España Cultura

Si te gustó ‘La asistenta’, Netflix adapta en formato serie una novela superventas que ya tiene fecha de estreno: “Tensa, apasionante y muy bien construida”

La nueva miniserie llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo

Guardar
Clara Galle, Paula Usero y
Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

No todos los fenómenos de la cultura pop nacen acompañados de grandes campañas publicitarias. En los últimos años, el boca a boca y la viralidad en redes sociales, especialmente en TikTok, han impulsado éxitos editoriales que pasan en cuestión de meses de las librerías a las pantallas. Es lo que ha ocurrido con La asistenta (Suma), la novela que ha convertido a Freida McFadden en uno de los nombres imprescindibles del thriller psicológico contemporáneo y que desde comienzos de año también cuenta con adaptación audiovisual, consolidando su salto definitivo al gran público.

En los últimos años, las plataformas han sabido detectar ese filón. Netflix mantiene desde hace tiempo una apuesta firme por trasladar al audiovisual novelas de gran éxito comercial. En los últimos meses, ha sumado a su catálogo adaptaciones como la miniserie Agatha Christie: Las siete esferas o El club del crimen de los jueves, película que adapta la novela del mismo nombre de Richard Osman.

En esa misma línea se enmarca ahora Esa noche, la nueva serie de thriller con el que la plataforma vuelve a mirar al mercado editorial y que cuenta con mucho talento español, protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Élite, Salvador) y Paula Usero (Las abogadas, Amar es para siempre). Basada en la novela superventas del Sunday Times escrita por Gillian McAllister, la serie ya tiene fecha de estreno: el 13 de marzo.

Clara Galle, Paula Usero y
Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

La historia traslada al espectador a unas vacaciones familiares en República Dominicana que terminan convirtiéndose en una pesadilla. Elena (Galle) atropella accidentalmente a un hombre mientras conduce. Desbordada por el miedo y sin saber cómo reaccionar, llama a sus hermanas, Paula (Salas) y Cris (Usero). Cuando llegan para ayudarla, las tres se enfrentan a una decisión que marcará sus vidas: asumir las consecuencias legales del accidente o proteger a su familia a cualquier precio. " ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia", reza la sinopsis.

"Tensa, apasionante y con una trama muy bien construida"

Detrás de las cámaras, Esa noche cuenta con un equipo creativo con experiencia en producciones internacionales. La serie ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), que también ejerce como productor ejecutivo, y está escrita junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además participa como productora creativa. La dirección corre a cargo de Jorge Dorado (Mindscape) y Liliana Torres (Mamífera).

Publicada en 2021, Esa noche tiene un 3,77 sobre 5 en Goodreads. Las críticas la califican de ser “una novela tensa, apasionante y con una trama muy bien construida, además de que le esperan un par de giros brillantes al lector desprevenido”, como aseguró la usuaria Maureen. “Gillian McAllister hace un gran trabajo al hacer que el lector se sienta arrastrado a esa espiral de preguntas del tipo «¿qué haría yo?» si se enfrentara a una tragedia monumental provocada por un ser querido".

La producción corre a cargo de Txintxua Films, productora fundada en el País Vasco que en los últimos años ha consolidado su presencia en el sector audiovisual con títulos como Amama, Dantza e Intimidad.

Temas Relacionados

SeriesSeries EspañaNetflixPlataformasEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta película de acción con Bruce Willis de protagonista es considerada una de las mejores de la historia: disponible en Disney Plus y Movistar

Alan Rickman, Bonnie Bedelia y Reginald Veljohnson completan el reparto de este clásico en el que Willis interpreta a un policía enfrentándose solo a una banda de criminales que acaba de secuestrar un rascacielos

Esta película de acción con

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’, esta desconocida miniserie de suspense protagonizada por Keira Knightley es una de las mejores de Netflix: “Mejora con cada episodio”

Esta historia de espías sigue a una agente infiltrada en algunos de los ambientes más influyentes de Reino Unido, cuyas lealtades se verán profundamente cuestionadas tras el asesinato de un ser querido

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’,

Bely Basarte, retrato de una artista abierta en canal: “Cuantos más años cumplo, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que es la vida”

La cantante celebra diez años de carrera con la publicación de ‘La vida es esto, amor’, una puerta a la intimidad de su vida con entradas de su diario personal donde se recogen las vivencias que inspiraron algunas de sus canciones

Bely Basarte, retrato de una

Manny Cruz, del taller mecánico a hacer canciones para Shakira y la FIFA: “Cuando te reconoce alguien más grande, el mundo te ve con otros ojos”

El cantante dominicano es coautor de ‘Deja vu’, prepara un nuevo disco de merengue y actuará en Madrid el día de San Valentín

Manny Cruz, del taller mecánico

Danny Ocean suaviza la borrasca llevando el verano a Madrid: palmeras, mucho fuego y un recuerdo a su añorada Venezuela

El cantante venezolano presentó en el Movistar Arena su ‘Babylon Club’ ante un público entregado entre bailes y besos

Danny Ocean suaviza la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de España en

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

ECONOMÍA

Facua advierte a Renfe, Iryo

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

El municipio madrileño de Aranjuez contará con 200 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible

El Banco Sabadell releva a César González-Bueno como consejero delegado y nombra a Marc Armengol

DEPORTES

Betis - Atlético de Madrid,

Betis - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager

Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”