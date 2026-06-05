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Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

La deuda acumulada desde la apertura de Eurodisney en Marne-la-Vallée bloquea el pago de dividendos a Disney, que ha desembolsado 5.700 millones de euros sin recuperar aún la totalidad de su inversión

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Castillo de Disneyland Paris (Disneyland).
Castillo de Disneyland Paris (Disneyland).

The Walt Disney Company aún no ha recuperado 4.200 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros al tipo de cambio actual) de su inversión en Disneyland París, a pesar de que el complejo francés se ha convertido en su filial internacional de mayor rendimiento, según un análisis de los registros financieros de Euro Disney Associés (EDA) publicado esta semana por The Guardian.

El parque, que abrió sus puertas el 12 de abril de 1992 en Marne-la-Vallée, a las afueras de París, recibe en la actualidad unos 16 millones de visitantes al año. En el ejercicio fiscal cerrado el 30 de septiembre de 2025, EDA registró unos ingresos récord de 4.000 millones de dólares (3.400 millones de euros), un alza del 8,4% respecto al año anterior atribuida a la introducción de tarifas dinámicas. El beneficio neto se disparó hasta los 304,2 millones de dólares (260 millones de euros), casi el triple del ejercicio precedente. Esos resultados, según los informes anuales de The Walt Disney Company, representaron casi el 40% de los ingresos globales del grupo y el 57% de su beneficio operativo total de 17.600 millones de dólares.

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Aun así, tres décadas de pérdidas acumuladas pesan sobre esas cifras. Desde su apertura, EDA solo ha registrado beneficio neto en 13 ejercicios, con unas pérdidas combinadas de 3.700 millones de dólares (3.300 millones de euros), según el análisis de The Guardian a partir de más de 30 años de memorias depositadas ante la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia.

Un arranque complicado y décadas de crisis soportadas

La raíz del problema se remonta a la negociación original con el gobierno francés. Para obtener los derechos sobre las 2.230 hectáreas de terreno en Chessy, Disney aceptó que la empresa cotizara en bolsa y que la compañía no fuera el único accionista, lo que dejó a Disney con el 49% del capital. Esa estructura limitó la aportación directa de la compañía: de los 4.900 millones de dólares que costó la construcción del complejo, el 59,8% se cubrió con préstamos bancarios, mientras que Disney solo desembolsó 132,1 millones de dólares de su propio capital. Ya en 1993, el entonces presidente de EDA, Philippe Bourguignon, advertía en el informe anual que “el severo desequilibrio en la estructura financiera de Euro Disney se ha convertido en una carga que pone en peligro la propia existencia de la empresa”, según recoge The Guardian.

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EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

A ese lastre estructural se sumaron una serie de golpes externos. El parque debutó en plena recesión económica de 1994. Su segundo parque temático abrió en 2002, en plena contracción del turismo internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El golpe más severo llegó en 2016, cuando EDA registró una pérdida neta récord de 961,8 millones de dólares (858 millones de euros) tras el desplome de la afluencia provocado por los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París. La pandemia de covid-19 interrumpió después la primera racha de rentabilidad sostenida que el parque había logrado alcanzar.

La multinacional recuperó el control del parque en 2017

Disney reaccionó en 2017 con una operación de control total: adquirió el 100% de las acciones por 250,8 millones de dólares y retiró la empresa de cotización en Euronext. El saneamiento completo de la deuda acumulada exigió un desembolso adicional de 1.700 millones de dólares. Desde la apertura, Disneyland París solo ha repartido un dividendo, en 1993, que reportó a Disney 10,2 millones de dólares. Según The Guardian, no es posible el pago de nuevos dividendos hasta que las pérdidas acumuladas queden completamente compensadas. Los únicos retornos regulares para la matriz han sido las comisiones de gestión y royalties que EDA abona por el uso de personajes y películas de Disney en el parque: un total de 2.400 millones de dólares en tres décadas, menos de la mitad de la inversión total.

Un hombre camina hacia las puertas principales del parque temático Disneyland Paris en Marne-la-Vallée. (REUTERS/Charles Platiau)
Un hombre camina hacia las puertas principales del parque temático Disneyland Paris en Marne-la-Vallée. (REUTERS/Charles Platiau)

En marzo de 2026, Josh D’Amaro, nuevo consejero delegado de Disney, presidió junto al presidente francés Emmanuel Macron la inauguración de la mayor ampliación de la historia del complejo: Disney Adventure World, con una zona temática inspirada en la película Frozen dentro de una inversión total de 2.500 millones de dólares. Esa operación eleva la inversión acumulada de Disney en el parque parisino a 6.800 millones de dólares (5.700 millones de euros). The Guardian también apunta que, pese al vigor actual del negocio, la guerra en Oriente Medio mantiene los precios del gas y los vuelos en niveles elevados, lo que representa una nueva presión sobre la afluencia futura al complejo.

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