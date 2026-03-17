Si te gustó ‘Esa noche’, la nueva miniserie de Netflix, no te puedes perder este thriller protagonizado por Jude Law y Jason Bateman: “Una producción impecable”

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Netflix ha vuelto a acertar con Esa noche, su nuevo thriller de sello español que aterrizó este viernes en la plataforma. La serie, protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, traslada al espectador a unas vacaciones familiares en República Dominicana que se convierten en una pesadilla tras un accidente que lo cambia todo.

Basada en la novela superventas del mismo nombre escrita por Gillian McAllister, la ficción arranca cuando Elena (Galle) atropella accidentalmente a un hombre. Presa del pánico, recurre a sus hermanas Paula (Salas) y Cris (Usero), que acuden en su ayuda. Juntas deberán tomar una decisión imposible: asumir las consecuencias o protegerse mutuamente a cualquier precio.

La novela de McAllister ha sido llevada a la pantalla por Jason George, reconocido por su trabajo en Narcos y Into The Night. Además de ejercer como creador, George firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), quien también participa como productora creativa. La dirección está en manos de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres), mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Txintxua Films S.L., con Marian Fernández Pascal al frente.

Pero si te ha atrapado este tipo de thriller, hay otra serie en el catálogo de Netflix que no te puedes perder: Black Rabbit, protagonizada por Jude Law y Jason Bateman.

“Una producción impecable”

Estrenada el 18 de septiembre de 2025, esta producción creada por Zach Baylin y Kate Susman recupera el espíritu del thriller adulto clásico de Hollywood, ahora adaptado al lenguaje contemporáneo de las plataformas. En ella, Law y Bateman interpretan, respectivamente, a Jake y Vince Friedken, dos hermanos enfrentados por viejas heridas que vuelven a cruzar sus caminos en Nueva York.

Cuando el dueño del restaurante más popular de Nueva York (Jude Law) deja que su problemático hermano (Jason Bateman) regrese al negocio familiar, los problemas se multiplican.(Netflix)

El núcleo de la historia gira en torno a un restaurante de prestigio que da nombre a la serie. La ficción sigue a Vince, que regresa tras dos años de ausencia, marcados por su adicción al juego, mientras Jake intenta mantener el negocio a flote ante la inminente visita de una crítica del New York Times.

Con ocho episodios de entre 44 y 68 minutos, Black Rabbit destaca por su intensidad, su cuidada puesta en escena y el peso de sus interpretaciones. Así lo han reflejado las críticas.

Como señaló The Times, “Netflix lleva tiempo buscando un drama criminal oscuro que esté a la altura de Ozark desde su final en 2022 y, aunque este no logra igualar la turbulenta vida de la familia Byrde en Misuri, recuperar a Bateman ha permitido sacar de la chistera un nuevo (y notable) conejo negro”, a lo que el periodista Tim Glanfield añadía: “Nos presentan una historia que a veces roza lo inverosímil, pero si le añadimos a Law, Bateman y una producción impecable, se pueden perdonar cualquier imperfección”.

En total, la ficción acumula un 81% de valoración positiva por parte del público en Rotten Tomatoes. Por otro lado, la crítica especializada le otorga un 66%, un dato algo más moderado pero que confirma una recepción más que favorable.