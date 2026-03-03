Las 10 películas más esperadas que se estrenan en cines y plataformas: de lo nuevo de Pedro Almodóvar a ‘Peaky Blinders’ en Netflix

Repaso de las 10 películas para ver en marzo.

Comienza el mes de marzo y dejamos atrás las películas que han protagonizado la temporada de premios, de la que todavía quedaban títulos por estrenar como No hay otra opción, de Park Chan-wook (director del que se ha sabido que será el presidente del jurado del próximo Festival de Cannes) o El agente secreto, la cinta brasileña de Kleber Mendoça Filho, que triunfó en los Globos de Oro con dos galardones: mejor película internacional y mejor actor para Walter Moura.

Este mes llega cargado de proyectos de Hollywood protagonizados por estrellas como Ryan Gosling, Christian Bale, Cillian Murphy, Jude Law o Jessie Buckley, favorita para ganar el Oscar por Hamnet.

En el terreno nacional, la esperada nueva película de Pedro Almodóvar, Mario Casas en un thriller de acción trepidante o la adaptación de una obra de teatro de Cesc Gay con reparto de lujo.

‘¡La novia!’

Tráiler de '¡La novia!'

Tras Frankenstein de Guillermo del Toro, llega otra versión de la novela de Mary Shelley, remake de la película La novia de Frankenstein, que hizo James Whale en 1935 con Boris Karloff.

En esta ocasión, la acción se desarrolla en el Chicago de los años 30, cuando la criatura le pide ayuda al Dr. Euphronius para que le ayude a crear a una compañera inmortal. Entre los dos darán vida a una mujer asesinada, lo que desencadenará el interés de la policía mientras se desarrolla el romance entre ambos.

Tras la cámara encontramos a Maggie Gyllenhaal, y el reparto lo encabeza Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Penelope Cruz, Annette Bening y Jake Gyllenhaal. Estreno en cines el 6 de marzo.

‘Pillion’

Alexander Skarsgård y Harry Melling (A24)

Una de las películas ‘indies’ más potentes del año, basada en la novela de Adam Mars-Jones y que supone el debut de Harry Lighton.

En ella se narra la relación entre un joven introvertido un el carismático líder de una banda de moteros. Entre ellos se establecerá un vínculo sadomasoquista en el que uno será el dominante y otro el sumiso.

Una historia de amor y juegos de poder que bascula entre la crudeza y la delicadeza, que nunca juzga a sus personajes y que nos sumerge en su intimidad para hablar del consentimiento, los límites del abuso o la identidad.

Magníficas interpretaciones de Alexander Skarsgård y Harry Melling. Estreno en cines el 6 de marzo.

‘El mago del Kremlin’

Paul Dano como Vladislav Surkov en 'El mago del Kremlin'

El director francés Oliver Assayas adapta la novela de Guilano Da Empoli (junto a Emmanuel Carrère) que aborda la figura de Vadim Surkov, que pasó de convertirse en productor de televisión en Rusia en los años 90, a asesor personal de Vladimir Putin, un agente de la KGB con un brillante porvenir.

Juntos formarán un tándem desde las entrañas del poder político que difuminará los límites entre la verdad y la mentira para dar forma a la nueva Rusia.

En los papeles principales, Paul Dano y Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge y Jeffrey Wright. Estreno en cines el 6 de marzo.

‘Proyecto Salvación’

Ryan Gosling protagoniza 'Proyecto Salvación'

Llega el esperado proyecto de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling y dirigido por Phil Lord y Christopher Miller, responsables de Lluvia de albóndigas.

Basada en un libro de Andy Weir, del que ya se había adaptado Marte (The Martian), cuenta la historia de un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial a años luz de su planeta sin recordar absolutamente nada.

Poco a poco irá recuperando la memoria y descubrirá que tiene una misión: impedir que se extinga el Sol. Se estrena el 23 de marzo en cines.

‘Amarga Navidad’

Bárbara Lennie y Milena Smit en 'Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar (El Deseo)

Pedro Almodóvar regresa con una nueva película después de su experiencia en lengua inglesa con La habitación de al lado.

En Amarga Navidad, el director regresa al terreno de la ‘metaficción’, de forma que las líneas entre el relato y la realidad, se funden y se confunden.

Se trata de una película profundamente personal, que dialoga en algunos aspectos con Dolor y gloria y, en cuanto a estructura, a La mala educación. De nuevo, la figura del creador vuelve a ser fundamental, en este caso interpretado por Leonardo Sbaraglia. Le acompañan Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Estreno en cines el 20 de marzo.

‘La hija pequeña’

Nadia Melliti en 'La hija pequeña'

Una joven de 17 años, procedente de una familia franco-argelina de los suburbios, mantiene una estupenda relación con los suyos hasta que comience a ir a la universidad y se distancie de sus tradiciones. Poco a poco se irá planteando cuestiones acerca de su identidad, tanto cultural, como sexual y religiosa, que hasta el momento le resultaban impensables.

Película de Hafsia Herzi basada en la novela de Fatima Daas que participó en la competición oficial del pasado Festival de Cannes, donde recibió el premio a la mejor actriz para la debutante Nadia Melliti. Una película naturalista y delicada que se estrena en cines el 13 de marzo.

‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

Barry Keoghan y Cillian Murphy en 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' (Netflix)

Netflix estrena en exclusiva el 20 de marzo la película basada en la exitosa serie Peaky Blinders, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y en la que el personaje de Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresa a una ciudad de Birmingham destrozada por las bombas. Allí se verá envuelto en una serie de misiones secretas que lo enfrentarán a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado.

Una ampliación del universo mafioso creado por Stephen Knight al que ahora se añaden nuevos intérpretes como Rebecca Ferguson, Tim Roth o Barry Keoghan.

‘Zeta’

Mario Casas encabeza el reparto de 'Zeta', dirigida por Dani de la Torre (Prime Video)

Dani De la Torre Prácticamente acaba de estrenar en Movistar Plus+ la serie Marbella: Expediente judicial y, a partir del 20 de marzo se estrena una película original para Amazon Prime Video. Se trata de Zeta, una especie de Jason Bourne a la española protagonizada por Mario Casas, Luis Zahera, Mariela Garriga y Nora Navas en la que un grupo de agentes del CNI tendrán que investigar la muerte de varios ex-oficiales de inteligencia asesinados que estuvieron implicados en un caso secreto.

Un film de espionaje y acción adictivo que recorre numerosos países, en el que hay peleas, persecuciones y todos los elementos de una excelente gran producción con el sello de De la Torre y con guion de Oriol Paulo.

‘Altas capacidades’

Marián Álvarez e Israel Elejalde en 'Altas capacidades', de Víctor García León

Regresa Víctor García León, responsable de títulos como Más pena que gloria, Vete de mí, Selfie o Los europeos. Lo hace con una película en la que vuelve a explorar su particular estilo asociado a la comedia con base crítica.

En ella, una pareja de clase media, tiene la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio de élite, lo que supone hacer nuevas amistades dentro de las clases altas de la sociedad, algo que les interesa desde el punto de vista de su estatus y les llevará a enfrentarse a numerosas paradojas incómodas. En el reparto, Marián Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Pilar Castro y Natalia Reyes. Se estrena en cines el 27 de marzo tras pasar por el Festival de Málaga.

‘53 domingos’

Javier Cámara, Alexandra Jiménez, Carmen Machi y Javier Gutiérrez en '53 domingos', de Cesc Gay (Netflix)

Cesc Gay adapta su propia obra teatral en esta película original de Netflix que se estrenará en la plataforma el 27 de marzo.

En ella, tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre que tiene 86 años y que ha comenzado a dar síntomas de una posible demencia. ¿Lo llevan a un asilo de ancianos? ¿A vivir con uno de ellos? Una reunión familiar entre ellos, desencadenará el caos y el enfrentamiento.

En el reparto, Javier Cámara, Javier Gutiérrez, Carmen Machi y Alexandra Jiménez.