Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Comparecencia de Pedro Sánchez (Europa Press)

Pedro Sánchez ha atendido a los medios unas horas después del comunicado de la directora de la Guardia Civil donde reconoce que se reunió con Leire Díez en varias ocasiones, pero por asuntos no relacionados con la trama. El presidente del Gobierno mantiene la confianza en la labor de Mercedes González y, por su parte, ha asegurado que no conocía las operaciones de la ‘fontanera’, en las que supuestamente buscaba influir en las investigaciones de la UCO. “No has hubiese tolerado”, ha asegurado Sánchez.

El líder socialista ha insistido en la importancia de respetar la labor de la justicia y, por tanto, esperar a que se conozcan más detalles. El presidente también ha sostenido que lo que no van a permitir es que las “corruptelas de unos pocos” y el “ruido interesado” de la oposición tape el proyecto de un “gobierno limpio”. Ha recordado los casos investigados sobre el PP, asegurando que no ha hecho “lo que le hicieron a él”.

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Mercedes González es una figura importante en el sumario del juez Santiago Pedraz.

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