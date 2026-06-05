El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

Estudiantes latinos, concentrados en un aula universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1,04 millones de estudiantes internacionales se matricularon en España durante el curso 2023-2024, generando un impacto económico de 8.316 millones de euros en la economía española, según el informe El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2026, elaborado por las investigadoras Cristina Grasset, Bárbara García Menéndez y Mariah Lehmkuhl con el patrocinio del ICEX. La cifra equivale al 0,55% del PIB español y supera con holgura otras partidas relevantes, como los 2.906 millones de euros que generaron las exportaciones de vino en 2023.

El estudio analiza seis categorías de programas: escuelas de español, Study Abroad, auxiliares de conversación, Erasmus+, grados universitarios y másteres. Las escuelas de idiomas concentran el mayor volumen de alumnos, con 676.089 matriculados que representan el 67% del total. Les siguen los estudiantes de máster (13%), los de grado (8%), los participantes en programas Study Abroad (7%), los de Erasmus+ (6%) y los auxiliares de conversación (1%).

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El reparto del impacto económico, no obstante, altera esa jerarquía. Los programas de posgrado generan el 39,4% del impacto total con apenas el 12,9% de los estudiantes, con un gasto medio de 25.493 euros por alumno. La explicación reside en la duración de la estancia: los másteres implican una permanencia media de 10,5 meses, frente a las 4,63 semanas de un estudiante de escuela de español, cuyo impacto medio se sitúa en 3.256 euros. La combinación de grados y másteres, que representa el 21,5% de la matrícula total, genera el 58,6% del impacto económico del sector.

Más de 10.000 empleos dependen del sector

El efecto multiplicador del gasto estudiantil se sitúa en 2,27, prácticamente idéntico al registrado en ediciones anteriores del estudio. Esto significa que por cada euro invertido en matrícula, el estudiante internacional gasta 1,27 euros adicionales en alquiler, restauración, transporte, ocio y otros servicios. El gasto indirecto acumulado de las seis cohortes alcanzó los 4.659 millones de euros, y genera una recaudación potencial de IVA de entre 350 y 600 millones de euros anuales. El sector sostiene además entre 7.000 y 12.000 puestos de trabajo cualificados en España.

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Imagen de varios estudiantes en un aula. (Jorge Gil / Europa Press)

El crecimiento del sector se produce en un contexto geopolítico que favorece a España. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia han endurecido sus políticas de acceso para estudiantes extranjeros en los últimos años, lo que ha redirigido flujos de movilidad hacia otros destinos. Según datos de Studyportals correspondientes a 2024, España fue uno de los pocos países que registró un aumento en el interés de los estudiantes internacionales frente al año anterior. El número de estudiantes con visado de estancia para estudios alcanzó el 31 de marzo de 2025 su valor más alto desde que existe la serie: 108.415 alumnos, según el Ministerio de Migraciones.

La burocracia frene la llegada de estudiantes

El informe identifica, pese a ello, dos vulnerabilidades importantes. La primera es la concentración geográfica del mercado emisor: el 69% de los estudiantes internacionales de máster procede de América Latina, más del doble que en el estudio anterior, lo que expone al sector ante cualquier inestabilidad política o económica en la región. La segunda es de naturaleza administrativa. Los cohortes que no requieren visado crecen con fluidez, mientras que los que dependen del visado de estudiante muestran patrones más erráticos. El informe señala que la incertidumbre en los trámites de visado, la fragmentación del sistema de admisión universitaria por comunidades autónomas y los plazos de homologación de títulos actúan como desincentivos que ninguna campaña de captación puede compensar.

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El estudio, elaborado con datos del curso 2023-2024, no recoge aún el impacto del actual reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025 y afecta directamente a los estudiantes de lengua española. Sus efectos sobre las cifras de matriculación se reflejarán en la próxima edición del informe.