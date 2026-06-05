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Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Así lo ha expresado el exsecretario de Organización del PSOE en un comunicado remitido a los medios en el que muestra su “más absoluta y radical negativa” a las acusaciones de la UCO

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Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas” (Europa Press)
Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas” (Europa Press)

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado su “inocencia” y ha mostrado su “más absoluta y radical negativa” ante las acusaciones planteadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo sitúan como presunto responsable de una trama dirigida a obstaculizar causas judiciales contra miembros del Gobierno o del PSOE. El juez considera que el exsecretario de Organización socialista cumplía un “papel superior” y que ponía a disposición de la trama “la propia estructura del partido” para “desestabilizar” procedimientos judiciales y policiales. Según Cerdán, todo es una nueva “campaña mediática”.

De acuerdo con información de EFE, a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, el exdirigente socialista ha rechazado tener “relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad”, con la exmilitante socialista Leire Díez ni con el grupo conocido como ‘Hirurok’ - ‘nosotros tres’ en euskera, en el que el juez ubica a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, considerado socio de Cerdán por los investigadores -, actualmente bajo investigación en la Audiencia Nacional.

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Ha asegurado que “no existe mensaje o comunicación alguna” que parta de él y pueda demostrar dicha relación de superioridad con Leire Díez, y ha recordado que ya fue citado como testigo en la causa de un juzgado de Madrid que investigaba los “mismos hechos” que ahora instruye la Audiencia Nacional.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas. (Fuente: Europa Press / Navarra TV)

Santos Cerdán dice ser víctima de una “campaña mediática”

El ex secretario de Organización del PSOE recuerda una situación vivida el año anterior tras su imputación en el caso Koldo, relacionado con presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, y afirma que vuelve a ser objeto de una “campaña mediática”, como considera que fue entonces, cuyo objetivo no sería “investigar delitos, sino destrozar personas”, y destaca que, según su punto de vista, la Policía Judicial actúa de forma inversa a como debería: a su parecer, no inicia investigaciones sobre hechos concretos y luego busca responsables, sino que utiliza la “metodología inversa”.

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Cuestiona Cerdán cómo se le acusó hace un año de “haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros”, acusación que debía “justificarse entonces con un informe patrimonial” que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no ha remitido todavía al juzgado.

Denuncia estar siendo víctima de una investigación prospectiva: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar ‘algo’ que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública. Sólo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas (primero mascarillas, después obra pública, después financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, Sepi y lo que haga falta)”, ha afirmado.

“Ante esta gravísima situación reivindico mi inocencia”, dice el comunicado, en el que avisa también de que no va a atender ninguna pregunta de los medios “en plena calle” ni en la puerta de su casa: “Quizás puede evaluarse la necesidad de acosarme, a mí y a mi familia, permanentemente cámara en mano”, se ha lamentado.

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