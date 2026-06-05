Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskay la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (EFE/Chema Moya)

El ministro del Interior ha mantenido su confianza en Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tras el comunicado donde la líder del Instituto Armado reconoce que mantuvo varios encuentros con Leire Díez. Fernando Grande-Marlaska ha señalado en un tenso encuentro con los medios que las reuniones, según el escrito publicado por ella, no tenían como objetivo nada “relacionado con la trama” que involucra a la conocida como fontanera del PSOE.

Leire ha sido señalada como la artífice de unos supuestos intentos para silenciar o cortar investigaciones que afectaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez. Marlaska ha asegurado que no aceptaría “ningún tipo de presión” sobre la UCO. “Estoy absolutamente convencido de que el trabajo desarrollado por la UCO ha sido profesional y honesto”, ha afirmado el ministro, quien ha rechazado cualquier insinuación sobre injerencias desde su departamento.

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Grande-Marlaska se ha remitido al comunicado emitido por la directora de la Guardia Civil para remarcar que “no ha tenido ningún contacto con Leire relativo a la trama”. El ministro ha subrayado la gravedad de los hechos objeto de investigación y señalado que “deben de ser objeto de esclarecimiento”. Mantiene su confianza en la directora, aunque acepta que se basa en la información que conoce en estos momentos. “Otra cuestión sería si ese comunicado no obedeciera a la realidad”, ha dicho, aclarando justo después que no tiene ningún motivo para pensar lo contrario.

Mercedes González es una figura importante en el sumario del juez Santiago Pedraz.

Las reuniones entre la directora y Leire Díez

La Dirección General de la Guardia Civil aclaró la noche del jueves las circunstancias de los encuentros entre su directora, Mercedes González, y Leire Díez, tras informaciones recientes sobre sus reuniones. Según el comunicado oficial, solo se han producido dos contactos personales, sin que en ninguno se abordaran temas vinculados a la labor interna del cuerpo.

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En la primera reunión, celebrada en una cafetería próxima a la sede de la Guardia Civil, Díez expuso su situación laboral como periodista independiente y no se trataron cuestiones relativas a la institución. La Dirección General interpretó este acercamiento como una posible búsqueda de empleo o colaboración profesional, motivada por el reciente nombramiento de González. Si existió un segundo encuentro, el comunicado sostiene que tuvo la misma naturaleza y trató cuestiones personales.

Meses después, Díez solicitó una nueva cita, que se retrasó por motivos familiares y se realizó en circunstancias similares. Durante ese encuentro, preguntó por la posibilidad de reincorporación del comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo. La directora rechazó la petición, recordando la situación judicial de Villalba, y el encuentro finalizó de inmediato. La Guardia Civil niega cualquier injerencia o intervención de la directora en operaciones internas y expresa su respaldo a los mandos investigados.

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