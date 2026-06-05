España

Pedro Sánchez niega que conociese las acciones de Leire Díez por las que se le acusa de tratar de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

El presidente del Gobierno mantiene la confianza en la labor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González

Guardar
Google icon
Comparecencia de Pedro Sánchez (Europa Press)
Comparecencia de Pedro Sánchez (Europa Press)

Pedro Sánchez ha atendido a los medios unas horas después del comunicado de la directora de la Guardia Civil donde reconoce que se reunió con Leire Díez en varias ocasiones, pero por asuntos no relacionados con la trama. El presidente del Gobierno mantiene la confianza en la labor de Mercedes González y, por su parte, ha asegurado que no conocía las operaciones de la ‘fontanera’, en las que supuestamente buscaba influir en las investigaciones de la UCO. “No has hubiese tolerado”, ha asegurado Sánchez.

El líder socialista ha insistido en la importancia de respetar la labor de la justicia y, por tanto, esperar a que se conozcan más detalles. El presidente también ha sostenido que lo que no van a permitir es que las “corruptelas de unos pocos” y el “ruido interesado” de la oposición tape el proyecto de un “gobierno limpio”. Ha recordado los casos investigados sobre el PP, asegurando que no ha hecho “lo que le hicieron a él”.

PUBLICIDAD

Mercedes González es una figura importante en el sumario del juez Santiago Pedraz.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaGuardia CivilEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo escándalo en la familia real británica: las revelaciones sobre las princesas Beatriz y Eugenia que salpican a Carlos III

Un documento de la Oficina Nacional de Auditoría ha desvelado que las hijas del expríncipe Andrés vivieron durante años en residencias reales sin pagar alquiler

Nuevo escándalo en la familia real británica: las revelaciones sobre las princesas Beatriz y Eugenia que salpican a Carlos III

Un hombre mata a su pareja y se quita la vida en un posible caso de violencia machista en Málaga

De confirmarse, sería la víctima número 24 por violencia de género en España

Un hombre mata a su pareja y se quita la vida en un posible caso de violencia machista en Málaga

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Así lo ha expresado el exsecretario de Organización del PSOE en un comunicado remitido a los medios en el que muestra su “más absoluta y radical negativa” a las acusaciones de la UCO

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

La deuda acumulada desde la apertura de Eurodisney en Marne-la-Vallée bloquea el pago de dividendos a Disney, que ha desembolsado 5.700 millones de euros sin recuperar aún la totalidad de su inversión

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Las enfermedades que se esconden detrás del mal aliento de tu mascota: razas propensas y cuidados básicos para una buena salud bucodental

Pese a la creencia popular, los expertos insisten en que la halitosis no debe formar parte de la convivencia diaria con un perro

Las enfermedades que se esconden detrás del mal aliento de tu mascota: razas propensas y cuidados básicos para una buena salud bucodental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

Francia realiza los primeros disparos anti-drones desde un helicóptero H225M Caracal y suma nuevas capacidades a su defensa aérea

ECONOMÍA

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición