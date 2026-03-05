Las mejores exposiciones para marzo en Madrid: de Hammershøi en el Thyssen a las genialidades de El Bosco

Imagen de la exposición Hammershøi. El ojo que escucha

El mes de marzo apenas acaba de comenzar y lo ha hecho con todo un gran evento cultural como es la presentación de la gran Feria de Arte Contemporáneo, ARCO. Cita imprescindible para todos los amantes del arte moderno, ARCO congrega cada año a miles de visitantes entusiastas, pero no es la única gran exposición que se puede visitar durante el mes. A fin de cuentas, Madrid dispone de grandes museos y galerías que cada cierto tiempo inauguran nuevas exposiciones. Tanto si pasas por la capital para ver ARCO como si no, estas son las mejores exposiciones que puedes encontrar durante el mes.

Hammershøi. El ojo que escucha

Lluvia con sol, lago Gentofte de Vilhelm Hammershøi

Hace tan solo unos años no todo el mundo lo conocía, pero con el tiempo su obra se ha ido poniendo en el lugar que se merece. La creciente reivindicación del pintor danés Vilhelm Hammershøi ha llegado hasta el Thyssen-Bornemisza, donde ahora se exhibe una gran muestra en torno a la pintura de este artista del siglo XIX. Sus sobrios pero elegantes interiores han inspirado a un sinfín de artistas, y de hecho el propio museo ha organizado un ciclo de películas paralelo a la exposición con grandes obras como El presidente de Dreyer o El festín de Babette para entender hasta dónde llega la importancia de Hammershøi.

Helen Levitt

Imagen de una de las fotografías de Helen Levitt expuestas en la Fundación MAPFRE

Las puertas de Madrid se abren a una muestra que permite descubrir el universo visual de Helen Levitt, figura clave en la fotografía documental. La exposición revela material nunca antes accesible, lo que permite observar el desarrollo de una mirada única sobre la vida urbana en Nueva York. Por primera vez, el archivo personal de la fotógrafa se encuentra disponible para el público, lo que ofrece un recorrido por sus trabajos pioneros en color y una nueva perspectiva sobre sus imágenes más conocidas. Entre las obras expuestas destacan los retratos de la infancia en barrios como el Harlem hispano y el Lower East Side, captados a finales de los años treinta.

La Casa de las Artes. Abierta desde 1926

Inauguración de la exposición 'La Casa de las Artes. Abierta desde 1926', en el Círculo de Bellas Artes, a 11 de febrero de 2026, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press / Imagen de archivo)

Recientemente inaugurada, esta exposición celebra los cien años de uno de los edificios más elegantes e icónicos del centro de Madrid, el Círculo de Bellas Artes. La exposición repasa los inicios del mismo, con el diseño original del proyecto de construcción, y en general de la evolución que ha tenido el edificio con los años. Una oportunidad única de ver todo un homenaje a la arquitectura y a la ciudad de Madrid.

Héroes de tinta

Imagen de la exposición 'Héroes de tinta', disponible en la Fiambrera Art Gallery

Con el día de Ibáñez inminente y el recuerdo de su muerte tan reciente, es inevitable no acordarse del dibujante con la llegada de esta nueva exposición. Ubicada en la Fiambrera Art Gallery, en la calle del Pez del centro de la capital, Héroes de tinta supone un recorrido por la obra del artista Ricardo Martínez. Reúne 32 piezas originales, bocetos y dibujos, en los que el artista se rinde a algunos de los famosos personajes del cómic imprescindibles en su vida y en su formación como artista. Entre ellos encontramos al gato Félix, Snoopy, Lucky Luke, Spirit, Mortadelo, Mafalda, Batman, Popeye, Charlie Brown o Flash Gordon. Un sentido homenaje del autor a estas famosas series, indiscutible parte integrante de la cultura popular del siglo XX, y también a sus extraordinarios creadores, Charles Schulz, Alex Raymond, Francisco Ibáñez, Quino, Neal Adams, Hergé, Uderzo, Hal Foster o Will Eisner.

A la manera del Bosco

'Tríptico del huevo', de El Bosco

El impacto de El Bosco sigue presente siglos después, como lo demuestra una exposición en la Fundación Juan March que examina cómo sus universos pictóricos influyen en artistas actuales. La muestra reúne piezas contemporáneas y dos tablas creadas por un seguidor del pintor, estableciendo un diálogo entre la tradición y la reinterpretación moderna. El recorrido permite observar cómo los rasgos que definieron la obra del célebre artista —lo surrealista, lo metamórfico y lo fantástico— resuenan en distintas generaciones de creadores. Los visitantes encuentran en cada sala ejemplos concretos de esa huella: desde formas que desafían la lógica hasta escenarios donde lo real y lo imaginario se entrelazan.