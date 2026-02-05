Si te gustó ‘La asistenta’, Netflix adapta en formato serie una novela superventas que ya tiene fecha de estreno: “Tensa, apasionante y muy bien construida”

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

No todos los fenómenos de la cultura pop nacen acompañados de grandes campañas publicitarias. En los últimos años, el boca a boca y la viralidad en redes sociales, especialmente en TikTok, han impulsado éxitos editoriales que pasan en cuestión de meses de las librerías a las pantallas. Es lo que ha ocurrido con La asistenta (Suma), la novela que ha convertido a Freida McFadden en uno de los nombres imprescindibles del thriller psicológico contemporáneo y que desde comienzos de año también cuenta con adaptación audiovisual, consolidando su salto definitivo al gran público.

En los últimos años, las plataformas han sabido detectar ese filón. Netflix mantiene desde hace tiempo una apuesta firme por trasladar al audiovisual novelas de gran éxito comercial. En los últimos meses, ha sumado a su catálogo adaptaciones como la miniserie Agatha Christie: Las siete esferas o El club del crimen de los jueves, película que adapta la novela del mismo nombre de Richard Osman.

En esa misma línea se enmarca ahora Esa noche, la nueva serie de thriller con el que la plataforma vuelve a mirar al mercado editorial y que cuenta con mucho talento español, protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Élite, Salvador) y Paula Usero (Las abogadas, Amar es para siempre). Basada en la novela superventas del Sunday Times escrita por Gillian McAllister, la serie ya tiene fecha de estreno: el 13 de marzo.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

La historia traslada al espectador a unas vacaciones familiares en República Dominicana que terminan convirtiéndose en una pesadilla. Elena (Galle) atropella accidentalmente a un hombre mientras conduce. Desbordada por el miedo y sin saber cómo reaccionar, llama a sus hermanas, Paula (Salas) y Cris (Usero). Cuando llegan para ayudarla, las tres se enfrentan a una decisión que marcará sus vidas: asumir las consecuencias legales del accidente o proteger a su familia a cualquier precio. " ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia", reza la sinopsis.

"Tensa, apasionante y con una trama muy bien construida"

Detrás de las cámaras, Esa noche cuenta con un equipo creativo con experiencia en producciones internacionales. La serie ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), que también ejerce como productor ejecutivo, y está escrita junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además participa como productora creativa. La dirección corre a cargo de Jorge Dorado (Mindscape) y Liliana Torres (Mamífera).

Publicada en 2021, Esa noche tiene un 3,77 sobre 5 en Goodreads. Las críticas la califican de ser “una novela tensa, apasionante y con una trama muy bien construida, además de que le esperan un par de giros brillantes al lector desprevenido”, como aseguró la usuaria Maureen. “Gillian McAllister hace un gran trabajo al hacer que el lector se sienta arrastrado a esa espiral de preguntas del tipo «¿qué haría yo?» si se enfrentara a una tragedia monumental provocada por un ser querido".

La producción corre a cargo de Txintxua Films, productora fundada en el País Vasco que en los últimos años ha consolidado su presencia en el sector audiovisual con títulos como Amama, Dantza e Intimidad.