España Cultura

Si te gustó ‘Esa noche’, la nueva miniserie de Netflix, no te puedes perder este thriller protagonizado por Jude Law y Jason Bateman: “Una producción impecable”

Este pasado viernes 13 de marzo llegó a la plataforma la nueva apuesta por el thriller español

Guardar
Clara Galle, Paula Usero y
Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Netflix ha vuelto a acertar con Esa noche, su nuevo thriller de sello español que aterrizó este viernes en la plataforma. La serie, protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, traslada al espectador a unas vacaciones familiares en República Dominicana que se convierten en una pesadilla tras un accidente que lo cambia todo.

Basada en la novela superventas del mismo nombre escrita por Gillian McAllister, la ficción arranca cuando Elena (Galle) atropella accidentalmente a un hombre. Presa del pánico, recurre a sus hermanas Paula (Salas) y Cris (Usero), que acuden en su ayuda. Juntas deberán tomar una decisión imposible: asumir las consecuencias o protegerse mutuamente a cualquier precio.

La novela de McAllister ha sido llevada a la pantalla por Jason George, reconocido por su trabajo en Narcos y Into The Night. Además de ejercer como creador, George firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), quien también participa como productora creativa. La dirección está en manos de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres), mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Txintxua Films S.L., con Marian Fernández Pascal al frente.

Pero si te ha atrapado este tipo de thriller, hay otra serie en el catálogo de Netflix que no te puedes perder: Black Rabbit, protagonizada por Jude Law y Jason Bateman.

“Una producción impecable”

Estrenada el 18 de septiembre de 2025, esta producción creada por Zach Baylin y Kate Susman recupera el espíritu del thriller adulto clásico de Hollywood, ahora adaptado al lenguaje contemporáneo de las plataformas. En ella, Law y Bateman interpretan, respectivamente, a Jake y Vince Friedken, dos hermanos enfrentados por viejas heridas que vuelven a cruzar sus caminos en Nueva York.

Cuando el dueño del restaurante más popular de Nueva York (Jude Law) deja que su problemático hermano (Jason Bateman) regrese al negocio familiar, los problemas se multiplican.(Netflix)

El núcleo de la historia gira en torno a un restaurante de prestigio que da nombre a la serie. La ficción sigue a Vince, que regresa tras dos años de ausencia, marcados por su adicción al juego, mientras Jake intenta mantener el negocio a flote ante la inminente visita de una crítica del New York Times.

Con ocho episodios de entre 44 y 68 minutos, Black Rabbit destaca por su intensidad, su cuidada puesta en escena y el peso de sus interpretaciones. Así lo han reflejado las críticas.

Como señaló The Times, “Netflix lleva tiempo buscando un drama criminal oscuro que esté a la altura de Ozark desde su final en 2022 y, aunque este no logra igualar la turbulenta vida de la familia Byrde en Misuri, recuperar a Bateman ha permitido sacar de la chistera un nuevo (y notable) conejo negro”, a lo que el periodista Tim Glanfield añadía: “Nos presentan una historia que a veces roza lo inverosímil, pero si le añadimos a Law, Bateman y una producción impecable, se pueden perdonar cualquier imperfección”.

En total, la ficción acumula un 81% de valoración positiva por parte del público en Rotten Tomatoes. Por otro lado, la crítica especializada le otorga un 66%, un dato algo más moderado pero que confirma una recepción más que favorable.

Temas Relacionados

NetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sara Barquinero opina sobre un clásico de la literatura universal ‘sobrevalorado’ y dice el libro que siempre regalaría: “Es buenísimo y accesible para todo el mundo”

Infobae entrevista a la escritora tras la publicación de ‘La chica más lista que conozco’, su nueva novela

Sara Barquinero opina sobre un

Por qué Vetusta Morla decidió hacer un parón en lo más alto de su carrera: “Es una cuestión de salud”

En abril de 2024, los integrantes de la banda emitieron un comunicado explicando las razones por las que habían acordado vivir temporalmente “fuera de la órbita” del grupo

Por qué Vetusta Morla decidió

Madrid “no tiene información” sobre el estadio que quiere construir Shakira en la capital: el Ayuntamiento espera noticias “esta semana”

La capital acogerá el cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, con una producción inédita y “más de dos” conciertos

Madrid “no tiene información” sobre

Vetusta Morla anuncia su regreso a escenarios: así será la gira ‘Canciones de ida’

La banda madrileña anunció un receso en 2024 pero ya están de vuelta a la espera de confirmar fechas y ciudades

Vetusta Morla anuncia su regreso

Duras críticas a Rosalía por sus movimientos de ballet tras el primer concierto del Lux Tour: “Es una grosería para el arte”

La cantante se presentó en Lyon con un número que no ha sentado bien a todo el mundo

Duras críticas a Rosalía por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los militares españoles y sus

Los militares españoles y sus misiones en Oriente Medio: de las tropas reubicadas de Irak a los 700 soldados de la misión en Líbano

Un hombre se pasa su parada, acciona el freno de emergencia y se tira de un tren en marcha a 90 km/h: encuentran su cuerpo al día siguiente al lado de la vía

El exDAO de la Policía niega ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada: a la espera de que el audio de 40 minutos esclarezca los hechos

La tensión se dispara en Sumar porque Sánchez se resiste a votar la prórroga de los alquileres: “¿A quién tiene miedo?"

Así trabajan los “guardianes silenciosos del mar”, los cazaminas de la Armada en las misiones de la OTAN

ECONOMÍA

El turismo español resiste frente

El turismo español resiste frente la guerra de Oriente Medio y mantiene las reservas de mercados emisores

Cómo se hace la declaración de la Renta de una persona fallecida

El coste del apagón volverá a repercutir en los españoles: la CNMC propone un recargo en la factura de la luz de 42 millones de euros

Gasolineras bajo la lupa: Competencia vigila en tiempo real más de 12.000 estaciones para evitar que especulen con los precios

Sebastián Ramírez, abogado: “Si no avisas de la baja médica a tu empresa, te van a despedir”

DEPORTES

Nuevo tatuaje, golf y una

Nuevo tatuaje, golf y una paella: los días de descanso de Alcaraz antes de comenzar el Masters 1000 de Miami

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro