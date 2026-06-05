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‘Scary Movie’ llega a los cines: en qué plataformas se pueden ver las anteriores entregas de la saga cómica

La sexta entrega de la franquicia paródica aterriza en salas esta semana

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Scary Movie 6 presenta un nuevo tráiler.

Esta semana no es una semana cualquiera para todos los fans del terror y la comedia. Vuelve una de las sagas más queridas, Scary Movie, la cual llevaba sin pasarse por salas desde hace más de 13 años. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, o lo que es lo mismo, se han estrenado muchas películas de terror desde entonces a las que parodiar. Weapons, Terrifier, Scream y muchas más. Pero claro, con el estreno de esta sexta entrega surge una pregunta, ¿dónde se pueden ver todas las anteriores?

Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta nueva Scary Movie es la sexta película de la saga que arrancó en el año 2000 como parodia de los slashers de los 90 como Sé lo que hicisteis el último verano o la mencionada Scream, entre muchas otras. Con apenas veinte millones de presupuesto, esta primera película consiguió unos sorprendentes datos en taquilla, convirtiéndose en un auténtico fenómeno en salas que llevó a sus productores, los hermanos Weinstein, a encargar una segunda película de forma casi inmediata. Esas dos primeras películas correrían a cargo de los hermanos Shawn, Marlon y Keenen Ivory Wayans, protagonistas y director respectivamente junto a las actrices Anna Faris y Regina Hall, encargadas de dar vida a las icónicas Cindy y Brenda.

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Los hermanos Wayans desaparecerían con la tercera entrega, dirigida por David Zucker (Ateriza como puedas) y con guion de Craig Mazin (Chernobyl), aunque se dice que la idea original de la película partía de los propios Wayans. La saga daría un pequeño cambio de rumbo a partir de esta entrega, dejando de lado la estructura slasher a lo Scream e incorporando a nuevos personajes como los de Charlie Sheen o Simon Rex en detrimento de los Wayans. Estas tres primeras películas se pueden encontrar actualmente en Movistar+ y HBO Max.

'Scary Movie 3' parodiaba principalmente la película 'Señales', aunque también había guiños a '8 millas', 'The Ring' o 'Los otros' de Alejandro Amenábar
'Scary Movie 3' parodiaba principalmente la película 'Señales', aunque también había guiños a '8 millas', 'The Ring' o 'Los otros' de Alejandro Amenábar

Las dos últimas, las más denostadas

Tras esas tres primeras películas, concentradas en los años 2000, 2001 y 2003, encontraríamos un salto de tres años hasta la siguiente película, Scary Movie 4. Este filme, que tomaba como referencia filmes como The Grudge, La guerra de los mundos o El bosque, estaría de nuevo dirigida por David Zucker y protagonizada por las habituales Anna Faris y Regina Hall, junto a otros que ya se habían incorporado en la anterior entrega como Simon Rex, Kevin Hart o Leslie Nielsen y otros nuevos como Bill Pullman o Craig Bierko como una parodia de Tom Cruise. Esta película se puede ver en Disney+.

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Por último, la quinta entrega tardó unos pocos más años de lo previsto, dando signos de una franquicia algo agotada y que había reducido su calidad de producción considerablemente. Scary Movie 5 no llegó a cines hasta 2013, y lo hizo además con el hándicap de prescindir de sus protagonistas, siendo la primera y única película de la saga sin Anna Faris y Regina Hall. En su lugar regresaban Simon Rex, Charlie Sheen y ahora Ashley Tisdale, además de contar con Malcolm D. Lee como director, pero es sin duda la entrega con peor opinión entre los fans. No obstante, puede encontrarse actualmente en Amazon Prime Video. Se desconoce aun dónde podrá verse la nueva que llega ahora a los cines y que prescinde del 6 en su título, quizá como homenaje al reinicio de la saga Scream que parodia, o simplemente una declaración de intenciones de los Wayans por volver a los orígenes.

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