Cillian Murphy confiesa que no le han ofrecido grandes papeles después de ganar el Oscar por ‘Oppenheimer’: “Quizá es demasiado tarde”

El actor apenas ha participado en un par de proyectos desde que se hiciera con la estatuilla, aunque tiene en el horizonte regresar a uno de sus personajes más conocidos

David Pardillos

Por David Pardillos

ARCHIVO - Cillian Murphy posa
ARCHIVO - Cillian Murphy posa en la sala de prensa con el premio a mejor actor por "Oppenheimer" en los Oscar en Los Ángeles el 10 de marzo de 2024. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Más de un año después de su histórica victoria en los Oscar de 2024, el actor Cillian Murphy sigue encontrando interrogantes acerca del verdadero impacto que el reconocimiento ha tenido en su carrera. Así lo publicó The Independent tras acceder a una entrevista realizada por Variety, en la que Murphy reconocía no haber sentido un “aumento en la demanda” para liderar grandes producciones de Hollywood. “No, porque tenía estas otras dos películas de inmediato. Simplemente no estaba disponible, así que no pasó”, comentó Murphy, dejando entrever una mezcla de satisfacción por su agenda ocupada y dudas sobre si el premio le abrió efectivamente nuevas puertas en la industria.

La noche del Oscar lo consagró por su interpretación de J. Robert Oppenheimer bajo la dirección de Christopher Nolan, papel que le valió elogios universales y posicionó su carrera en uno de los momentos más visibles a nivel internacional. A pesar del tradicional efecto impulsor que suele acompañar tal distinción, Murphy afirma que no notó ese esperado salto en la oferta de grandes papeles: “Quizá algún día suceda. O quizá ya es demasiado tarde”.

A pesar de no recibir una avalancha de propuestas de estudios, Murphy se dedicó rápidamente a dos proyectos programados antes de la ceremonia: el drama histórico Small Things Like These y la cinta Steve, un drama de aula que actualmente promueve en festivales y medios. Esto no significa —precisan las mismas publicaciones— que el panorama del actor se haya reducido tras el Oscar. De hecho, su presencia seguirá notándose, aunque de formas diferenciadas: ya ha sido parte de 28 años y retomará su celebrado papel como Thomas Shelby en la adaptación cinematográfica de Peaky Blinders para Netflix titulada The Immortal Man, reafirmando su vínculo con uno de los personajes más icónicos de su carrera y asegurando la atención tanto de la industria como del público internacional.

Clip en exclusiva de 'Small Things Like This'

Sus proyectos inmediatos

Frente a la ausencia de nuevas propuestas inmediatas, surgieron rumores y especulaciones en medios y foros de fanáticos acerca de ofertas potenciales tras el Oscar. Entre estas, destacaron los rumores que lo situaban como el villano Dr. Doom en el Universo Cinematográfico Marvel. Aunque se disiparon con el sorprendente anuncio de Robert Downey Jr., varios medios sugirieron que el perfil de Murphy tras Oppenheimer lo posicionaba como favorito para interpretar al célebre antagonista de los 4 Fantásticos, una franquicia clave para los próximos planes del estudio.

En paralelo a toda esta expectación, la recepción crítica de sus más recientes proyectos ha sido dispar. Steve, filme adaptado de la novela Shy de Max Porter, recibió opiniones templadas. La crítica de Clarisse Loughrey para The Independent le otorgó tres estrellas, elogiando la valentía en la adaptación pero cuestionando la profundidad alcanzada en pantalla respecto al material original, especialmente en el reto de trasladar la psicología de un adolescente problemático a una perspectiva más adulta y externa.

Murphy reconoce que el éxito puede ser tan esquivo como las oportunidades, y que las distancias entre la aclamación de la Academia y el flujo de propuestas concretas no siempre son proporcionales. Así, transcurrido más de un año desde su consagración, el horizonte profesional para el actor irlandés parece estar guiado tanto por los proyectos que elige como por el tiempo y la evolución de la industria. El desenlace sobre si su Oscar abrirá nuevas puertas de gran escala sigue, hasta ahora, en suspenso.

