Un español relata su “horrorosa” vivencia en el metro de Nueva York: “He vivido la experiencia neoyorkina al máximo”

Escaleras del metro de Nueva York.

Nueva York, también conocida como La Gran Manzana, es una de las ciudades que más turistas recibe cada año. Según New York City Tourism + Conventions, la ciudad, situada en el este de Estados Unidos, acogió la llegada de más de 64 millones de visitantes, una cifra que se acerca a los niveles prepandémicos. En este sentido, Eric Adams, alcalde de Nueva York, presumió de ser “el principal destino del país y uno de los lugares más destacados para viajar del mundo”.

La ciudad de los rascacielos está plagada de sitios de interés que no pueden ser visitados en solo un par de días; la opción más elegida por los turistas es alojarse en Nueva York durante siete días o más. Desde pasear por Central Park, subir a lo más alto del Empire State Building, divisar a lo lejos la Estatua de la Libertad, hasta caminar por lugares icónicos como la Quinta Avenida o Manhattan o hacerse una foto en la casi siempre abarrotada plaza de Times Square. Las actividades turísticas son variopintas, lo que plantea a los visitantes un escenario en el que es difícil aburrirse.

Falta de seguridad en el metro

Un problema muy común en la mayoría de las ciudades tan saturadas como Nueva York es la falta de seguridad en determinados lugares y a ciertas horas. El metro neoyorquino es una muestra de ello.

Erlantz, un joven español que reside en República Dominicana, viajó a la ciudad que nunca duerme y comprobó la inseguridad de este medio de transporte público, calificándolo como “la peor experiencia de mi vida”, afirmó en el vídeo publicado en su perfil de TikTok.

Un español relata su experiencia en el metro de Nueva York.

“Acabamos de tener una experiencia horrorosa. Ha entrado una persona adicta al vagón y nos dejó temblando. Se acercó a un centímetro de nosotros y salimos corriendo porque no queríamos correr riesgos”, relató el joven. El miedo de este español se basa en la “mala fama” que ha adquirido el subterráneo neoyorquino debido a los últimos incidentes peligrosos que se han producido en el interior de los vagones y en los andenes. “De hecho, hace poco quemaron a una persona viva”, explica Erlantz.

Estrategias para ‘sobrevivir’ al metro de Nueva York

La crisis sanitaria, propagada por el consumo de drogas como el fentanilo, que asola algunas regiones de Estados Unidos -entre ellas, Nueva York- es uno de los principales detonantes de la sensación de inseguridad en las calles.

Por debajo de la calle, una de las estrategias puestas en práctica por Erlantz consiste en juntarse “con gente que pareciera de fiar y meterme a un vagón donde hubiera mucha gente”, indicó el creador de contenido.

En el vídeo de su perfil social, se oyen gritos de una persona, un “loco”, según el chico. “Como me han dicho unas chicas que acabo de conocer, la gente sana supera a la gente loca. Entonces, todo el mundo le ignora y ya está. La clave está en no hacerle ni caso”, afirmó el tiktoker.

Habiendo salido vivo y coleando del “infierno”, Erlantz concluyó que él y el metro de Nueva York no volverán a verse las caras. “No vuelvo a coger el metro de Nueva York. Ha sido la peor experiencia de mi vida, pero he vivido la experiencia neoyorquina al máximo”, dijo el joven.