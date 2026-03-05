España Cultura

El momento más especial de los próximos Oscar: los protagonistas de ‘Cuando Harry encontró a Sally’ se reunirán en homenaje a Rob Reiner

Los actores Meg Ryan y Billy Crystal se encontrarán sobre el escenario en tributo al director que les inmortalizó en la comedia romántica

Imagen de 'Cuando Harry encontró
Imagen de 'Cuando Harry encontró a Sally'

En la próxima edición de los Premios Oscar, uno de los momentos más esperados será la reunión en el escenario de Billy Crystal y Meg Ryan, protagonistas de la recordada comedia romántica Cuando Harry encontró a Sally. Ambos se presentarán juntos para rendir un tributo especial a Rob Reiner, el director de la película, durante el segmento In Memoriam de la ceremonia.

La gala, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, contará con la conducción de Conan O’Brien y será transmitida en vivo por ABC y en streaming a través de Hulu. La organización de la Academia de Hollywood ha reservado este espacio para recordar la figura de Reiner, cuya carrera marcó no solo a los actores que dirigió, sino también a generaciones de espectadores. Crystal y Ryan estarán acompañados por otros intérpretes que participaron en películas dirigidas por Reiner.

El homenaje incluirá palabras de Crystal sobre el legado de Reiner, tanto como cineasta como actor. Se espera que la presencia simultánea de Meg Ryan y otras figuras amplifique la carga emotiva del tributo. El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del cine, quienes consideran que esta aparición conjunta representa uno de los puntos más destacados de la ceremonia. Rob Reiner, conocido por su capacidad para transitar entre géneros como la comedia, el drama y el documental, falleció el 14 de diciembre junto a su esposa, Michelle Reiner, en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. El deceso de la pareja conmocionó al entorno de Hollywood, debido a las circunstancias en que se produjo. Según el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, ambos murieron por “múltiples lesiones por objeto punzante”.

La escena causó tanto impacto
La escena causó tanto impacto que ahora es usado en citas románticas (Foto: Castle Rock Entertainment)

Una muerte que sigue conmocionando

El hijo de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado poco después y enfrenta cargos por dos homicidios. El 23 de febrero, Nick Reiner, de 32 años, compareció ante la Corte Superior de Los Ángeles y se declaró no culpable. Durante la audiencia, solo intervino para confirmar la fecha de su próxima comparecencia judicial, fijada para el 29 de abril. De ser hallado culpable, podría afrontar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a la agravante de múltiple homicidio.

En los días posteriores a la muerte de Rob y Michelle Reiner, un grupo de amigos y colaboradores cercanos al director difundió un comunicado conjunto. Entre los firmantes se encontraban Billy Crystal, Larry David, Martin Short y Albert Brooks. En el texto, destacaron que Rob Reiner supo absorber las enseñanzas de su padre Carl Reiner y de su mentor Norman Lear, y que su talento abarcó desde la actuación hasta la dirección. “No hay otro director con su rango. De la comedia al drama, del ‘mockumentary’ al documental, siempre estuvo en la cima de su oficio”, se lee en el comunicado. El grupo concluyó con una cita de “¡Qué bello es vivir!”, una de las películas favoritas de Reiner: “Cada vida toca a tantas otras vidas, y cuando no está, deja un vacío enorme, ¿verdad?”.

La noticia de la participación de Crystal y Ryan en los Oscar se conoció pocas horas después de saberse que Barbra Streisand está negociando su intervención musical en el mismo segmento In Memoriam. Streisand podría interpretar una canción en homenaje a Robert Redford, su compañero en la cinta Tal como éramos, lo que sumaría otra nota emotiva a la ceremonia. La 98° edición de los Premios de la Academia de Hollywood se perfila así como un evento cargado de momentos significativos y despedidas. El homenaje a Rob Reiner sobresale entre los tributos previstos, no solo por la relevancia de su obra, sino por la forma en que ha sido organizado: reuniendo a los intérpretes de una de sus películas más emblemáticas, en un acto que busca celebrar su legado y recordar el impacto que tuvo en la comunidad cinematográfica internacional.

