Praderas han recogido el galardón por Sirat, que a estas horas de la noche, ya sumaba cuatro estatuillas. A este equipo, faltaba Amanda Villavieja, quien no ha podido acudir a la gala.

También optaban al Goya a Mejor sonido los siguientes creadores: Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por El cautivo; Andrea Sáenz Pereiro, Mayte Cabrera por Los domingos; Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia, por Los tigres; y Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo, por Sorda.

BARCELONA, 28/02/2026.- Las técnicos de
BARCELONA, 28/02/2026.- Las técnicos de sonido Laia Casanova y Yasmina Praderas tras recibir el Goya a mejor sonido por su trabajo en ´Sirat´ durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Mejor Dirección de Producción

La mejor dirección de producción ha ido a parar para Sirat, Goya recibido en manos de Oiol Maymó. También estaban nominados en la misma categoría Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño; Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo; Itziar García Zubiri, por Los domingos; y Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres.

Oiol Maymó, ganador del Goya
Oiol Maymó, ganador del Goya a Mejor dirección de producción, durante la 40ª edición, celebrada en Barcelona. / EFE

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Premios GoyaPremios Goya 2026Cine españolCineEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mario Casas retrasa el posado como pareja oficial de Melyssa Pinto y elige a su madre, Heidi Sierra, para la alfombra roja de los Goya 2026

El actor ha acudido a la gala como nominado a Mejor Actor Protagonista por la película ‘Muy lejos’, pero todavía no ha querido posar junto Melyssa Pinto

Mario Casas retrasa el posado

Comprobar Bonoloto: los resultados para este 28 de febrero

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados para

Los mejores looks de los Premios Goya 2026: los invitados más elegantes de la alfombra roja

Barcelona se ha vestido de gala para acoger la cita más importante del cine nacional, en la que numerosos rostros conocidos han brillado por sus estilismos

Los mejores looks de los

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 28 febrero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

Alba Flores sorprende en los Premios Goya 2026 con un estilismo de prendas de Vinted con el que homenaje a su padre

La actriz ha pisado la alfombra roja con un diseño de Domingo Rodríguez Lázaro, fundador de Dominnico

Alba Flores sorprende en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica