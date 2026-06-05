Sicilia estalla contra la boda de Dua Lipa: “Palermo no se alquila”

Dua Lipa y Callum Turner pasean cerca del restaurante del Grand Hotel Villa Igiea, donde se reúnen los primeros invitados antes de las celebraciones de la boda de la pareja, en Palermo, Italia, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Igor Petyx

La boda de Dua Lipa y Callum Turner es para muchos el evento más esperado del año. La artista del pop británica de origen albanokosovar y el actor inglés se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 1 de junio en una íntima celebración civil en Londres, pero los festejos nupciales continuarán con una serie de eventos privados a celebrar entre el 5 y el 7 de junio en la ciudad siciliana de Palermo.

Para que la pareja pueda vivir un enlace de ensueño, las autoridades han tenido que cerrar calles y plazas enteras, además de reforzar la seguridad en los lugares cercanos a los festejos. Unas restricciones que están complicando la vida de la población local y que no todos han visto con buenos ojos: en los alrededores de la Piazza Croce dei Vesperi, una de las afectadas por los cortes, han aparecido multitud de carteles con un mensaje claro en inglés e italiano: “Palermo no se alquila” (Palermo is not fro rent/Palermo non e in affitto).

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Los mensajes pegados en la calle reclaman “el derecho a vivir” los espacios públicos “libres de lucro privado”. “Palermo no es para los ricos”, citan algunos de los pósteres, de los que nadie ha reclamado la autoría.

Un incordio para vecinos y negocios

La celebración de tres días en Sicilia ha provocado que el ayuntamiento ordene el cierre al tráfico de la Piazza Sant’Anna y la Piazza Croce dei Vespri en Palermo. El acceso a la plaza y sus calles colindantes ha quedado restringido al personal que participa en los eventos y a los 300 invitados de la pareja. La Galería de Arte Moderno de Palermo también permanecerá cerrada a partir de las 14:00 horas de este viernes, si bien los asistentes al enlace podrán visitarla libremente.

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Dua Lipa y Callum Turner protagonizan un romántico baile frente a la Torre Eiffel

“Me importa un bledo Dua Lipa”, ha estallado una de las vecinas en declaraciones al telediario regional siliciano (TGR Sicilia). “Solo crea confusión, porque cierran todas las calles y encontrar un lugar para aparcar el coche es como ganar la lotería”, ha añadido. “Nosotros, los vecinos colindantes, no hemos sido involucrados en absoluto. Así que probablemente solo sufriremos un poco de confusión y desorganización”, comentaba otro residente a la cadena televisiva.

No solo los vecinos se han visto afectados: los propietarios de los establecimientos también han transmitido sus quejas. “Estoy encantado de que se casen, pero para nosotros significa una pérdida de negocio por ese día. No tiene sentido abrir porque nadie podrá venir a vernos”, expresó al Daily Mail el propietario de un café cercano.

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Además de estas incomodidades en la circulación de Palermo, la organización ha exigido a todos los residentes que firmen un acuerdo de confidencialidad, que les prohíbe la publicación de fotos o vídeos de las celebraciones en sus redes sociales.

Las restricciones también se han extendido al municipio de Bagheria, donde Dua Lipa y Callum Turner celebrarán la recepción de su boda. Según ha informado el medio local Palermo Today, la policía prohibirá aparcar en Via Sturzo, Corso Umberto, Viale Valguarnera y algunos tramos de Via De Spuches y Via Gramsci.

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