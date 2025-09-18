España Cultura

Si te gustó ‘The Bear’ y ‘Orzak’, no te pierdas esta nueva miniserie de Netflix: un thriller protagonizado por Jude Law y Jason Bateman

Se estrena ‘Black Rabbit’, la historia de dos hermanos que tienen un restaurante en Nueva York y que tendrán que conseguir dinero para mantenerlo

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Cuando el dueño del restaurante más popular de Nueva York (Jude Law) deja que su problemático hermano (Jason Bateman) regrese al negocio familiar, los problemas se multiplican.(Netflix)

La historia protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, que encarnan a dos hermanos en conflicto en la serie Black Rabbit, supone la recuperación del thriller adulto que durante décadas definió el cine de Hollywood y que hoy encuentra su espacio en las plataformas de streaming.

Esta producción, creada por Zach Baylin y Kate Susman, se estrena el 18 de septiembre de 2025 en Netflix y se presenta como una sucesora natural de títulos como Ozark, tanto por su tono como por la implicación de Bateman en la dirección y producción.

La trama de Black Rabbit se desarrolla en torno a los hermanos Jake (Jude Law) y Vince Friedken (Jason Bateman), cuyo apellido evoca inevitablemente al director William Friedkin, referente del género.

De qué va ‘Black Rabbit’

El núcleo de la acción se sitúa en un restaurante neoyorquino de prestigio, que da nombre a la serie y que, a su vez, remite a un grupo musical ficticio, The Black Rabbits, que ambos hermanos compartieron en tiempos más felices. La música original de la serie, compuesta por Albert Hammond Jr. de The Strokes, refuerza la atmósfera urbana y nostálgica.

Jason Bateman y Jude Law
Jason Bateman y Jude Law en 'Black Rabbit' (Netflix)

El relato comienza en medio de la acción, situando al espectador en el clímax de una historia que se remonta a un mes antes, cuando Vince, tras dos años de ausencia y marcado por su adicción al juego, regresa a Nueva York.

Jake, aunque lo recibe, mantiene reservas debido a heridas del pasado y a la inminente visita de una crítica del New York Times al restaurante. La tensión se incrementa por la necesidad urgente de reunir fondos para evitar el colapso del negocio, un dilema que se convierte en el motor de la narrativa.

Entre ‘The Bear’ y ‘Orzak’

La serie comparte con The Bear su enfoque en el mundo de la hostelería, aunque en Black Rabbit los conflictos adquieren un cariz más oscuro y los riesgos son mayores.

El primer episodio se centra menos en el avance de la trama y más en la construcción de personajes complejos y reconocibles, cuyas imperfecciones los hacen cercanos al espectador. Vince, siempre al borde del desastre, busca simplemente sobrevivir, mientras que Jake, impulsado por una ambición disfrazada de deseo de estabilidad, planea expandir el restaurante adquiriendo un local de lujo diseñado por Mies van der Rohe.

Jason Bateman no solo brilla como ‘coprotagonista’, sino que también asume la producción y dirección de varios episodios, repitiendo la fórmula que le valió el reconocimiento en Ozark.

A partir del segundo episodio, la dirección pasa a manos de Laura Linney, compañera de Bateman en Ozark, y de Justin Kurzel, responsable de The Order (La hermandad silenciosa), también protagonizada por Law y escrita por Susman.

Jason Bateman vuelve a protagonizar
Jason Bateman vuelve a protagonizar y a dirigir algunos capítulos de 'Black Rabbit', al igual que hizo con 'Orzak', donde también era creador.

La ambientación de la serie logra transportar al espectador al corazón de Nueva York, no solo a través de sus escenarios, sino también mediante referencias culturales como los Nets y la inclusión de temas de Beastie Boys, Interpol y The Walkmen.

La banda sonora instrumental, a cargo de Danny Bensi y Saunder Jurriaans, ambos radicados en Los Ángeles, aporta una inquietud sonora que refuerza la tensión dramática.

Black Rabbit se compone de ocho episodios de entre 44 y 68 minutos de duración y se inscribe en el género del drama criminal. Buenos actores en estupendo personajes, gran ambientación atmosférica, tensión y virtuosismo en cada plano.

