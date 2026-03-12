España Cultura

‘Esa noche’ llega a Neflix: de qué va la nueva serie de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Las actrices de moda presentan la nueva producción de la plataforma, en la que dan vida a tres hermanas de viaje con un gran problema entre manos

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

La plataforma Netflix suma a su catálogo la serie ‘Esa noche’, una ficción que reúne a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero como protagonistas de una historia de vínculos familiares llevados al límite. El estreno global será el 13 de marzo y la producción se ambienta en República Dominicana, donde un accidente marca el destino de tres hermanas. La serie, compuesta por seis episodios, adapta la novela superventas de Sunday Times escrita por Gillian McAllister. De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se inicia cuando Elena (interpretada por Clara Galle) atropella a un hombre durante unas vacaciones familiares. Ante el temor de enfrentar consecuencias legales graves y la posibilidad de dejar a su hija sin madre, Elena recurre a la ayuda de sus hermanas: Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero).

El dilema central de Esa noche surge en ese momento: las tres mujeres deben decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger a su familia. El relato se adentra en los conflictos éticos, el amor fraternal y la lealtad, planteando la pregunta sobre los límites personales y morales cuando la familia está en juego. La serie se desarrolla íntegramente en República Dominicana, lo que aporta un escenario característico y exótico para el desarrollo de la historia.

Durante la grabación, el equipo y el elenco experimentaron situaciones inesperadas, como terremotos y encuentros con animales locales. Paula Usero relató: “Tuvimos dos terremotos, estábamos en Punta Cana. Yo pensaba que estaban entrando a robar y la cama se movía, pero me di cuenta de que nadie podía estar entrando y moviendo mi cama. Fue muy fuerte”. El reparto principal se completa con Nüll García, Pedro Casablanc y Alícia Falcó, quienes dan vida a personajes secundarios que acompañan el viaje emocional de las protagonistas. La serie muestra no solo el acontecimiento que altera la vida de las hermanas, sino también la evolución de sus relaciones y los sacrificios que cada una está dispuesta a asumir.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Anécdotas de rodaje

La adaptación de la novela de McAllister fue realizada por Jason George, conocido por su trabajo en Narcos e Into The Night. George, además de ser el creador, comparte la escritura de los guiones con Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), quien también ejerce como productora creativa. La dirección corre a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres). La producción ejecutiva la lidera Txintxua Films S.L. junto a Marian Fernández Pascal. El proceso de rodaje presentó desafíos y momentos singulares para el elenco. Las protagonistas compartieron experiencias vividas durante la grabación en la selva, mencionando encuentros con tarántulas y boas, además de las complicaciones personales. Paula Usero relató haber sufrido un cólico renal al final del rodaje, situación que, según contó, la llevó incluso al hospital.

El trabajo del equipo de caracterización también fue destacado por las actrices. En algunos episodios, sus personajes aparecen envejecidos, lo que exigió un esfuerzo especial de maquillaje y caracterización. “Nos daba la risa el primer día que nos vimos, cada una nos recordaba a nuestras propias madres”, aseguró Usero. Desde el punto de vista personal, las actrices han compartido anécdotas sobre su vida fuera de la pantalla, mostrando el vínculo que las une más allá del trabajo. Claudia Salas recordó una experiencia con su padre durante un viaje a Ámsterdam, mientras que Clara Galle relató cómo de niña intentó “contagiar” sus anginas a su hermano menor con la esperanza de curarse. Usero, por su parte, habló sobre su amor por los animales y su labor rescatando gatos en la Serranía de Cuenca.

La participación de las tres protagonistas en programas televisivos, como El Hormiguero, ha permitido conocer detalles sobre el rodaje y las similitudes entre sus personajes y sus vidas. Clara Galle confesó que no tenía carnet de conducir durante la filmación de las escenas al volante y que decidió obtenerlo posteriormente debido a las exigencias de sus papeles. ‘Esa noche’ propone un thriller familiar donde la tensión y los dilemas morales acompañan una historia de lazos de sangre y decisiones extremas. El estreno global en Netflix el 13 de marzo marca la llegada de una nueva producción española que explora la profundidad de los vínculos familiares y las consecuencias de los secretos compartidos.

